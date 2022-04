De fracasar reforma eléctrica en Congreso, AMLO ya firmó ley minera

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer este miércoles en la mañanera que ya firmó la iniciativa de reforma a la ley minera, con la cual proteger al litio de los intereses extranjeros en caso de que la reforma eléctrica sea rechazada en la Cámara de Diputados.

"Acabo de firmar hoy en la mañana, la iniciativa de reforma a la Ley Minera, que no requiere las dos terceras partes, es mayoría simple, para que el litio quede como propiedad de la nación.

"Vamos a esperar el domingo y de inmediato entra la iniciativa de litio. Nada más para que sepan los mexicanos de que no nos van a poner contra la pared, no. El litio, que lo ambicionan, porque me consta, tanto corporaciones como gobiernos extranjeros, va a ser de México", remarcó.

En su informe de ayer martes, advirtió que si su reforma eléctrica no puede aprobarse en la Cámara de Diputados, enviará de forma inmediata una reforma a la Ley Minera para que el litio quede como propiedad absoluta del pueblo y que sólo pueda ser explotado por el Estado mexicano.



"Si no alcanzamos las dos terceras partes para la reforma constitucional de la reforma eléctrica por el boicot de los legisladores entreguistas, conservadores, de derecha, reaccionarios, enviaré de inmediato al día siguiente, el lunes, una iniciativa al Congreso para modificar la Ley Minera que solo requiere de la aprobación de la mayoría simple de diputados y senadores para establecer que el litio, mineral estratégico en el desarrollo industrial y tecnológico futuro ambicionado por corporaciones y gobiernos extranjeros y me consta, solo podrá mediante esa reforma ser explotado por el estado mexicano y quedará así como propiedad absoluta del pueblo y de la nación", dijo en su discurso.

Además advirtió que desde otro frente, su gobierno está amparado con la declaración de constitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la Ley de la Industria Eléctrica.

En la materia, también alista la inauguración de la refinería Olmeca en Dos Bocas, Tabasco para julio de este 2022. Así lo anunció durante su mensaje por los primeros 100 días de su cuarto año de gobierno.

"¿Verdad, Rocío?", pidió el mandatario a la secretaria de Energía, Rocío Nahle.

Este martes, en entrevista con El Universal, la funcionaria dijo que la refinería abrirá sus puertas pero con un sobrecosto de 900 millones de dólares al presupuesto estimado al inicio de su construcción.

Obras refinería Dos Bocas (Fotografía: Cuartoscuro)

El costo inicial era de 8 mil 900 millones de dólares, pero se levó a 9 mil 800 debido a una ampliación de suministro de energía del proyecto, así como la construcción de un gasoducto y de un acueducto.

"A la refinería se le amplió lo que es cogeneración; al principio CFE nos iba a brindar la electricidad , pero se decidió que se hiciera una planta de cogeneración para que la refinería sea autónoma", dijo.

ENERGÍAS LIMPIAS

Por otro lado, el presidente también anunció que la coquizadora de Tula estará lista para finales del próximo año, mientras que se alista la construcción de otra más en Salina Cruz para la producción de diésel y gasolina.

"Solo produciremos gasolinas y diésel y no combustóleo, así obtendremos mayor rentabilidad económica y reduciremos las emisiones contaminantes".

AMLO visita coquizadora de Tula (Fotografía: Cuartoscuro)

INVERSIÓN, SEGURIDAD Y "FELICIDAD"

El ejecutivo celebró haber renovado el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, pues esto ha posicionado a México como una nación atractiva para inversiones.

Referente a la seguridad, informó que los tres delitos que van al alza son el feminicidio con 15% más; extorsión, 40% más; y robo a pasajeros en transporte público, 22% más.

El mandatario citó a Federico Engels para explicar que una persona que no se apega a un ideal o a una doctrina le será difícil conseguir la felicidad.

"El hombre necesita comer, beber, tener un techo y vestirse antes de poder hacer política, ciencia, arte o religión", citó referente a lo que dijo Engels frente a la tumba de Carlos Marx.

