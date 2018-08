Niño genio llega a la UNAM; dice que no regresará a la primaria

MARCO ANTONIO MARTÍNEZ 03/08/2018 03:03 p.m.

Carlos Antonio Santamaría Díaz comenzará a estudiar para físico biomédico en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), gracias a que en el examen de ingreso obtuvo 105 de 120 aciertos. Ello, pese a tener solo 12 años.

La UNAM le dio la bienvenida mediante un comunicado, donde señala que no será un infante en tierra de gigantes ni un adulto en ciernes caracterizado de niño, y lo definió como "un estudiante de alta capacidad cognitiva, juguetón, ruborizado que ha desafiado al tiempo y a las convenciones administrativas". El comunicado añade que la senda no ha sido fácil ni cómoda, pero Carlos ya mostró su determinación mediante una metáfora: "solo quiero estudiar, si me cierran las puertas me meteré por las ventanas".

Carlos reconoció que el examen de ingreso fue muy duro (Archivo)

Va niño de 12 años a la UNAM; estudiará Física Biomédica

El niño será el alumno más joven que haya recibido la Facultad. Ya desde 2015, cuando tenía nueve años, dio muestras de su interés por el conocimiento y su capacidad para comprenderlos. Ese año estudió módulos de dos diplomados: bioquímica y biología molecular y química analítica. De acuerdo con una nota de Milenio, medio de comunicación que tuvo la oportunidad de hablar con Carlos, explicó que su preparación consiste en la constancia y en la mentalidad de no rendirse. "Es estarle dando, nunca decir ´no se puede, me voy a regresar a la primaria´. Siempre hay una forma de entrar".

La UNAM lo describió como un estudiante de alta capacidad cognitiva (Imagen de El País)

Recordó que para ingresar a la Facultad debía tener en su examen 103 aciertos, él obtuvo 105, y reconoció que fue un examen muy duro, de acuerdo con una nota de Proceso. Analítico, consideró que de las 15 preguntas que erró en sus respuestas, seguramente estaban las de cálculo integral. Por eso es que se puso a estudiar y afirmó que ya le entiende bien.

Aunque aún no comienza a estudiar, ya vislumbró un posible proyecto: construir una mitocondria desde cero.

Carlos, quien vive con sus padres en Cuernavaca, también disfruta programar y jugar videojuegos y otro de sus objetivos es crear uno, de preferencia sobre bioquímica, expresó.

La noticia del logro de Carlos tuvo tal eco que hasta la embajada de Estados Unidos lo felicitó.

LEA TAMBIEN La UNAM ofrece curso gratuito en línea de producción audiovisual El curso consta de 5 módulos, 1 módulo por semana, en los cuales aprenderemos las cuestiones básicas de la producción audiovisual

LEA TAMBIEN La marcha por la Autonomía de la UNAM en 1968 El rector Javier Barros Sierra convocó a una marcha en unión entre estudiantes del IPN y la UNAM para el día siguiente al bazucazo en Ciudad Universitaria

mlmt