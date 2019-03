100 días para entender el objetivo

Una de las medidas más comunes para los gobiernos nuevos en todo el mundo es la medición de los 100 primeros días. Durante ese tiempo, más allá de que los resultados no son palpables, se establece tanto la estructura de gobierno como el primer presupuesto y con esos datos se miden los avances. Algunos datos al respecto:

· El mejor rubro para López Obrador es la comunicación. A partir de sus conferencias mañaneras, la estructura que montó en los medios del estado (para hacer un aparato más de propaganda que informativo) y sus huestes en redes sociales, si algo ha diferenciado y ha tenido éxito en el nuevo gobierno es la capacidad de comunicar.

· En materia de seguridad los resultados son totalmente negativos. Si bien ya es un hecho que la Guardia Nacional se creará, en los 100 primeros días los resultados son los peores en años; de hecho, este ha sido el inicio de sexenio más violento de la historia por las cifras en homicidios dolosos, feminicidios, secuestros y otros varios ilícitos.

· En resultados de combate a la corrupción tampoco hay resultados que presumir. No sólo no se han visto acciones o detenciones que llamen la atención, sino que se han vulnerado controles que impedían la corrupción como las licitaciones o los mínimos académicos para ocupar ciertos puestos. Se ha hablado mucho de combatir la corrupción, se ha dicho mucho sobre las acciones de gobiernos anteriores que fueron corruptas, pero se ha marcado la pauta de que en este gobierno habrá todavía más corrupción que en los anteriores... ningún otro presidente se había atrevido a decir que no hay licitaciones (haciendo adjudicaciones directas) porque ellos no son corruptos o incluso a modificar la Constitución para hacer a un amigo titular de una dependencia.

· En materia económica el fracaso es notorio. Cada mes se reduce la expectativa de crecimiento y acciones como la cancelación del aeropuerto o el desabasto de combustibles agrava la situación. Las calificadoras por algo han hablado tanto de México y a pesar de las declaraciones del mismo AMLO, funcionarios a fines o empresarios, el panorama económico no es alentador.

· Sin ahondar en otros rubros como la salud, la educación, el apoyo social clientelar o la nueva época de huelgas que estamos viviendo creo que lo más complicado y que puede tener más consecuencias son los constantes ataques a las instituciones autónomas y a los otros poderes. El Poder Judicial no sólo ha sido ninguneado por López Obrador, sino que intenta ser cooptado con la terna de amigos propuesta por el presidente para la Suprema Corte y la designación de un fiscal totalmente a fin. Esto se suma a la renuncia de la presidenta del Tribunal Electoral por presiones del Ejecutivo y el ataque verbal y reducción presupuestal a instituciones como el INE, la CRE, el INEE o el INEGI.

La defensa a López Obrador es mayoritaria y su aceptación, junto con la de Fox, son las más grandes de la historia, pero el planteamiento de todas sus acciones es realmente preocupante porque es la restauración de un poder presidencial absoluto sin contrapesos y por encima de la ley.

Es el mismo camino que han seguido todas las dictaduras modernas y quien lo compare o lo analice descubrirá que sí hay un objetivo en todas las acciones tomadas y es el desmantelamiento de la democracia.

Soliviantar

