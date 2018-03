Cuando escribo la palabra México en el buscador de internet, lo primero que me aparece es que es un país entre los Estados Unidos y América Central, conocido por las playas en el Pacífico y el golfo de México, y su diverso paisaje de montañas, desiertos y selvas. Pero es que a esta pequeña introducción le falta mencionar algo realmente importante, la calidez, humanidad y amor por el prójimo que tenemos los mexicanos.

El día 28 de febrero, en Madrid, se llevó a cabo un concierto especial llamado "México es que me acuerdo" para continuar apoyando a los damnificados por el terremoto que sacudió al país. No saben la alegría que me dio que iniciativas como estas se realicen y además que la gente acuda para seguir ayudando.

Y es que no había hecho conciencia sobre la buena imagen que tiene nuestro país alrededor del mundo, a pesar de cuestiones políticas y de seguridad. Cuando me han preguntado si soy de México, muchas personas me han felicitado por las veces que nuestro país se ha puesto de pie, por la gente que salió de sus casas a las calles para apoyar a todo aquel que lo necesitaba, por los que preparaban comida y la regalaban en las calles, por los que ofrecieron su hogar, su cama y sobre todo por los que tendieron, no una mano, sino las dos.



En los momentos difíciles que ha tenido nuestro país, en el extranjero, cuando te topabas con un mexicano, te hacía sentir que ya estabas de regreso; salir a la calle y encontrarte a un grupo enorme de mexicanos cantando "Cielito Lindo" solo para colectar dinero y enviarlo, te hacía sentir orgullo. Porque yo no sé lo que es vivir un terremoto, pero si desde acá la impresión, el miedo y la impotencia que sentí fueron enormes, no puedo imaginar lo que sintieron allá.

Las noticias que salían mostraban a un México destrozado y desolado, pero también mostraban a un México solidario, un México unido, un México lleno de esperanza. Las imágenes de nuestro país a nivel internacional fueron tan impactantes que la ayuda no tardó en hacerse presente, claro que se necesitaba maquinaria, pero con la unión y el apoyo de todos los mexicanos se pudo derribar más de un muro, se pudieron levantar miles de escombros, se rescataron muchas personas y mascotas regresaron a su hogar.

Si todo esto lo hizo la gente, imagínense lo que sería México con el gobierno que realmente merece. Porque para mí, México no es un país entre los Estados Unidos y América Central, ni una lista nominal, para mí, México es toda su gente, es la unión, es el respeto a la vida.

Me hubiera encantado ir y derribar muros junto con ustedes, rescatar personas y regresar animales a su hogar.

Me hubiera gustado estar presente y abrazarte, México. Acá decidí acudir a todos los eventos que se realizaron para ayudar.

Estoy a unos miles de kilómetros de mi país, de mi hogar y de mi familia, pero es que probablemente para mí escribir también es una forma de estar allí.

Lee: El extranjero

@MafeAB | @OpinionLSR | @lasillarota