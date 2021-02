Hacia rutas salvajes (Ediciones B) de Jon Krakauer. En abril de 1992, Chris McCandless, de 24 años, se internó solo y apenas equipado en tierras de Alaska. Había regalado todo su dinero y abandonado su coche, y soñaba con una vida en estado salvaje. Cuatro meses más tarde, unos cazadores encontraron su cuerpo sin vida. Su historia, difundida en un reportaje de Jon Krakauer, suscitó una agitada polémica, para unos, era un intrépido idealista; para otros, un loco y un ingenuo sin el menor conocimiento de la naturaleza.

Antes de desaparecer, Chris McCandless escribió a un amigo: «No eches raíces, no te establezcas. Cambia a menudo de lugar, lleva una vida nómada... No necesitas tener a alguien contigo para traer una nueva luz a tu vida. Está ahí fuera, sencillamente.»

El 18 de enero de 2008 se estrenó en España la película basada en este libro, dirigida por Sean Penn.

El instante amarillo (Historias gráficas) de Bef. María es una chica de 13 años que la pasa bastante mal en la escuela y también en su casa, donde los conflictos entre sus padres la afectan de manera cotidiana y directa. Es una gran dibujante, pero las matemáticas no se le dan muy bien. Tampoco encaja entre las chicas populares y fiesteras, así que para ella su lugar en el mundo todavía no está muy claro. Pero entonces conoce a otra María, “la mamá del monstruo”.

Una María que vivió en el siglo XIX y que cambio para siempre las historias de terror que leemos. Identificada con su tocaya, María se reconciliará con su propio monstruo para forjarse un camino y un sitio memorables.

El palacio de la luna (Ediciones B) de Weina Dai Randel. Para una mujer, el camino hacia el poder nunca es sencillo.

Año 631, quinto año de la dinastía Tang. Mei vive con su familia cuando su felicidad se ve completamente destruida y ella acaba en las dependencias del palacio imperial formando parte del ejército de concubinas.

Ahí aprenderá que en palacio hay muchos caminos para atrapar la atención del emperador. Algunas maquillan sus caras de blanco y se peinan con cuidado, con la esperanza de fascinarle con su belleza. Otras se presentan con fantásticos regalos, como colgantes de jade o rollos de caligrafía.

Pero la joven e inteligente Mei será la única que conseguirá impresionar al emperador con las mismas cualidades que hacen de ella un personaje marginado entre las otras concubinas...

Y así comienza a destacar la primera y única mujer que llegó a ser emperatriz en la antigua China.

La habitación prohibida (Grijalbo) de Sasha Grey. Al otro lado de esa puerta te espera todo un mundo de ardiente placer.

Catherine no es una mujer como las demás. Catherine ha vivido los encuentros eróticos más excitantes. Ha participado en los juegos más sensuales, más arriesgados, más liberadores. Ha conocido en su propia piel el goce y el dolor de pertenecer a la exclusiva Sociedad Juliette, ese grupo privilegiado que vivía sus fantasías al límite.

Ahora intenta dejar eso atrás, conformarse con una vida convencional junto a un hombre que la quiere y se esfuerza por hacerla feliz, pero la necesidad de un sexo más intenso sigue latente en ella. Un anhelo que la llevará hasta un cuarto aislado y magnético en un hotel misterioso, el lugar donde ninguna chica inocente se atrevería a entrar. La habitación prohibida.

Inhumano (Ediciones B) de Patricia Cornwell. La médica forense Kay Scarpetta está trabajando en la escena de una muerte sumamente sospechosa en Cambridge, Massachusetts, cuando recibe en su móvil un mensaje urgente, que contiene un enlace. Se trata de un vídeo de vigilancia de hace casi veinte años, en el que aparece su sobrina Lucy, un genio de la informática, realizando actividades muy sospechosas. Al primer vídeo le siguen otros, y la doctora Scarpetta se ve obligada a reconocer que la vida de la joven, a la que ha criado y querido como a una hija, está rodeada de secretos.

Patricia Cornwell lanza a Kay Scarpetta y otros inolvidables personajes como su esposo Benton Wesley, del FBI, el detective Pete Marino y la propia Lucy, a una intensa odisea que incluye la misteriosa muerte de la hija de un magnate de Hollywood y una búsqueda entre los restos de un avión siniestrado en las profundidades del Triángulo de las Bermudas.

Mientras tanto, alguien con una mentalidad diabólica, casi inhumana, está tejiendo una trama que podría destruir la carrera y a los seres queridos de Kay Scarpetta, y llevar a su sobrina a prisión el resto de su vida.

Siete esqueletos decapitados (Océano) de Antonio Malpica. Una escalofriante novela de terror situada en la Ciudad de México de hoy que nos permitirá conocer también el lado más noble de algunos de sus habitantes.

¿Cuánto miedo puedes soportar, Mendhoza? Sergio no lo sabe. Pronto descubrirá que deberá conocer el verdadero terror para resolver el misterio de unos horribles asesinatos, comprender su destino y, a la vez, salvar su propia vida.

Apuntes sobre el upside down (Grijalbo) de Adams Guy. Devoraste Stranger Things en menos de una semana y acabar de verla te ha dejado con un vacío del tamaño de un Demogorgon. No te preocupes, tiene solución: Apuntes sobre el mundo Upside Down es una guía para descubrir todo sobre la serie; desde la teoría conspirativa del misterioso Proyecto Montauk hasta las geniales canciones de los 80 que suenan en cada episodio, pasando por todo tipo de curiosidades y un montón de hechos tenebrosos. Así que seguro te estarás preparando para disfrutar al máximo de la próxima temporada.

Si quieres saber cuál es la influencia que Steven Spielberg ha tenido en la serie, qué libros de Stephen King deberías leer (spoiler: casi todos) o de dónde ha salido el nombre de David O'Bannon (el policía que encuentra el cadáver de Will), este es el libro perfecto para ti.

