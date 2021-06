"Querétaro no está escriturado a nombre del PAN": Celia Maya

QUERÉTARO.- La abogada Celia Maya es totalmente fiel al proyecto político de Andrés Manuel López Obrador. Ha sido postulada hasta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación como ministra. Y ahí sigue, con décadas a cuestas en juzgados, ahora con la intención de arrebatar al PAN una de sus joyas más preciadas: la gubernatura de Querétaro.

Pero, según la abogada, se ha creado una burbuja en la que pareciera que Querétaro está destinada a ser gobernada por Acción Nacional. Pero no, confía, Querétaro no está escriturado a nombre del PAN.

En entrevista con La Silla Rota, Maya habla de los problemas que ella ve en esa entidad, una de las más pujantes en la economía nacional.

Querétaro, ¿es un estado difícil para Morena?

Se ha creado esa burbuja de que Querétaro es un estado difícil, pero Querétaro quiere tener un mejor nivel de vida, que se pueda vivir mejor. Por su posición geográfica, está muy bien comunicado, y eso le da un plus. Entonces, como se maneja mucho el comercio, hay un crecimiento. Pero ese crecimiento beneficia a muy poquitos y lo que se ve es que una gran parte de la población queda sin ningún beneficio. Y eso sí lo saben los queretanos, perfectamente.

La desigualdad ha crecido mucho en Querétaro, la pobreza se nota mucho, la encuentras en la esquina. Y luego con todos los jóvenes que se van de braceros y a últimas fechas, más. Ya es muy notorio, como es muy notoria la falta de escuelas para los muchachos, es así como a gritos lo de los jóvenes. No tienen lugares para el esparcimiento, ya no digas lo que ellos llaman antros, sino espacios para hacer ejercicio, estudiar y de ver otros panoramas y sientan que van a tener oportunidades. Creo que algo que se vive en Querétaro también es el problema de las adicciones. Lamentablemente en el país, y en Querétaro, estamos perdiendo mucho con las adicciones. Y eso son cosas que llaman la atención.

¿Querétaro está escriturado para el PAN?

Claro que no está escriturado. Hay molestia, se nota la molestia. Es claro que se quiere algo más. Puede haber un sector de la población que diga "estoy bien, tengo oportunidades", pero siempre andas a las acabaladas. En Querétaro sí quieren algo más, ya llegó a un tope en que lo que tienen no se está teniendo ese "más". Es una oportunidad, los problemas van madurando, y se está en esa situación. Algunos critican los programas sociales de López Obrador, pero hay quien no lo había tenido, y ese dinero no se queda guardado ahí, va a la economía y la gente percibe bien. Todo eso ha creado un panorama que da todas las condiciones y posibilidades de que esa burbuja que se había creado de que en Querétaro, qué bien, pero eso de que "es mi territorio", como decían los que habían llegado "esto es nuestro", yo creo que la gente ya está señalando que no les pertenece tanto, sino que Querétaro es de los queretanos y las queretanas y que se tiene qué decir para dónde queremos ir.

¿Qué tanto la apoya Morena y López Obrador?

Bueno, todo mundo sabe que fue una encuesta como fui designada. Mario Delgado estuvo ahí cuando me designaron y dijo que a Morena le interesa Querétaro. Y si mal no recuerdo dijo que era la joya de la corona. Y cuando dicen eso sientes el respaldo, que está ahí. Y vamos caminando y me doy cuenta que todo ayuda. Hemos remontado más de 20 puntos de diferencia del senador del PAN, que es el candidato, desde febrero, Mauricio Kuri. Vamos a ver para qué proyecto la gente se va.

¿Cuáles las tres principales propuestas?

La movilidad. Es algo que se ha prometido desde hace tiempo y no se ha resuelto. Las adicciones, que es un problema que observé desde hace dos campañas. La gente te dice que ya nos rebasó, hay que atenderlo. Ningún país o estado puede perder a sus jóvenes, si no qué vamos a hacer de futuro. Y la seguridad, algo falló para que los mafiosos se hayan introducido de esa manera en la sociedad. Un cuarto tema es el empleo: es otra de las cosas de burbuja, hay empleo, pero ni paga buenos salarios ni los más adecuados. Hay que abrirse más, no descuidar que la empresa ha sido el puntal.

esc