TENDRÁ 15 INTEGRANTES

Pactan AMLO y CCE mesa técnica para analizar NAICM

Con un apretón de manos, el candidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador, y el líder empresarial, Juan Pablo Castañón, sellaron un acuerdo para validar la obra

REDACCIÓN 23/03/2018 12:46 p.m.

El candidato presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador, y el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón (Tomada de Twitter)

Con el objetivo de realizar un análisis técnico sobre la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), este viernes el candidato presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador, y el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, estrecharon sus manos para acordar una mesa de trabajo en la que participarán 15 expertos en la materia.

Luego de que sostuvieran un enfrentamiento en diversas declaraciones públicas por el NAICM, López Obrador y Castañón se encontraron hoy en un panel ante empresarios de la construcción, dicho acto tuvo lugar en el Congreso Mexicano de la Industria de la Construcción.

En la parte de preguntas y respuestas de su participación, AMLO comentó que existe corrupción en la obra del nuevo aeropuerto.

Asimismo, reiteró que tiene el plan de suspender la asignación de nuevos contratos, así como la obra misma del nuevo Aeropuerto capitalino, para desarrollar dos pistas aéreas en la Base Militar de Santa Lucía en el Estado de México.

"Traen una estrategia de asustar a la gente con lo del aeropuerto, con la revisión de los contratos, qué quieren que a ojos cerrados firmemos un cheque en blanco para comprometer el presupuesto del sexenio próximo, eso no. No podemos tolerar la corrupción. No establezco relaciones de complicidad con nadie, no para llegar a ser presidente voy a ser alcahuete de corrupcion, prefiero no ser presidente, mi dignidad no tiene precio", lanzó el abanderado de la coalición conformada por Morena-PT-PES.

No obstante, el candidato tabasqueño planteó establecer una mesa técnica con 15 integrantes, los cuales se dividirían en cinco del equipo de López Obrador, cinco del sector empresarial y cinco por parte del gobierno federal.

"Vamos a revisar técnicamente el proyecto, sin asustar a nadie propongan a ustedes cinco técnicos ustedes, cinco del gobierno, cinco de nosotros, ya a partir de hoy a la revisión y con toda honestidad (...) vamos a analizar todas las alternativas, esa es la invitación", ofreció.

En respuesta al planteamiento, el líder del CCE, Juan Pablo Castañón, se pronunció a favor de este encuentro y aseguró que ellos tampoco están a favor de la corrupción.

"Hagámoslo desde hoy, no generemos incertidumbre a partir del primero de diciembre, que sea una discusión técnica y que lo que se pueda mejorar técnicamente, que se haga; y lo que se tenga que transparentar de los contratos, que se transparente; y que se le dé certeza jurídica a los contratos asignado. Hagámoslo para llegar a conclusiones, me parece adecuado", comentó.





