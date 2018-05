Los que han estado en el cuarto de campaña de José Antonio Meade son contundentes: una vez que entras ahí te explicas por qué está tan rezagado en las encuestas y en las preferencias de la gente.

El ex secretario de Hacienda, además de cargar con el rechazo que hay entre la población en contra del presidente Enrique Peña Nieto y de su gobierno, también tiene que sortear todos los días un ánimo negativo y de conflicto en su equipo.

Gente del ex secretario nos asegura que dentro de su primer círculo hay quienes no se dirigen ni la palabra. Por ejemplo, Alejandra Sota, quien fue una de las personas más cercanas al ex presidente Felipe Calderón, y ahora lleva la estrategia de comunicación del candidato, no goza en absoluto de la simpatía de muchos del equipo de Meade, sobre todo de los que son priístas de corazón y de aquellos que están en desacuerdo con su estrategia.

El tercer lugar

Aunque dentro de la casa de campaña hay quien todavía piensa cándidamente que Meade podría ganar la Presidencia, hay otros (cada vez más) que empezaron a ver la realidad tal cual y están a favor de más cambios; uno de ellos sería la cabeza de Alejandra de la Sota, porque la consideran calderonista y con un indiscutible conflicto de interés.

Los más enterados aseguran que difícilmente se podrá obtener el voto "duro" del PRI si se tiene en el equipo del candidato, por muy ciudadano que sea, a dos de los principales abanderados del gobierno anterior, es decir, la ex vocera de Felipe Calderón y a su ex secretario del trabajo, Javier Lozano, quien en los inicios del actual sexenio arremetió en varias ocasiones contra el presidente Peña. Eso, nos dicen los priístas de hueso colorado, no se perdona tan fácil.

Por el momento, ya se analiza la posibilidad de continuar con los relevos con el fin de lograr un digno tercer lugar y no desplomarse en la Cámara de Diputados, en el Senado y en los gobiernos de los estados.

Muchos representantes del tricolor reiteran que el gobierno actual está pagando muy cara su soberbia... ¿Será?

PGR investiga a futbol

A quien le salió un nuevo conflicto es al empresario Ricardo Henaine, quien muchos vinculan con un presunto fraude fiscal por 30 millones de pesos cuando estuvo al frente del equipo de futbol de Puebla. Los hechos, según nos cuentan, ya los investiga la Procuraduría General de la Republica.

De hecho, dice que en 2010, el antiguo dueño de la empresa Futbol Soccer, propietaria del Puebla, Francisco Bernat, fue detenido por una demanda que presentó el mismo Henaine Mezher, quien lo acusó de fraude por cobrar contratos y no reportarlos al club.

El caso no paró ahí y Francisco Bernat Cid, para obtener el perdón, renunció a sus acciones y entregó la presidencia a Henaine, además de regresar el dinero, pero en el proceso se presentaron irregularidades que se atribuyen a Henaine.

Nos aseguran que el tema dará para mucho más en los próximos días.

Así las cosas...

