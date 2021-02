Sin luz, ni agua nueva sede del Congreso de Morelos

CUERNAVACA, MORELOS. Las nuevas instalaciones del Congreso, inauguradas hace apenas siete meses, no tienen servicio de energía eléctrica ni agua potable.

En los baños, hay letreros de “Fuera de servicio”. Los mingitorios tapados con bolsas negras y a un lado de los lavamanos, grades botes con agua.

Arzobispo reprende a diputados electos: "hay que rehabilitar la política"

En esta nueva sede del Poder Legislativo de Morelos, tampoco hay luz eléctrica. Para el uso de algunos salones, los aún diputados de la legislatura deben utilizar pequeñas plantas de energía.

Este edificio, se inauguró el 28 de febrero pasado, con una inversión de 372 millones de pesos.

Ahora, los diputados electos exigen a la actual legislatura rendir cuentas sobre las condiciones técnicas y financieras del Poder Legislativo, a una semana de que ellos tomen protesta en este recinto.

Pues te va dando tristeza que lamentablemente no está terminado (el edificio), nos dijo la diputada Hortencia que se recibió en febrero, estamos ya próximos a llegar a septiembre y las condiciones no están como debería de ser, sin embargo para no hacer especulaciones ya le solicitamos que nos entregue una fichita informativa muy breve donde nos diga cuál fue el costo de la inversión, cuál era el programa de obra, la calendarización, si hay un oficio de ocupación parcial o total, por qué no hay agua, si se solicitó la factibilidad.”, declaró José Casas, diputado electo por el III Distrito.

Incluso, el pasado viernes ser se llevó a cabo el primer encuentro informal entre diputados entrantes y salientes, en vía a la transición.

“Lo más importante de esto es que es un inmueble que ya se está ocupando y como cualquier otra casa en Cuernavaca tiene que tener una reglamentación y cumplir reglamento como cualquier licencia de construcción, entonces para una licencia de construcción necesitas pedir una factibilidad de agua, unos planos, pero lo más importante el cálculo estructural y la mecánica de uso de suelo y por supuesto un dictamen de protección civil que avale que los que vamos a estar aquí o los que estamos en este momento aquí no corremos ningún riesgo”, agregó.

Actualmente algunos de los salones ocupados por los legisladores son abastecidos de energía eléctrica a través de plantas que funcionan con gasolina.

En los baños hay bidones y cubetas.

Además, este inmueble se encuentra aún en procesos legales, ya que se construyó sin contar con los permisos municipales, del Ayuntamiento de Cuernavaca.

De acuerdo con el diputado Casas, la construcción del inmueble, a cargo de la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno no cumplió con los requisitos municipales.

“Hay un tema muy grave y también se lo pedimos, no cuenta este edificio con las licencias municipales, nos decían que la Secretaría de Obras del Gobierno del estado entregó unos documentos, de acuerdo a la ley quien emite la licencia de construcción es la secretaría de obras o desarrollo sustentable del municipio y la emite cuando llenas una serie de requisitos y entre ellos está la factibilidad de agua, entonces si no hay una factibilidad de agua, donde Sapac te dice que la red cuenta con la capacidad suficiente para un desarrollo de un inmueble de 600 personas, ellos hacen el cálculo de cuántos metros cúbicos de agua se necesitan para los baños, para el aseo, para lavar manos, entonces nos comentaban de manera informal que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, a través de un recurso de amparo, les otorgó una especie de licencia, una resolución que sustituyó a la licencia y con eso se hizo la construcción”, señaló el diputado electo.

Por su parte, la diputada Hortencia Figueroa, del Partido de la Revolución Democrática (PRD) reconoció que existen adeudos con la empresa constructora del inmueble y que el organismo operador de agua potable de Cuernavaca (Sapac) no ha entregado el suministro al edificio.

“Se ha informado a los diputados cuál es la situación en lo que corresponde al agua potable que ha habido una solicitud de esta Legislatura desde hace meses que lamentablemente no ha sido atendida por Sapac, no ha sido autorizada esta toma de agua, vamos a proporcionarles a ellos también los oficios correspondientes en el ánimo que puedan hacer la gestión y se autorice a la brevedad esta toma”, expuso.

Además, la aún legisladora dio a conocer que la empresa constructora incumplió con algunos acuerdos, que se debieron entregar a pesar de los adeudos.

“Los diputados electos fueron informados de la denuncia penal que ha sido presentada en contra de la empresa porque independiente de los argumentos que puedan tener de falta de adeudos hay un convenio de ocupación de esta primera etapa que entregó la empresa a la Secretaría de Obras Públicas y en ese sentido consideramos hay un agravio en razón de que dolosamente fueron retiradas piezas del tablero para impedir el suministro de la energía eléctrica”, dijo.

Será el próximo 1° de septiembre cuando los 30 diputados electos en la pasada jornada electoral (18 mayoría relativa y 12 de representación proporcional) tomarán protesta del cargo.

