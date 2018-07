RESPONDE

Todo lo que Meade hizo queda en su consciencia: Nestora

Al llegar a la reunión de senadores y diputados electos y plurinominales, la senadora electa envió un mensaje contra el José Antonio Meade Kuribreña

REDACCIÓN 11/07/2018 02:06 p.m.

Nestora Salgado (Cuartoscuro)

La senadora electa, Nestora Salgado, envió un mensaje a José Antonio Meade Kuribreña al llegar a la reunión que la tarde de este miércoles sostuvieron senadores y diputados federales de Morena-PT-PES electos y plurinominales.

Salgado aseguró que a pesar de la guerra sucia que el PRI orquestó en su contra, logró obtener ese puesto "sin pisar a nadie".

"El PRI estuvo muy en contra desde que yo nací en una policía comunitaria, siempre quisieron derrumbarme, destrozarme y me hicieron de todo para difamarme".

Luego que el candidato presidencial del PRI-Verde-Panal la acusara de ser "secuestradora" en el segundo debate presidencial, la senadora electa dijo:

"Yo a ese señor la verdad que único que le puedo decir es que todo lo que me hizo a mí ya mi familia queda en su conciencia, así como él dijo que para Andrés Manuel quedaba en su conciencia, yo le digo lo mismo. Que todo el sentimiento, toda la tristeza y todo el dolor que me hizo sufrir y porque mucha gente también lloró junto conmigo, lo dejo en su conciencia, porque habló de algo que no conocía y que lo cargue él, yo no cargo eso".

Leer también en La Silla Rota: ¿Quién es Nestora Salgado? Así fue su choque con Meade

También dijo que ha sostenido una lucha durante cinco años, y que sin embargo sigue "dando la cara, soy una persona que me gusta enfrentar la realidad y no tengo nada que esconder y sigo luchando".

Nestora Salgado aseguró que desde el Senado se encargará de dar apoyo a pueblos indígenas, y luchará para garantizar el respeto a los derechos políticos y a los derechos humanos.

"Esta puerta es para ellos, el triunfo siempre lo he dicho, es un triunfo del pueblo porque se le da una puerta a ellos para que puedan ser visibilizados, la gente muy olvidada y que por medio de Nestora puedan ser vistos y escuchados".

(Con información de Milenio)

