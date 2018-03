ANTES DE IRSE

Alcalde de Naucalpan entrega remodelación de mercado... inconcluso

La Silla Rota observó que mientras el alcalde Edgar Olvera daba su discurso, trabajadores aún estaban colocando parte del arcotecho

NORMA GARCÍA 27/03/2018 02:24 p.m.

Mercado principal Naucalpan (Fotos: Norma García)

NAUCALPAN, Estado de México (La Silla Rota).- En su último día como alcalde y antes de pedir licencia definitiva para buscar una diputación local, Edgar Olvera entregó esta mañana la remodelación del mercado de la cabecera municipal, el más importante de la demarcación, pero aún está inconcluso.

LEE TAMBIÉN: Señalan usurpación de funciones de secretario en Naucalpan

La remodelación consistió en la colocación de arcotecho, pavimentación del estacionamiento que quedó con 125 cajones para autos, desazolve de drenaje pluvial, colocación de piso de la nave menor, entre otros detalles, que en conjunto sumó una inversión de 26 millones de pesos, según anunció Olvera en el evento que asemejó ya estaba en campaña.

Pero en un recorrido, La Silla Rota observó que mientras Olvera daba su discurso, trabajadores colocaban parte del arcotecho; además hay registros de drenajes tapados y algunas coladeras están cubiertas con cemento.





Además, locatarios de la nave menor donde venden ropa y se ubican las cocinas, acusarĀ on que no hay alumbrado en esa zona.

La remodelación del mercado incluyó la concesión de baños y del estacionamiento, servicios que se comenzarán a cobrar la próxima semana.

Rechazan nuevo mercado junto a otro mercado

En su discurso, Edgar Olvera indicó que en abril comenzarán obras de edificación de un mercado aledaño para ubicar ahí a los vendedores ambulantes y lanzaderas en el predio La Victoria, pero el anuncio no agradó a los anfitriones, quienes son locatarios del mercado.

"Cómo van a poner un mercado junto a otro mercado, es competencia desleal, ellos han estado aquí afuera invadiendo, causando caos vial y no los han retirado; consideramos que no está bien y queremos decirles al municipio, a las autoridades, que no queremos un mercado junto a otro", señaló Francisco Salvador Joaquín, secretario general del mercado de San Bartolo.

Por separado, el secretario del Ayuntamiento, Horacio Jiménez, explicó que se trata de un sitio para lanzaderas para todo el transporte público, así como un área denominada Nave 4 para unos 500 vendedores ambulantes que actualmente están en los alrededores.

"Es como una extensión de este mercado, tenemos el consenso de los locatarios, pero tampoco es necesario tenerla para crear comercio", aseguró.

fmma

LEA TAMBIEN Ahora el tesorero deja Naucalpan; va a elección Pese a que deja una Tesorería con una deuda de 2 mil millones de pesos busca postularse como candidato del PAN a una diputación federal por la vía plurinominal