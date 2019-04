La deconstrucción de la otredad

En un mundo que tiende a cerrarse en sí mismo, son esenciales las herramientas que permiten explicar otras culturas, para generar un mejor entendimiento y favorecer interacciones que brinden seguridad.

En el ensayo reservado a Países Bajos, el historiador Willem Frijhoff, describe lo que podría considerarse como el cosmopolitanismo holandés. El autor detalla la industriosa tarea holandesa de continuamente buscar la prosperidad en el exterior, en otros países y latitudes, como una respuesta a los límites territoriales de su país y a las amenazas de la naturaleza en su reducido espacio. Considerando esto como parte fundamental de su desarrollo como nación, no sorprende que autores como Hofstede, talentoso doctor en psicología social, se hayan dedicado a estudiar la influencia de los valores culturales en los patrones de comportamiento de regiones. En la búsqueda por tener más información sobre mi país huésped, este elemento fue tomado para entender las implicaciones que los valores culturales de las zonas geográficas correpondientes a México y Países Bajos pueden tener en el ambiente laboral. Tener conocimiento sobre estas circunstancias provee información invaluable para lidiar con las diferentes expectativas en el entorno profesional.

Hofstede recolectó datos sobre dimensiones culturales en diversas organizaciones alrededor del mundo, lo que permitió establecer patrones en diez regiones culturales. Este estudio debe analizarse con sus debidas limitantes; la diversidad de culturas evita que las aproximaciones sean un estudio exhaustivo, tampoco es algo acabado, pues la cultura siempre cambia. Este se usa para describir comportamientos amplios, pero que no excluye que algunos individuos no se guíen por los valores asociados con su región. Quizá lo más importante sea mencionar algunas precauciones para no caer en estereotipos y descalificaciones; son una referencia, ofrecen modelos descriptivos y no evaluativos de las culturas.

Con esto en mente, uno de los valores culturales más relevantes para el ámbito laboral, es "la distancia con el poder". La distancia con el poder se relaciona con la medida en que las diferencias en el poder y estatus son aceptadas. Países Bajos es considerado como parte de la región Germánica Europea. Aunque en algunas dimensiones el país se separa de otros en esta clasificación, Alemania, Austria, Bélgica y Suiza germánica, en esta dimensión coincide con ellos en una baja distancia con el poder. Por su parte, México, integrante de la región Latinoamericana, cuenta con un alta distancia con el poder.

Las diferencias que se dibujan en el espacio laboral a partir de su distancia con el poder son significativas. En el caso de Países Bajos, esto significa que existen menos formalidades, la gente es más participativa e independiente de las figuras de poder. También existe una mayor disposición a desafiar de manera respetuosa, las decisiones de los superiores y se espera que sean tomados en cuenta. Se piensa en la igualdad de derechos, y las jerarquías sin méritos no son fácilmente aceptadas.

En el país latinoamericano, la gente tiende a ser más receptiva con las jerarquías, existe una toma de decisiones centralizada, en que los trabajadores se consideran fuertemente subordinados y dependientes de las figuras de autoridad. Por lo mismo, se sigue la cadena de mando y las decisiones son raramente cuestionadas. Las diferencias que otorgan estatus a las figuras de autoridad son toleradas.

Como se mencionó anteriormente, estas aproximaciones no son evaluativas, pero ofrecen utilidad. La primera, que no es motivo de la columna, es que pueden ser el inicio para generar cambios organizacionales y la segunda, se refiere a la herramienta que proporcionan a las personas en regiones culturales distintas, al permitir ajustar el comportamiento. Al ser indicativas de las habilidades más parecidas, este conocimiento brinda claras ventajas en el ámbito laboral: permite saber cómo posicionarse para determinados puestos, cómo interactuar con los equipos de trabajo y las figuras de autoridad. En términos generales, esta inteligencia cultural permite desenvolverse de una manera más segura en todos los entornos de esa cultura.

Enfrentamiento en el país de los molinos

