''Sí son mis fotos, pero los perfiles son falsos'': Emma Coronel

Luego de que circularan en redes sociales fotos de Emma Coronel, esposa de Joaquín ''El Chapo'' Guzmán, ella reconoció que sí son fotos de su vida privada, pero negó manejar las cuentas de Facebook e Instagram que tienen su nombre, por lo que acusó que están usurpando su identidad.

Desde el pasado 12 de febrero, en una cuenta en Instagram a nombre de Emma Coronel se subieron fotografías en traje de baño, así como una imagen del bautizo de sus hijas en las que aparece "El Chapo", incluso algunas de ellas contenían mensajes supuestamente escritos por Coronel Aispuro.

En una carta enviada a Imagen Noticias, Emma Coronel aclara que ella no maneja estas redes sociales y que no quiere compartir su vida privada con miles de personas que no conoce.

"Sí son fotos de mi vida privada, pero yo no tengo redes sociales", Emma Coronel, esposa de "El Chapo", aclara a través de esta carta enviada a #ImageNoticias que los perfiles a su nombre son falsos pic.twitter.com/9gq9gkETvV — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) 28 de septiembre de 2018

''Quiero aclarar que no tengo redes sociales, que no soy yo la persona detrás de esas páginas. Yo nunca quise estar en esta situación de tener mi vida expuesta, lo cual no es nada agradable, debido a que ya es muy difícil lidiar por la situación en la que me encuentro y todavía tener que exponerme por personas ajenas a mí que están dedicándose a exhibir a nombre mío, mi vida privada en redes sociales ajenas para mí".

''Si en este momento lo hago público es porque en un inicio lo vi como algo insignificante, pero en estos momentos me ha causado varios problemas."

''En lo personal, no estoy interesada en exponer mi vida ante miles de personas que no conozco, agradezco sus buenos comentarios, pero aclaro que no soy yo y que no me hago responsable de lo que esta persona o personas puedan contestarles o comentar en esas páginas falsas''.

''Agradecería a todos en general evitaran comentarios sobre mis hijas, las cuales me preocupa que sean titulares de noticias, lo cual ellas no entienden y las exhiben al dominio público y como para cualquier madre son lo que más me importa. Pido lo mismo que yo siempre he tenido para ustedes, respeto", finalizó.

Muchas de las fotos que aparecen en estas redes sociales fueron tomadas por la prensa al salir de las audiencias en Nueva York. La última, se subió el 20 de septiembre, justo el día de la última audiencia de "El Chapo".

