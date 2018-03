ELECCIONES 2018

La historia detrás de la "Niña Bien" que apoya a AMLO

Te contamos por qué este video de una estudiante jalisciense, en el que llama a votar "por ya sabes quién", ha causado tanta polémica

19/03/2018

El video de la Niña Bien que apoya a AMLO (Tomada de video)

Una estudiante del estado de Jalisco, a quien ya se le conoce como la "Niña Bien", causó polémica por llamar a votar a favor de Andrés Manuel López Obrador en una Iglesia. Este video alcanzó tal relevancia que la campaña del candidato presidencial de Morena tuvo que salir a desmentir que la grabación haya sido su idea.

Se trata de Almudena Ortiz Monasterio, alumna del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), quien subió el video a YouTube y quien dice que es un trabajo para la materia Problemas Contemporáneos de la licenciatura en Psicología.

En el video, la joven aparenta ser una persona de clase alta que baila para pedir el voto a favor de "ya sabes quién", en referencia a los spots difundidos por la campaña de López Obrador.

Sin embargo, el video que se ha vuelto viral debido a que la estudiante baila reguetón en las calles, en el gimnasio, pero también en una Iglesia, mientras impulsa la preferencia electoral a favor del tabasqueño.

En la grabación, Ortiz Monasterio simula estar confundida sobre por quién votar en la elección presidencial del 1 de julio próximo.

En su búsqueda por decidir a quién le dará su voto, va a la Iglesia con sus padres. Entonces, cuando está frente al altar, comienza a bailar al ritmo del reguetón antes las miradas sorprendidas de un sacerdote y las demás asistentes, pero luego se unen al baile.

Ahí la joven dice: "lo de hoy es sacar al PRI".

También canta estas otras frases: "No me apures, neta, no me censures" y "sé que mi gente es panista y me tacha de populista, pero México ya es un malviaje y este gobierno me da mil corajes".

En el video aparecen las amigas de la joven y el cura de la misa canta: "el voto es como la virginidad, no se los des a quien defiende la impunidad".

Asimismo, en una de las escenas Almudena Ortiz revisa su celular y se observa la imagen de Andrés Manuel López Obrador.

¿Qué respondió Morena?

Luego de que el video ganara relevancia, la coordinación de campaña de López Obrador en Jalisco se deslindó de la grabación, la cual calificó de "guerra sucia", y aseguró que guardan respeto a las creencias religiosas de los ciudadanos.

A través de un comunicado, detalló que este video no es parte de la campaña de AMLO y remarcó que no salió de la coordinación de campaña en Jalisco.

"No compartimos las ideas, ni la forma vulgar en que se expresan" en esta grabación, agregó.

Morena-Jalisco hizo un llamado a medios de comunicación y a la ciudadanía a no caer en la manipulación y la confusión que pueden generar "fake news" o "estos burdos intentos de guerra sucia".

"Siempre hemos expresado un profundo respeto a las creencias religiosas, por lo que condenamos esta grave forma de ridiculización de un culto religioso que merece todo nuestro respeto", subrayó.

¿Qué dice la protagonista del video?

La estudiante Almudena Ortiz Monasterio manifestó que sólo buscaba expresar su inconformidad por la inseguridad que se vive en Zapopan, Jalisco.

En redes sociales hubo posiciones encontradas, ya que algunos usuarios consideraron que este material es una falta de respeto a las creencias religiosas, al tiempo que otros señalaron que era un video "muy original" que refleja la realidad del país.

