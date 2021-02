Breves de Trump: Jerusalén, migración, Rusia

En medio de los festejos estadounidenses e israelíes, y de la masacre de indignados palestinos que protestaron por la inauguración de la Embajada de Estados Unidos en Jerusalén, el presidente Donald Trump no desperdició la oportunidad de generar polémica en relación al tema de la migración y de promover la incertidumbre en el ámbito nuclear.

Migración

· Durante una reunión con autoridades de California, Donald Trump afirmó que la Ley de California, estado al que despectivamente llamó “santuario”, da protección a los delincuentes más crueles y violentos de la Tierra, como a los pandilleros de la MS-13 sobre quienes mencionó: “Estas no son personas. Estos son animales. Y los estamos sacando del país…”. Trump prometió mejorar la Ley de Migración para poder seleccionar a los migrantes que ingresan a Estados Unidos por méritos y deportar a aquellos que ingresaron ilegalmente. Respecto a un caso de un acusado de asesinato en San Diego que se refugia en Tijuana, Trump declaró que “México no hace nada por nosotros”. “México habla, pero no hace nada por nosotros, especialmente en la frontera. Ciertamente no nos ayudan mucho en el comercio, pero especialmente en la frontera, no hace nada por nosotros”.

Rusia

· Donald Trump delegó a Mike Pompeo, secretario de Estado, sus funciones conforme a la Sección 1244 (c) de Ley de Autorización de Defensa Nacional para el Año Fiscal 2018, relacionada con el Tratado de Misiles de Rango Intermedio y Alcance Corto firmado con Rusia en 1987. Pompeo deberá presentar un plan para imponer sanciones adicionales a Moscú por incumplimiento al Tratado, misma que deberán incluir una lista de personas a las que se les bloquearán y prohibirán todas sus propiedades y transacciones en Estados Unidos, se les negará ingresar o salir de territorio estadounidense y el derecho a recibir una visa u otro documento de tránsito, así como ser objeto de cualquier otra sanción que el “Presidente” considere apropiada (en este caso el secretario de Estado).

Cambio climático

· Durante una conferencia de prensa, el titular de la NASA, Jim Bridenstine, apoyó el consenso científico de que la actividad humana contribuye con el cambio climático, con lo que contradice su propia postura, la de Donald Trump y la de la mayoría de la actual administración estadounidense.

Ciberseguridad

· El Departamento de Seguridad Interior publicó su Estrategia de Ciberseguridad en la que describe un enfoque para identificar y gestionar las amenazas a la seguridad de la infraestructura cibernética de Estados Unidos durante los próximos cinco años.

