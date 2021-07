Video exhibe a otro hermano de AMLO, recibiendo dinero

Martín Jesús López Obrador, hermano del presidente Andrés Manuel, fue captado en video recibiendo fajos de dinero, presuntamente durante un proceso electoral pasado.

Las imágenes recuerdan a las dadas a conocer hace un año, en las que se ve a Pío López Obrador, también hermano del jefe del Ejecutivo, recibir dinero de manos de David León, ahora exdirector nacional de protección civil, para una campaña de Morena, de acuerdo con información de LatinUs.

El hermano menor del presidente habría recibido 150 mil pesos en 2015, año en que Morena participó en su primera elección como partido político.

"Te voy a decir una cosa Martinazo, este es un ahorrito mío", se escucha decir a León en el video recientemente difundido. "No, compa, eso lo descontamos", responde el hermano de Andrés Manuel López Obrador.

EL CASO PÍO LÓPEZ OBRADOR

En agosto de 2020, el periodista Carlos Loret de Mola dio a conocer un video donde Pío López Obrador, hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador, recibe dinero el entonces asesor del gobierno de Chiapas, David León, para su campaña presidencial.

David León era el nuevo encargado de la distribuidora de medicamentos, creada por el gobierno federal.

De acuerdo con el portal LatinUs, el dinero se lo entregó en por lo menos tres encuentros el entonces asesor privado, David León asesor del gobierno chiapaneco de Manuel Velasco.

Según la conversación, los recursos serían para fortalecer la campaña de AMLO en el sureste.

El 31 de mayo de 2015, David León y Pío López Obrador se vieron en un restaurante. Con una cámara escondida le entrega "400".

El viernes 26 de junio de 2015, de acuerdo con el mismo video, Pío López Obrador y David León se encontraron en el domicilio del hermano del hoy presidente para entregar un millón de pesos.

"Hazle saber al licenciado a través de tus medios que lo estamos apoyando", le dijo León a López Obrador sobre el gobierno de Manuel Velasco.

Loret de Mola, en el video, reconoció el combate a la corrupción de AMLO, pero advirtió, sin caer en la trampa electorera; "exhibir la cortina de humo del presidente no es defender a corruptos impresentables, porque AMLO dic que no hay uso electorero... pero no podemos negar que el presidente usa el caso Lozoya para que los mexicanos nos concentremos de hablar del pasado terrible y no del presente terrible".