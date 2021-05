A 6 días de las elecciones, AMLO llama a respetar veda

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió que las elecciones del 6 de junio se lleven a cabo en paz y sin irregularidades, para que "México sea ejemplo mundial también en este terreno".

"Que las elecciones transcurran en paz, que no se caiga en ninguna provocación, es un llamado a todos los mexicanos. Que apostemos a hacer valer la democracia de manera pacífica, sin violencia, no caer en la trampa de la violencia", lanzó el presidente en conferencia mañanera de este lunes.

A seis días de la elección más grande de la historia del país, el mandatario mexicano solicitó que ya no le pregunten sobre el tema electoral en la mañanera.

"Nos quedan tres días, porque además de la veda electoral, el miércoles a las 12 de la noche se terminan las campañas, entonces que estos tres días, y desde luego jueves y viernes, no hablemos de cuestiones político electorales, no lo hemos hecho, pero que no caigamos en la tentación", dijo.

López Obrador hizo un llamado a "que no se utilice esta plataforma (la mañanera) que la ven muchos ciudadanos para venir a decir 'el candidato de este partido es un sinvergüenza', o 'este candidato está haciendo bien las cosas, o son víctimas de calumnias', que no hablemos de eso, porque aun cuando sea una pregunta puede significar un golpe a los candidatos o partidos".





AMLO SOBRE VISITA DE KAMALA HARRIS





El presidente López Obrador dijo que espera que la reunión con la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, sea muy fructífera, tras confirmar que llegará a México el próximo 8 de junio, pasando las elecciones intermedias.

"El que haya cooperación es indispensable, tenemos amistad con el gobierno de Estados Unidos, no hay diferencias, no hay pleitos, además estamos obligados a ponernos de acuerdo porque somos vecinos", lanzó.





DEPORTACIONES VAN A LA BAJA EN EU, DICE





El presidente López Obrador aseguró que las deportaciones en Estados Unidos van a la baja y esto indica que el plan conjunta sobre migración está dando resultados.

"Ya ha bajado (el flujo) porque estamos llevando a cabo, ya iniciamos, un plan en conjunto que está empezando a dar resultados. Todavía falta, pero sí se está avanzando, ya no está como en marzo", explicó el mandatario mexicano.

La estrategia conjunta se revela después de que en abril pasado la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) reportó el arresto de más de 178,000 migrantes, una cifra no vista en décadas que sucedió al récord de marzo, cuando hubo más de 172,000 detenidos.

Aunque el presidente no ofreció más detalles, el gobierno de México ha reconocido anteriormente el despliegue nacional de 12,000 elementos, entre soldados, agentes migratorios y otros funcionarios para frenar la ola migratoria.

"Nosotros llevamos dos reuniones con autoridades del sur del país, con los gobernadores de Campeche, de Tabasco, Chiapas y con todos los presidentes municipales de la franja fronteriza en el sur y estamos trabajando de manera coordinada", indicó López Obrador.





EU NO TOMÓ EN SERIO NOTA DIPLOMÁTICA: AMLO





El presidente López Obrador señaló que Estados Unidos no tomó en serio su petición de dejar de financiar a organizaciones mexicanas que son opositoras a su gobierno.

"No ha habido ninguna respuesta, la estamos esperando, te refieres al financiamiento que reciben organizaciones de la supuesta sociedad civil, que en realidad son organizaciones políticas, no son partidos, pero sí son grupos de presión u organizaciones que participan en política, como se está haciendo actualmente, como es público y notorio", detalló.

"Eso es indebido, que el gobierno de Estados Unidos entregue dinero a estas organizaciones, más en tiempos electorales, no tiene qué hacerse, es una intromisión a la vida pública de nuestro país", lanzó.

"Muy lamentable que el gobierno de Estados Unidos no haya tomado en serio nuestra petición, por eso vamos a seguir insistiendo de manera respetuosa, de que ya no estén financiando a grupos políticos de México y lo mejor sería que no intervinieran para financiar a ningún grupo político del mundo", indicó.





SOBRE LA VISITA DEL SUBDIRECTOR DE LA CIA





López Obrador señaló que la presencia del subdirector de la CIA, David Cohen, en México es una visita de rutina, pues su gobierno abrió las puertas para escuchar a todas las agencias.

"Es una relación vamos a decir de rutina, una visita de rutina, aclaro que no fue el director, fue el subdirector, y nosotros hemos decidido escuchar a todos y abrir las puertas a todos los gobiernos, a la diplomacia internacional, a todas las agencias", remarcó.





YA LE TOCABA AL CRUZ AZUL: AMLO





El presidente López Obrador volvió a felicitar al Cruz Azul en la mañanera, luego de ganar la Liga MX.

"Ya les tocaba, fueron muchos intentos, y es muy importante en todo, en lo particular, en el deporte, en los negocios, en la política, la perseverancia, el no darse por vencido", dijo.





(Luis Ramos)