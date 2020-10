Van por más generales por corrupción: experto

En cualquier momento se realizarán más detenciones de generales del Ejército mexicano por señalamientos de corrupción, de acuerdo con el experto en temas militares, César M. Gutiérrez Priego.

Este jueves, la DEA detuvo en el Aeropuerto de Los Ángeles a Salvador Cienfuegos, extitular de la Sedena con Enrique Peña Nieto.

Al menos dos testigos protegidos declararon y señalaron presuntos nexos con el narco, además de que se investigan recursos de procedencia ilícita, dijeron fuentes a La Silla Rota.

De acuerdo con la jefe de Corresponsales de ProPublica, Cienfuegos Zepeda fue detenido por las autoridades estadounidenses cuando arribó a Estados Unidos a última hora de la tarde por un viaje de familia.

En su columna "Haciendo fajina en Sedena", publicada en La Silla Rota, informó que ya se comentaba en los pasillos de la Secretaría de la Defensa Nacional sobre las investigaciones contra los jefes militares que han sido mencionados en los últimos reportajes por presunta corrupción.

De acuerdo con Gutiérrez Priego, lo que más llama la atención es que "estos generales no se mandaban solos, y se dice que la investigación llega hasta lo más alto de la estructura".

Ahora la pregunta obligada escribió en su columna, ¿ahora sí el general secretario Luis Cresencio Sandoval se deslindará de su antecesor?

"De acuerdo a lo que me comentan será así, ya que las investigaciones son en contra de varios generales que estuvieron en los dos últimos sexenios. En cualquier momento se realizarán las detenciones de algunos de ellos, aunque tratarán que el impacto mediático no sea tan grande que dañe la imagen de la Secretaría de la Defensa Nacional, que en estos momentos es el saco de boxeo de los especialistas, intelectuales y luchadores sociales. Como siempre lo he dicho, es más fácil ser un revolucionario y luchador social en las redes sociales, que callarse la boca y verlos en las zonas de desastre y conflictos defendiendo a la población civil y mandando a los soldados a sus cuarteles, que aunque no lo crean es lo que todos queremos.