“Socialista” y “chavista”, así ven en Frenaaa a AMLO

Un promedio de 200 manifestantes de Frenaaa (Frente Nacional Anti AMLO) permaneció este mediodía en el plantón que mantienen desde el sábado sobre avenida Juárez, desde avenida Reforma hasta el eje central Lázaro Cárdenas. Afirman ser civiles originarios de diversos estados y no contar con apoyo de ningún partido político; su único objetivo en común, afirman, es sacar al presidente de Palacio Nacional antes de las elecciones del 2021.

“Socialista”, “chavista”; así lo describen. Por eso justo a la mitad de la Alameda -con dedicatoria al Ejecutivo-, colocaron tres piñatas en su “honor”. Una del presidente con cuernos; otra con orejas de burro y nariz de Pinocho; la última con la palabra “corrupto” escrita en la banda presidencial.

David Torres se encuentra en la esquina de Reforma, en el punto donde la mayor parte de las casas de campaña se encuentran instaladas, pero vacías.

La Silla Rota pregunta por qué, la respuesta es generalizada, “pronto serán ocupadas por nuevos manifestantes que se encuentran ya en camino”, advierte. Unos llegarían para agrandar el grupo; otros, para relevar a quienes no podrán permanecer más que algunos días por razones laborales según cuentan.

#AlMomento | Así se encuentra el campamento frenaaa en av Reforma esquina con av Juárez. Muchas casas de campaña de encuentran vacías. Manifestantes afirman que pronto ser ocuparán. *yn pic.twitter.com/74MippV8se — La Silla Rota (@lasillarota) September 21, 2020

“No me parece la forma en la que López Obrador, sí bien ganó democráticamente, ha estado destruyendo el país para concentrar el poder en torno a su persona”, considera David. “Viola la ley cómo no he visto a otra persona, pero cuando le conviene la usa a su favor. Es terrible para un jefe de Estado dividir a su pueblo, seguir incitando el odio que ya venimos arrastrando; eso no le hace ningún bien al país. No soy militante activo de FRENAA, pero tengo más cercanía a ellos porque es el único que me parece real oposición”.

Su casa de campaña le costó mil 200 pesos y asegura llevar dos noches durmiendo ahí, bajo la lluvia. “Me gusta el camping, no lo hago todo el tiempo, pero con lluvia es incómodo, pero es un sacrificio que tenemos que hacer”.

“LO SABÍAMOS DESDE HACE UN MES”

Lo narra Alicia Jiménez, manifestante mexiquense. “Tenemos más de un mes juntando casas de campaña, juntando todo para poder venir. El Patronato de Frenaaa llegó a la conclusión que vendríamos el 19 de septiembre; yo doné tres casas de campaña, dos sleeping, dos colchones”. El costo, calcula, alrededor de tres mil pesos que consiguió con amigos y familiares. “Juntamos 3 mil 300 casas, pero no todas están aquí. Ahorita no sabría decirle cuántos estamos, todavía hay casas guardadas y viene gente de Matamoros y Chihuahua que no son panistas”.

“Gilberto Lozano dirige el frente, es un empresario retirado de Nuevo León. Ayer se tuvo que retirar porque se quedó afónico, le tuvieron que poner unas inyecciones y ahorita viene para acá. Él no se raja”, dice; y precisa que sus proveedores de sandwiches, café, agua, galletas y otros alimentos son los integrantes de este grupo en la CDMX. Fuera de esto, ellos deben sufragar sus gastos personales como café en alguno de los negocios cercanos o el pago de cinco pesos por cada ingreso al sanitario más cercano. “Quiero que quede bien claro todo”, enfatiza, “todo esto es la ciudadanía, no somos ningún partido político porque no creemos ya en ellos, saquearon demasiado en nuestro México. Lo importante es sacar a México, tengo fe que lo podremos hacer”.

TENDEDEROS PÚBLICOS

Calcetines, tenis, zapatos, playeras, pantalones de mezclilla, cobijas, colchonetas y colchones inflables, lucen a la vista en los tendederos improvisados: un monumento, la banqueta, una tienda de campaña, el piso, un mecate. Y a todos les urge que se sequen antes de las cinco de la tarde en un intento por ganarle la partida a la lluvia que vendrá. Saben que ésta podría volver con más fuerza que en los últimos días, por eso las casas de campaña vacías fueron amarradas entre sí para evitar que vuelen con el aire, o bien que terceros se las roben.

Si bien una parte de los manifestantes se encuentra tranquila, otra parte está molesta, a la defensiva o evasiva en sus respuestas. Es el caso de Uriel Loya, ganadero de Parral Chihuahua quien relató que llegó desde el viernes a la CDMX. “Me vine en avión, no me acuerdo cuanto me costó del pasaje, lo pague con efectivo, pero no me acuerdo cuánto. El plan es estar aquí hasta que nos dejen entrar al Zócalo. En cuanto haya un chance me regreso porque nos tenemos que ir rotando”, señaló.

Rene Cruz sí recuerda cuánto pagó por su pasaje. “Vengo de Guadalajara, me costó mil 300. Pude venir porque soy vendedor, no tengo un jefe. No es cierto que estemos en una nómina, eso dicen los chairos, pero venimos por convicción. Preferible gastar ahorita un poco que después quedarnos sin un solo peso ni trabajo, como este señor quiere” dice refiriéndose al presidente".

Manuel, un adulto mayor de 70 años reparte cubrebocas con el logotipo del frente sobre avenida Reforma. Pero la pandemia no le importa, aunque sabe que por ser población de riesgo quedarse en casa sería lo más seguro. “Vengo de la CDMX, México es primero antes que todas las cosas. Y los cubrebocas yo los puse de mi bolsa, de nuestro dinero estamos poniendo”, dice al tiempo que le interrumpe Alberto Pedroza, un arquitecto de 75 años. “Estamos aquí para defender a México y me preocupa más el AMLOvirus y Morenavirus que el coronavirus. Voy a venir diario, lo que me interesa es llegar al Zócalo, que se vaya el señor López de la presidencia ¡Antes de las elecciones!”.

“PEDÍ MIS VACACIONES EN EL TRABAJO”

Sentada en una jardinera, Lucía Villegas -radióloga poblana de 52 años- cepilla su cabello al sol del mediodía. “Me acabo de bañar hace rato ahí en el hotel One”, explicó. “Una compañera y amiga de Guadalajara se hospedó ahí y me dio permiso de bañarme. Me dieron diez días de vacaciones en el trabajo, pero creo que me voy el miércoles o jueves. Busqué al movimiento por mi propia voluntad. Los coordinadores de Puebla supongo que traerán gente que nos releve y comparta este ideal, porque tenemos esperanza de un México mejor”.