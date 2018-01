DE CARA AL 2018

¿Qué tantos ´amigos´ tienen los independientes?

La carrera de los aspirantes a ser candidatos independientes para la Presidencia continúa, y en La Silla Rota te contamos que tantos amigos virtuales tienen

MARLENE VALERO 29/12/2017 03:02 a.m.

¿Qué tantos ´amigos´ tienen los independientes? (ESPECIAL)

La carrera de los aspirantes a ser candidatos independientes para la Presidencia de la República continúa. Cada uno de ellos sigue con la recolección de firmas y apoyo ciudadano.

TAMBIÉN PUEDES LEER: ¿Quién es quién ente los independientes para 2018?

Pero, ¿cómo se encuentran estos personajes en redes sociales? ¿Qué tantos amigos virtuales tienen en Facebook y Twitter? En La Silla Rota te lo damos a conocer.

Jaime Rodríguez Calderón "El Bronco": Es el aspirante a ser candidato independiente por la Silla Presidencial en las elecciones del 2018 que más interacción tiene en redes sociales. Éstas fueron las plataformas por las que se promocionó en 2015 para ganar la gubernatura de Nuevo León.

En Twitter, El Bronco tiene 570 mil 409seguidores, ha publicado 23 mil 600 tweets y tiene 17 mil 700 "Me gusta".

En Facebook, a un millón 322 mil 439 personas les gusta su página y lo siguen otro millón 270 mil 242 personas.

Lo último que publicó en Twitter fue un agradecimiento por su cumpleaños, que fue este 28 de diciembre.

Gracias a Dios y a mi madre por haberme parido. Este 28 de Diciembre hace 60 años y no es broma del #DíaDeLosInocentes jajaja — JAIME RDZ EL BRONCO (@JaimeRdzNL) 28 de diciembre de 2017

Margarita Zavala: La ex Primera Dama de México, que renunció a su militancia en el PAN para contender por la vía independiente tiene una menor interacción en redes sociales. Sin embargo, los números en Twitter indican que sus seguidores han aumentado considerablemente desde que anunció su candidatura. En esta plataforma la siguen un millón 269 mil 32 personas; ha publicado 5 mil 673 tweets y le han dado "Me gusta" 713 usuarios.



La otra red social con mayor alcance es Facebook, donde a 556 mil 639 personas indicaron que les gusta su página y otras 555 mil 490 la siguen.

Su última publicación es una broma del Día de los Inocentes con una presunta nota periodística en la que se indican que los candidatos del PRI, Morena y PAN renuncian a los spots y al dinero público.

.@RicardoAnayaC, @JoseAMeadeK y @lopezobrador_ renuncian a los spots y al dinero público. Reconocen que sus campañas internas son una simulación y cumplen su promesa de destinar los recursos a la reconstrucción por el 19S. #DíaDeLosInocentes pic.twitter.com/wzUImyeSGp — Margarita Zavala (@Mzavalagc) 28 de diciembre de 2017

Pedro Ferriz de Con: El periodista Pedro Ferriz, quien aspira a la candidatura independiente por la Presidencia de México interactúa con sus seguidores por medio de videos en vivo donde comenta y analiza la situación de nuestro país con temas específicos.



Cuenta con un total de 4 millones 66 mil 312 seguidores en Twitter, ha pulicado 152 mil tweets con mil 910 "Me gusta".

Por otra parte, en Facebook, Ferriz de Con a un millón 78 mil 560 personas les gusta su página y otro millón 37 mil 825 la siguen.

Este jueves publicó un video donde invita a sus seguidores a apoyarlo con su firma para consolidar su registro ante el Instituto Nacional Electoral (INE).

(33) 1602 7310 Federico Torres(55) 1691 1179 Alejandra Tellez5568684778 A Garcia Sarubbi5561450226 Pedro Ferriz https://t.co/bIh1mC8En4 — Pedro Ferriz de Con (@PedroFerriz) 28 de diciembre de 2017

Armando Ríos Piter: El senador con licencia, que renunció recientemente al Partido de la Revolución Democrática (PRD) también emprendió la carrera para obtener la candidatura independiente y aparecer en las boletas electorales de este 2018.

Es el aspirante con una menor interacción con usuarios en las redes sociales por los números de seguidores, comentarios y "Me gusta".

En la plataforma de Twitter, "El Jaguar", como se hace llamar, cuenta con 96 mil 140 seguidores; mil 609 "Me Gusta" y ha publicado 24 mil 253 tweets.

Por otra parte, en Facebook, Ríos Piter tiene 196 mil 642 seguidores y otras 165 mil 642 personas les gusta su página oficial.

La última publicación fue acerca del Proyecto México Migrante en Guanajuato y la entrega de sillas de rueda.

Felicidades a nuestros paisanos de Proyecto México Migrante por la entrega de sillas de ruedas en Guanajuato. Gracias por su apoyo! pic.twitter.com/NmufsdQPoL — Armando Ríos Piter (@RiosPiterJaguar) 28 de diciembre de 2017

María de Jesús Patricio: La aspirante a candidata independiente impulsada por el movimiento Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) no tiene presencia ni interacción en redes sociales. En Twitter no tiene cuenta y en Facebook hay tres páginas no oficiales con el nombre de "María de Jesús Patricio Martínez" o "María de Jesús Patricio Presidenta". Una cuenta con 4 mil 98 personas que le dieron "Me Gusta"; otra con mil 417 y la tercera con 604 seguidores.

La última publicación en la cuenta que tiene más seguidores es del 13 de diciembre; se trata de una nota periodística que refiere a una declaración de la aspirante a candidata sobre la participación de la mujer.

Edgar Ulises Potrillo Figueroa: El doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM y reconocido académico tampoco tiene una cuenta en Twitter. En Facebook, sólo utiliza su cuenta personal, donde el número de amigos es privado.

Hay cuentas diversas de apoyo al aspirante a candidato independiente, originario de Toluca como "Equipo de Medios del Dr. Edgar Potrillo", "Michoacán con Edgar Potrillo", "CDMX con Edgar Potrillo", etcétera en los cuales no superan a los 50 seguidores.

En estas cuentas publica videos en los que discute temas como los asesinatos a periodistas, la inseguridad y la economía mexicana.

LEA TAMBIEN Aprueban a 125 independientes buscar alcaldías o diputaciones en NL El Consejo General de la Comisión Estatal Electoral aprobó 125 solicitudes de registro como aspirantes a candidaturas independientes

LEA TAMBIEN ¿Qué hicieron los aspirantes independientes este 20 de diciembre? Conoce lo más relevante que hicieron este miércoles Margarita Zavala, Jaime Rodríguez Calderón y Armando Ríos Piter

LEA TAMBIEN Independientes para CDMX, ¿quién ya tiene las firmas? En la Ciudad de México, 12 aspirantes buscan la candidatura de manera independiente a jefe de gobierno. De ellos, uno ya rebasó las 74 mil firmas de apoyo