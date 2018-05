México tiene un problema de delincuencia masivo: Trump

REDACCIÓN 04/05/2018 04:08 a.m.

Al insistir una vez en que es necesario un muro en la frontera, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que en México se hace poco en contra de lo que consideró como un "problema de delincuencia masivo".

"Se debe construir el muro. ¡México, que tiene un problema de delincuencia masivo, está haciendo poco para ayudar!", lanzó Trump en sus acostumbrados mensajes de Twitter.

Our Southern Border is under siege. Congress must act now to change our weak and ineffective immigration laws. Must build a Wall. Mexico, which has a massive crime problem, is doing little to help!