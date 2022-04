Oposición sepulta la reforma eléctrica de López Obrador

Partidos de oposición en San Lázaro cumplieron con lo advertido y negaron su voto al presidente Andrés Manuel López Obrador para aprobar su iniciativa de reforma eléctrica que planteó modificar los artículos 25, 27 y 28 constitucional. Durante el día el dirigente nacional de tricolor, Alejandro Moreno, afirmó "será la primera vez que el Ejecutivo mande una reforma y no va a pasar". Y no pasó. La coalición oficialista no reunió los 333 votos que requería y sólo alcanzó 275, incluido el voto del todavía diputado priista Miguel Aysa Dimas.

El vicecoordinador de Morena, Leonel Godoy, advirtió a la oposición, minutos antes de que concluyera la sesión, "nos vemos mañana (este lunes) en la reforma minera para el litio, no los necesitamos".

La coalición Va por México y Juntos Haremos Historia debatieron en una larga sesión parlamentaria de casi 12 horas la iniciativa de reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador. Los primeros llamaron a votar en contra, los segundos a favor. Fue una sesión donde hubo acusaciones, gritos, pancartas, insultos y retrasos.

Al mismo tiempo el mandatario envió a las 21:00 horas su iniciativa de ley para que el litio sea propiedad de la nación, confirmó el coordinador morenista, Ignacio Mier. Antes de la votación de su ley eléctrica, en su cuenta de Twitter el presidente adelantó que su gobierno "está blindado ante la traición". Y agregó "ya lo dije en mi informe del martes: pase lo que pase ya estamos blindados contra la traición. Mañana lo vuelvo a explicar".

En San Lázaro, aunque la sesión fue convocada a las 10:00 horas, todas las bancadas realizaron diversas dilaciones para posponer su inicio o bien, ya iniciada, alargar el debate más tiempo. Una de estas fue solicitar que la diputada panista Margarita Zavala se excusara de participar en la sesión por conflictos de interés, en referencia al ex presidente Felipe Calderón y la empresa Iberdrola. Finalmente, comenzó después de las 13 horas.

En general, el debate parlamentario giró entra acusaciones mutuas de traición a la patria, según la reforma que cada uno enarboló. Morena acusó a opositores de defender a la IP en el sector eléctrico y en sus discursos retomó parte del discurso del ex presidente López Mateos cuando la nacionalización de la industria eléctrica en la década de 1950.

"Son remedo de partido, traidores a la patria", dijo Mier en referencia al PRI. En respuesta los discursos de los coordinadores parlamentarios de Va por México señalaron que no pueden calificar de traidores a quienes no piensan como el presidente López Obrador y culparon a Morena de querer aprobar una reforma dañina al país.

Además, ambas coaliciones se acusaron mutuamente de mentir pues mientras Morena y sus aliados aseguraron que la contrarreforma energética de PRI, PAN y PRD estaba incluida en el dictamen, sus coordinadores parlamentarios lo negaron.

También hubo amenazas veladas. La diputada petista Lilia Aguilar señaló que si el PRI vota en contra de la reforma presidencial, se abriría un expediente para investigar la administración de Alejandro Moreno en Campeche. En respuesta, "Alito" retó "sí lo quieren hacer que lo hagan. No nos van a doblar, ni amedrentar, menos a amenazar".

A pregunta expresa, Mier sonrío y negó tener conocimiento del tema. "Yo no sé, eso le corresponde a otros órganos de revisión como la Auditoría Superior del estado de Campeche, la Auditoría Superior de la Federación y derivado de ello, si hubiese un pliego de observaciones, será competencia de las fiscalías. Pero yo no me meto en eso".

La bancada de Movimiento Ciudadano reiteró su voto en contra. Su coordinador Jorge Álvarez Máynez aseguró que al perder la votación el Poder Legislativo deja de convertirse en oficialía de partes del Ejecutivo.

Mientras partidos de oposición mostraron carteles anunciando su voto en contra, los legisladores oficialistas portaron playeras con la leyenda "La Reforma Eléctrica va" y presentaron imágenes caricaturizadas que López Obrador utilizó durante su campaña electoral en 2018.

LOS POSICIONAMIENTOS

Durante sus posicionamientos, el coordinador del PRD, Luis Espinosa Cházaro llamó a los morenistas a tomarle la palabra al presidente López Obrador a rebelarse y votar en contra del dictamen., y desmintió que la coalición oficialista haya retomado la iniciativa de Va por México en el dictamen.

"Es falso que lo hayan retomado... Tenemos una propuesta mejor y la presentaremos en este periodo ordinario, esperamos contar con sus votos", dijo. "No nos dieron moche, esos se lo dieron a José Ramón" respondió el perredista a los gritos de Morena en el pleno.

El dirigente nacional del tricolor, Alejandro Moreno, respaldó la postura "se atrevieron a rechazar nuestra propuesta de crear una tarifa eléctrica gratuita para los más vulnerables... Ustedes son los verdaderos traidores a la patria... Será la primera vez que el ejecutivo mande una reforma y no va a pasar" y reconoció la postura de la bancada de Movimiento Ciudadano.

Por su parte, el coordinador emecista Jorge Álvarez Maynez acusó que el gobierno 4T intimidó a quienes dijeron votar en contra. "Sé que hoy hay muchas diputadas y diputados ahí sentados que quisieran votar en contra de esta reforma, pero tienen miedo de enfrentar el peso de su partido... p orque aquí existe dignidad, hoy se acaba la oficialía de partes y empieza el poder legislativo".

El petista Gerardo Fernández Noroña acusó a legisladores de oposición de traición, y advirtió que eso les costará en las próximas elecciones porque perderán las gubernaturas de Hidalgo y Estado de México y Coahuila en 2023. "Con su voto en contra nos están entregando la presidencia de la República en 2024.", dijo.









Mientras que Carlos Puente, coordinador de la bancada Verde, dijo que su voto a voy es para corregir el apoyo que dieron a la reforma eléctrica de 2013 del presidente Enrique Peña Nieto.

LA MAÑANA

Con la consigna de no ceder en sus posturas, este domingo 17 de marzo, los diputados federales comenzaron a ocupar su curul desde las 8:00 horas, dos horas antes del tiempo previsto para iniciar la sesión. Se votará

una reforma constitucional al sector eléctrico impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que busca incrementar el control del Estado sobre esa industria y se prevén 12 rondas de discusión.

La primera bancada en pasar lista fueron los de Movimiento Ciudadano, quienes llevaban flores naranja. El diputado Jorge Álvarez escribió en su cuenta de Twitter: "Frente al odio y las agresiones, flores, vida y esperanza. Hoy será un buen día".

Por su parte, diputados del Partido Acción Nacional (PAN) también llegaron minutos antes de la 9:00 horas, entre ellos Gabriel Quadri, quien compartió un tuit con el pase de lista. "Lista mi asistencia en la Cámara de Diputados para detener la Contrarreforma eléctrica. No pasará..."

La diputada hidalguense, Berenice Juárez, del PAN, dio los buenos días desde San Lázaro, donde durmió y reafirmó su voto contra la reforma eléctrica.

En tanto, diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el de la Revolución Democrática (PRD), que durmieron este sábado en San Lázaro para alistarse para la sesión de este domingo.

El líder priísta, Alejandro Moreno, dijo que estaban listos para votar en contra.

Jesús Zambrano, dirigente de los perredistas, también señaló "tenemos claro que nuestra votación será en contra. La #LeyBartlett está sepultada.@GPPRDmx" en un discurso que publicó antes de iniciada la sesión.

Los legisladores de Morena y sus aliados del PVEM y PT durmieron en hoteles y por la mañana arribaron a la Cámara de Diputados.

Antes de las 9:00 horas, a través de su cuenta de Twitter, el coordinador de Morena, Ignacio Mier, transmitió un video en el que los legisladores de su partido entonaron el himno nacional, antes de abordar cinco autobuses en los que ingresaron a la Cámara de Diputados.

En el camino echaban porras y a través de Twitter señalaron "Nos asiste la razón jurídica, social, económica para defender a la Patria y que la electricidad sea un derecho humano y de beneficio para familias, campesinos y pequeños empresarios".

