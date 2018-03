Después del periodo de intercampañas, en el que no hubo gran diferencia con las precampañas, salvo que no podían aparecer en los spots, los candidatos continuaron con su activismo político cuidando tan solo las palabras para evitar que se les acusara de promover el voto o sus propuestas y, con ello, incurrir en actos anticipados conforme a la legislación electoral. Estamos a unas cuantas horas de que se confirme quiénes aparecerán en la boleta el 1º de julio y que comiencen formalmente las campañas de los, probablemente, cuatro contendientes a la Presidencia de la República.

"Ya sabes quién"





Es claro que Andrés Manuel López Obrador inicia con una cómoda posición pues todas las encuestas lo colocan en primer lugar con un margen holgado, y también ha mejorado la percepción sobre sus posibilidades de obtener el triunfo. Sin duda ha aprendido de las campañas anteriores, su actitud es más mesurada, se ha logrado mantener como la única opción anti sistema capitalizando el enorme descontento social y sigue marcando la agenda con gran habilidad.

Su estrategia publicitaria de "ya sabes quién" ha resultado sumamente exitosa, y también lo ha favorecido el enfrentamiento entre el gobierno de Peña Nieto con el abanderado de la coalición Por México al Frente, que ha jalado la atención evitando un mayor escrutinio sobre sus propuestas –algunas de ellas cuestionables o muy poco sólidas–, sus polémicas declaraciones, así como las contradicciones en las que ha caído.

Anaya, una incógnita





En el caso de Ricardo Anaya, sigue siendo una incógnita para muchos. Aunque es un joven político con gran inteligencia, preparado, echado para adelante y al inicio de las precampañas trató de proyectar una imagen fresca, con buen desenvolvimiento en el plano internacional y una visión de futuro; las acusaciones de la PGR, que si bien no lograron descarrilar su candidatura como esperaban los estrategas del PRI – gobierno, lo colocaron a la defensiva, frenando su potencial crecimiento e impidieron que se pudiera posicionar como una alternativa. El hecho es que Anaya tiene demasiados frentes abiertos con los que seguramente tendrá que lidiar toda la campaña, y no ha podido conectar con la gente.

A pesar de todo, nadie le cree





Quizá José Antonio Meade es quien más difícil la tiene, pues además de no ser un candidato particularmente carismático, no resulta creíble para la ciudadanía, –a pesar de las cualidades personales que se le atribuyen– al representar no solo la continuidad de un gobierno que registra niveles históricos de desaprobación, sino a una clase política que ha rebasado cualquier límite, totalmente alejada de la gente y que se ha visto envuelta en graves escándalos de corrupción.

Tal parece que está en el peor de los mundos ya que, por un lado, no ha logrado posicionarse como un honesto ciudadano sin partido, pero con amplia experiencia en la administración pública al verse obligado a rodearse de políticos muy cuestionados y, por el otro, se percibe que no despierta gran entusiasmo entre la vieja guardia y las bases priistas, pues no lo terminan de asumir como uno de los suyos. Tampoco los esfuerzos del gobierno del presidente Peña Nieto por mejorar su imagen a través de las campañas que han desplegado "lo bueno casi no se cuenta, pero cuenta mucho" o "hagamos bien las cuentas" han tenido un impacto positivo, y no se advierte que Meade cuente con márgenes para intentar un deslinde.

Zavala desgastada





Finalmente, aunque en términos generales, Margarita Zavala cuenta con una buena imagen y probablemente se constituya como la mejor alternativa para las corrientes conservadoras así como para los panistas inconformes, en este momento no se le conceden muchas posibilidades, pues también ha sufrido un desgaste por las irregularidades detectadas en el proceso de obtención de firmas para las candidaturas independientes, además de que para muchos no deja de representar el regreso al poder del grupo del ex Presidente Calderón con todas sus implicaciones en ambos sentidos, positivas y negativas.

¿Qué es lo peor que podría pasar?

Desde luego, en 90 días de campaña el escenario puede cambiar. Existe un porcentaje importante de indecisos y muchos ciudadanos aún pueden modificar el sentido de su voto. Pero, para ello, los demás candidatos deben dar un viraje importante tratando de entender las preocupaciones y anhelos de la gente, empezar a hablarles en su idioma, presentar propuestas innovadoras, contrastar ideas, generar un verdadero debate sobre el futuro del país a partir de datos duros y argumentos serios; y evitar enfrascarse en el intercambio de descalificaciones –para ver quién es peor–, pues si siguen haciendo las cosas igual, se mantendrá la tendencia que irremediablemente consolidará a quien hoy ocupa el primer lugar.

