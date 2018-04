CHIHUAHUA

Pedirán que PF traslade a Gutiérrez a Reclusorio Norte

El abogado Antonio Collado detalló que promueven ante un juez del Reclusorio Norte una medida de apremio con la fuerza pública

REDACCIÓN 26/04/2018 02:14 p.m.

El ex secretario general adjunto del PRI, Alejandro Gutiérrez (Especial/Archivo)

Luego de que el gobierno de Chihuahua no entregara a Alejandro Gutiérrez en el plazo de 24 horas que les dio un juez, la defensa del ex secretario general adjunto del CEN del PRI informó que promoverá un recurso para que la Policía Federal saque a su cliente del penal en donde está y lo lleve al Reclusorio Norte, en la Ciudad de México.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, en Radio Fórmula, el abogado Antonio Collado detalló que promueven ante un juez del Reclusorio Norte una medida de apremio con la fuerza pública, en este caso la Policía Federal, así como la petición de arresto en contra del director del Cefereso número 1 en Chihuahua.

Collado remarcó que "legalmente no hay ningún impedimento para que lo puedan hacer (trasladar a Gutiérrez) y están cayendo en el delito de secuestro, ya que está privado ilegalmente de su libertad, siendo que la causa la otorgó el juez del Reclusorio Norte para que lo trasladaran".

Por otra parte, el litigante comentó que a finales de enero cesaron los actos de tortura contra su cliente, los cuales habían denunciado luego de su detención.

"Cesó el hostigamiento. El delito se cometió, la tortura se cometió. Estamos esperando a que PGR cite al fiscal, al director del penal y en su caso al secretario de gobierno", lanzó.

Asimismo negó que a Gutiérrez se le haya aplicado el Protocolo de Estambul, como afirmaron autoridades de Chihuahua, pues –indicó- lo debe hacer una autoridad responsable, como podría ser la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la estatal o la PGR, y no un particular.

"El protocolo que se refiere la autoridad de Chihuahua fue hecha por un médico particular de la universidad de San Diego que no tiene ninguna autoridad ni trabaja con ninguna autoridad nacional. No lo conocemos realmente. Fue una entrevista que se le hizo a Alejandro Gutiérrez", mencionó el abogado.

