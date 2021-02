De precampañas y preagendas electorales

Comenzamos el año nuevo con una nueva simulación en apogeo, la de las precampañas electorales que supuestamente están dirigidas a los votantes que decidirán quiénes serán los candidatos a los puestos de elección popular.

Pero en la práctica, los mensajes de las campañas no están dirigidos únicamente al primer grupo de votantes, sino a todos los que habrán de votar en el mes de julio, porque en el fondo se trata de aprovecharse de los insultantes recursos destinados a los procesos electorales en México con el propósito de prolongar al máximo el tiempo de las campañas y la exposición de los candidatos.

Como lo comentaba en una entrega anterior, son etapas en las que prometer no cuesta nada y por tanto se prometen soluciones inviables y curas providenciales. Se lanzan mentiras y se vilipendian candidatos, se escarba en la memoria para rescatar las vergüenzas ajenas y se exageran las virtudes de las o los posibles triunfadores.

Elucubraciones adolescentes

En ese contexto me llaman la atención dos escenarios, el federal y el de la CDMX. En el primero, el nivel de la argumentación ha sido deplorable, pues las propuestas de los precandidatos no han ido mucho más allá de la denigración personal de los otros. Detalles como ese reafirman mi convicción de que la sociedad mexicana sigue estancada, no ha madurado lo suficiente y por tanto no logra trascender sus elucubraciones de adolescente.

En lo que se refiere a la CDMX, tengo la impresión de que las precandidatas y los precandidatos han guardado un poco más la compostura, pues en caso de que hayan recurrido a la batería de insultos y bajezas que caracterizan a la precompetencia federal, por lo menos no son las noticias que hayan marcado el tono de la precontienda local.

Sin embargo, en parte por tratarse de una primera etapa y en parte por la falta notable de imaginación y creatividad de los equipos involucrados, las propuestas de las preagendas electorales son básicamente las mismas de siempre.

¿La ciudad que todos queremos?

Sin haber avanzado en la comprensión de las causas últimas de los problemas de la ciudad, todos siguen prometiendo “la ciudad que todos queremos”. Sí, de nuevo: la ciudad paraíso terrenal, la ciudad verde y sustentable, la ciudad segura y saludable, en la que abundará el transporte público eficiente, en la que mejorará la movilidad y se podrá caminar sin miedos por cualquier lugar y a cualquier hora.

Si bien lo probable es que los electores se decidan más por el carisma o por el rechazo emocional que por la seriedad y la viabilidad de las promesas de los candidatos, vale la pena seguir insistiendo en la necesidad y en la importancia de que la o el ganador cuente con un paquete congruente y bien fundamentado de acciones que efectivamente mejore la calidad de vida en la CDMX.

La lista de las promesas difundidas al día de hoy abarca diversos temas, entre los que destacan, entre muchos otros, el de la inseguridad pública, el de la movilidad y el del agua, que seguramente son los que más llegan a los oídos de los precandidatos. Lo que queda claro a partir de las promesas que estos han hecho, es que en la mayoría de los casos las soluciones prometidas se derivan de visiones cortas o anacrónicas sobre las causas de fondo en cada uno de los casos. Es, como se dice popularmente, la misma gata, pero revolcada.

Como lo he comentado en entregas anteriores, estos y otros aspectos torales para la CDMX como el desarrollo urbano y la contaminación del aire, son fenómenos complejos que no se pueden entender con los análisis lineales y repetitivos que se siguen usando para proponer posibles soluciones. La identificación de acciones eficaces y duraderas requiere de visiones renovadas que hasta el momento no presentan los equipos de las precampañas.

Según se ha informado, esta semana se completa la lista de las candidaturas para gobernar la capital de la República, pues las y los que queden a partir de ahora como precandidatos solo tendrán que esperar los tiempos establecidos en el proceso electoral para formalizar su inscripción como candidatos. Esperemos que en las próximas semanas mejore la calidad de las propuestas, ya las iremos comentando.

@lmf_Aequum | @OpinionLSR | @lasillarota

