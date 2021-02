Cuestiona Denise Dresser a AMLO por caso Sergio Aguayo

Con el contexto del pleito legal entre Sergio Aguayo y Humberto Moreira, así como el paquete de leyes en materia judicial, la columnista Denise Dresser exigió este miércoles al presidente Andrés Manuel López Obrador comprometerse a no avalar reformas que vayan en contra de la libertad de expresión o que busquen la persecución de opositores.

“Usted aquí frente a nosotros, frente al país, ¿se compromete a que su gobierno, su partido, no impulsarán leyes que permitan acosar judicialmente a periodistas y perseguir a personas que no piensan como usted? ¿No se hará un uso faccioso del aparato del Estado para perseguir a personas como a veces pareciera que ocurre desde esta tribuna?”, lanzó Dresser.

“Para empezar, lo que dices no es cierto, no tengo nada que ver con la supuesta reforma”, respondió el presidente.

“Pero el fiscal Gertz sí”, recalcó la politóloga.

El mandatario mexicano apuntó que aunque fuera cierto, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, es autónomo. “Creo que sí lo sabes, y ya no es el tiempo de antes, de la simulación. No soy de tirar la piedra y esconder la mano, no es como antes”, remató.

“Lamento mucho que me confundas con gobiernos anteriores”, dijo López Obrador.

“No lo confundo”, reviró Dresser.

“Ahora que se pelean, en el caso de Moreira, quien exonera a Moreira es Calderón, lo hace la PGR”, manifestó AMLO.

La articulista Denise Dresser señaló que el gobierno de López Obrador tampoco ha insistido en ir contra Moreira.

“Porque tienes que tomar en cuenta que lo que era la PGR y FGR es autónoma”, señaló el presidente.

López Obrador comentó que supo de las iniciativas a través de la prensa, pero que le llama la atención que “si su gobierno viene de un movimiento que enfrentó al autoritarismo, se le considere como un hombre autoritario, casi dictador”.

“Les puedo explicar cómo me enteré de esta supuesta ley, de repente viendo El Financiero, que lo veo diario, veo ahí que enumera, nos quieren encarcelar a todos. Me llamó la atención, resulta que ese hombre autoritario, casi dictador era yo y ahí me entero de que había una ley en la que se iban a cancelar todos los derechos, ahí me enteré.

“No la he visto, no la conozco, entonces no tiene nada que ver con nosotros, tenemos el compromiso de garantizar la libertad de expresión, de manifestación de las ideas, el derecho a disentir, venimos de un movimiento en el que enfrentamos el autoritarismo, denunciamos la falta de democracia”, remarcó.

Dresser añadió que los periodistas también vienen de defender la democracia a las conferencias mañaneras y que ella lo hará el 1 de febrero, si Gertz presenta esa reforma.

“No va a pasar y vamos a respetar siempre el derecho a la libre manifestación de las ideas y no se va censurar a nadie, no lo hemos hecho, a diferencia de los conservadores tenemos ideales, principios, pero sobre todo nos importa mucho el aplicar el principio de que la política es un imperativo ético, nos importa mucho la moral pública, el conservadurismo, su doctrina, es la hipocresía, somos distintos, somos diferentes.

“Hay quienes, por falta de información, nos confunden, y hay quienes, porque tienen posturas distintas, inventan, difaman, con la máxima del periodismo que 'lo que no mancha tizna'”, dijo el mandatario.

Ante esto, Dresser comentó que también se incurre en esas prácticas en su gabinete y aludió a la secretaria de la Función Pública.

Por lo que, el presidente señaló que “hay que ir al debate de las ideas sin faltar al respeto a nadie”.

Le suplico a la señora @DeniseDresserG que deje de mentir y compruebe sus dichos.



Tengo respeto absoluto por la libertad de expresión y jamás la he difamado ni calumniado, sino sólo defendido mi trabajo frente a los ataques mezquinos. pic.twitter.com/tMpv4cXDH3 — Irma Eréndira Sandoval B. (@Irma_Sandoval) January 29, 2020





MÁS SOBRE EL CASO AGUAYO





El presidente López Obrador comentó que el caso Aguayo-Moreira es un pleito del diario Reforma con el exgobernador de Coahuila, que traen desde hace tiempo.

“Este es un tema que en efecto viene de tiempo atrás, tiene que ver con denuncias a Moreira, un pleito frontal del periódico Reforma con Moreira, para tener todos los elementos, denunciándolo de corrupción, incluso el PAN presentó una denuncia en la PGR acusándolo de lavado de dinero y de otros delitos”, mencionó.

“Sergio Aguayo tiene todo el derecho de expresarse, hay que garantizar la libertad y el tribunal de la CDMX lo condena a pagar el daño (...) ¿Qué opino de esto? Pues es otra autoridad y no me puedo meter en esto, estoy seguro de que pueden existir otras instancias”, indicó.





(Luis Ramos)