El emperador destronado (Roca Editorial) de David Barbaree. El emperador Nerón se encuentra recluido en su habitación con varias heridas. Está siendo interrogado por unos soldados que beben y se preguntan qué hacer con él. Nerón ha sido derrocado del poder y dado por muerto por sus antiguos súbditos. Once años después ?y mientras otros hombres fingen ser Nerón (aquellos «falsos Nerones» que aparecen en varios anales históricos de la época) ? él regresa a Roma en compañía de un joven esclavo llamado Marco.

Varios expertos en historia de la Antigua Roma aseguran que Nerón fue un emperador «bárbaro» y sumamente violento. El emperador destronado desafía estas presunciones históricas. La novela relata la historia desde el punto de vista del propio emperador Nerón y de su sirviente Marco. El lector se cuestionará si Nerón fue injustamente condenado por los historiadores y seguirá todos los acontecimientos: desde su caída hasta su resurrección y regreso a Roma.

Los Médici. Un hombre al poder (Ediciones B) de Matteo Strukul. Florencia, 1469. Lorenzo de Médici está ganando el torneo en honor de su esposa, Clarice Orsini, apenas llegada a Florencia para su boda con el hombre que se convertirá en el Magnífico.

Este matrimonio no es un paso fácil para Lorenzo: su corazón -está convencido- pertenece y siempre pertenecerá a Lucrezia Donati, mujer fascinante y de extraordinaria belleza. Sin embargo, se avendrá a la voluntad de su madre y reforzará la alianza con una poderosa familia romana.

Llamado a gobernar la ciudad y aceptar los costes y los compromisos de la política, dividido entre amor y poder, Lorenzo subestima a los formidables adversarios que están tramando contra él para arrancarle el liderazgo de Florencia, Girolamo Riario, sobrino del papa Sixto IV, concibe una conjura cuyo resultado será terrible para Lorenzo.

Y desde ese momento comenzará un período de violencia y venganza de suyas consecuencias muy pocos se librarán...

Donde termina el mar (Planeta) de Claudia Marcucetti Pascoli. Tras leer en el periódico sobre la aparición del mapa que supuestamente conduce a la Fuente de la Eterna Juventud, Aurelio Autieri, de casi 80 años, iniciará una carrera para reunirse con lo que le queda de familia y saldar una antigua deuda con su más acérrimo enemigo. Conocer a Sofía, su nieta, lo llevará a la que podría ser su última aventura, mostrándole que aun él, que lo ha vivido todo, tiene mucho por aprender.

La vida de Aurelio estuvo llena de aventuras. A lo largo de ella fue arponero, contrabandista, cazador de tesoros y guerrillero. Ahora es un viejo que pasa los días recluido en un hospital geriátrico, pero la inesperada noticia lo pondrá de nuevo en acción.

Claudia Marcucetti Pascoli explora el alma humana hasta sus últimas consecuencias, mostrándonos cómo las propias decisiones, el amor, el odio y la venganza nos conforman irremediablemente. Donde termina el mar es una apasionante y conmovedora novela que te hará vibrar al ritmo de una renovada juventud.

El envío (Ediciones B) de Sebastian Fitzek. Desde que fue violada en una habitación de hotel, la joven psiquiatra Emma Stein ya no abandona su casa. Había sido la tercera víctima de un psicópata asesino y la única que escapó con vida, aunque sin verle la cara.

Un día el cartero deja un paquete destinado a su vecino, a quién no conoce. Al aceptarlo no imagina que está a punto de comenzar su peor pesadilla...

Memorias de un infiltrado (Ediciones B) de Roman Caribe y Robert Cea. Los capos a los que ayudó a encarcelar lo conocen como Roman Caribe -uno de sus tantos sobrenombres- y sus contactos del FBI, la DEA y la CIA como C. S. 96 (Confidential Source 96). Ésta es la impresionante historia de Caribe, quien operó y coordinó durante años una red de entrega de narcóticos en los Estados Unidos, provenientes de algunos de los cárteles más importantes y mortíferos de México.

Con un ritmo trepidante, estas memorias, escritas con la ayuda de Robert Cea, nos muestran cómo Caribe escaló posiciones entre los bajos mundos de la droga gracias a sus grandes dotes de negociador, hasta que un día es detenido transportando un cargamento de cocaína. A partir de ese momento decide colaborar con las agencias federales estadounidenses y se convierte en el informante más exitoso en términos de drogas decomisadas. A la par que Caribe rectifica su camino y lleva una doble vida entre despliegues policiales y arriesgadas operaciones, los peligros se multiplican para él y su familia hasta llegar al punto de casi perder el control.

Éste es el épico testimonio de un hombre que logró atravesar un camino de sombras, así como un retrato de la batalla que se libra en contra de feroces traficantes que asolan el imperio de la ley.

Ideas millonarias (Paidós Empresas) de Juan Diego Gómez Gómez. Una idea, por simple, descabellada o rara que parezca puede ser el camino hacia la libertad financiera.

La creatividad y el ingenio son innatos al ser humano, de manera que siempre podremos imaginar algo novedoso que resuelva alguna necesidad; lo realmente desafiante es convertir esas ideas en dinero y en fuentes de riqueza. Para lograrlo es indispensable, primero, desarrollar hábitos que conduzcan a una mentalidad para la cual no existan imposibles y que sea capaz de superar obstáculos y prejuicios.

En segunda instancia, encontrar un poderoso propósito de vida que dé sentido a nuestras acciones, impacte positivamente en la vida de las demás personas y, por lo tanto, nos obligue a hacer realidad esa idea y a generar ingresos con ella. Y, en tercer lugar, aplicar estrategias correctas para lograr un crecimiento financiero exponencial y constante de esa nueva fuente de riqueza.

Los consejos que encontrarás en este libro te llevarán a aprovechar mejor tu creatividad, desafiar la comodidad, te animarán a vencer cualquier temor, serán un estímulo para hacer de tu existencia una verdadera “vida púrpura”, extraordinaria, rica en lo espiritual y próspera en lo material.

Tu ciclo vital (Grijalbo Vital) de Dr. Suhas G. Kshirsagar y Michelle D. Seaton. Dime cuál es tu rutina diaria y te diré qué tan saludable te sientes. Dime a qué hora comes o duermes y te diré si te es difícil perder peso o qué tan sensible eres al estrés. Aunque la ciencia ha demostrado la cercanía entre el funcionamiento de nuestro cuerpo y el ritmo circadiano de luz y oscuridad, las exigencias de la vida moderna nos mantienen en un estado constante de jet lag, imponiéndonos horarios que no coinciden con los ciclos naturales de nuestra fisiología.

Durante milenios, el ayurveda ha enfatizado la importancia de una rutina saludable para prosperar, y en esta guía revolucionaria el doctor Suhas G. Kshirsagar combina su profundo conocimiento de esta disciplina tradicional con los últimos descubrimientos de la cronobiología y la genética para enseñarnos, a través de test fáciles de aplicar y un plan holístico de 30 días, a balancear nuestros hábitos cotidianos y a encontrar las rutinas estacionales personalizadas que nuestro cuerpo realmente necesita.

Trabaja en armonía con los ritmos naturales de tu cuerpo, no en su contra, y diseña la rutina óptima que transformará tu salud y tu vida para siempre.

