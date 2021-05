"Muere chayotera", denuncia amenaza Denise Dresser en un supermercado

Dresser comenta que bastaría con ignorar o bloquear a los agresores, pero no podemos vivir amordazados. Foto Cuartoscuro

''Muérete, chayotera'', fueron las palabras que un hombre escondido detrás de un cubrebocas me hizo hace unos meses cuando me encontraba en el supermercado, reveló la periodista Denise Dresser, en su columna titulada "Muérete, chayotera", publicada en Reforma.

Dresser comenta que al salir del supermercado, corrió y volteo a ver si alguien la siga, en ese momento me sentí sola y desamparada como el día en que recibí mi primera amenaza de muerte en 2006, tras la elección turbulenta, en la cual voté por AMLO, pero me deslindé de su comportamiento postelectoral, llegó el primer macanazo a mi correo electrónico: "Andrés Manuel te manda decir que tienes dos opciones: irte del país o un accidente automovilístico".

La periodista asegura que al leerlo sentía pánico, en ese momento intuí que lo había enviado algún fanático, de esos que dañan sus causas, tras esta amenaza decidí denunciar, sin embargo no pasó nada, como suele suceder cuando alguien agrede a una mujer o una periodista o a una comunicadora.

Dresser asegura que desde aquella primera amenaza hace 15 años ha recibido miles de mensajes similares o peores, de todos los bandos políticos, de priistas, panistas y anexas. Sólo que ahora Twitter y Facebook amplifican el nivel agresión, verbal, las redes se han vuelto tóxicas para las mujeres. "No escribo desde la victimización; hablo desde la sororidad para acompañar a otras en vida pública, objetos de una violencia que desde las redes salta a las calles. El ciberacoso que es otra forma de acoso de género como lo explica la organización Ciberseguras.

Internet no es un mundo aparte; no es sólo un espacio virtual separado de nuestra vida no virtual. Ahí se humilla, se agudizan patrones, se juzgan maneras de habitar el cuerpo, se maltrata, se degrada, se desacredita. La periodista señala que antes en las redes su nombre estaba asociado con columnas, libros, conferencias. Ahora soy atacada y mi cara colocada encima del cuerpo de un buitre, los memes donde aparezco en camisa de fuerza de "mujer loca", obliterando 30 años de trabajo y crítica al poder autoritario en todas sus encarnaciones.

Al final de su columna Dresser comenta que bastaría con ignorar, bloquear, dejar de criticar o vivir con miedo, pero no podemos vivir amordazados y muchos callarnos y dejar el espacio público para expresar nuestras ideas.





