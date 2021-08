Senado ha dado 76% de sus compras en adjudicación directa en 2021

"En el caso del Senado ha sido siempre controvertida la forma en la que se ejercieron los recursos para la famosa construcción y luego reparación de la sede que obviamente evidencia que las obras no se construyeron bien. Todas las inundaciones que ha habido y otra vez no hay una rendición de cuentas ni el pasado ni en el presente bajo una mayoría que dice tener un comportamiento distinto a los partidos mayoritarios de antaño, pero en los hechos lamentablemente no es así", firma Fernández.