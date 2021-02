AMLO no cede a chantajes

No se va a permitir el huachicol en nada, ha asegurado el presidente López Obrador, y el sector salud no es la excepción.

Será a partir del 1 de julio cuando el gobierno federal se hará cargo de la entrega de medicamentos a todos los estados, a través de compras consolidadas que garantizarán ahorros y abasto en todo el país. Hay un cambio en el modelo de las compras del gobierno.

No se cederá a la compra de medicinas caras y bajo un proceso arbitrario y de coparticipación entre funcionarios públicos y agentes privados como venía ocurriendo.

El gobierno está combatiendo la corrupción en la compra de medicamentos, pues era un desorden bien organizado para robar. El objetivo es reordenar con estricto apego a la ley la compra de medicamentos.

Durante el sexenio anterior y bajo un proceso arbitrario, se erogaron alrededor de 90 mil millones de pesos para la compra de medicinas, y 10 empresas suministraron el 80 por ciento de los medicamentos y sólo tres el 62 por ciento. Se detectó, además, que por compras urgentes se adquirieron medicamentos mucho más caros.

Bajo esta administración, se estará dotando de medicamentos desde el gobierno federal a todas las entidades federativas, con el objetivo de que se tenga un servicio con el nivel del que tienen países como Dinamarca o Canadá.

Se están revisando a las empresas que surten medicamentos para que no haya actos de corrupción, y si no se ajustan, se abrirán licitaciones internacionales para abastecer al sector salud de México con medicinas de cualquier parte del mundo. En este sentido, el gobierno ha retado a las farmacéuticas a que dejen a un lado la ilegalidad, y el presidente asegura que no cederá a chantajes.

Se requiere el compromiso de las empresas farmacéuticas para jugar las reglas del piso parejo que no es otra cosa sino cumplir con la ley.

La corrupción, y el modus operandi de las empresas farmacéuticas se toleraba en el gobierno anterior. Se veía como normal. Los que robaban no perdían su respetabilidad. La cuarta transformación da muestras de que se debe estigmatizar a los corruptos para que aquel que robe, sea señalado, y es en este sentido que se han tomado las acciones que han llevado a que a lo largo de la administración actual se registren ahorros de mil millones de pesos en el sector salud.

El gobierno no está privilegiando el combate a la corrupción sobre la protección de la salud de los mexicanos. No es una ocurrencia, sino una forma de organizarse distinto, reducir costos y sobre todo combatir la brutal corrupción e impunidad de los que nos precedieron.

ONU alerta emergencia forense

@craviotocesar | @OpinionLSR | @lasillarota

Para La Silla Rota es importante la participación de sus lectores a través de comentarios sobre nuestros textos periodísticos, sean de opinión o informativos. Su participación, fundada, argumentada, con respeto y tolerancia hacia las ideas de otros, contribuye a enriquecer nuestros contenidos y a fortalecer el debate en torno a los asuntos de carácter público. Sin embargo, buscaremos bloquear los comentarios que contengan insultos y ataques personales, opiniones xenófobas, racistas, homófobas o discriminatorias. El objetivo es convivir en una discusión que puede ser fuerte, pero distanciarnos de la toxicidad.