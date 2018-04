POR INMIGRANTES

Las mentiras y medias verdades de Trump contra México

Los periódicos El País y Los Ángeles Times realizaron un trabajo en el que evidencian "numerosos datos distorsionados" para que el mandatario estadounidense critique a México de pasividad y de tener una frontera sur muy débil

REDACCIÓN 04/04/2018 02:04 a.m.

Mentiras y medias verdades de Trump respecto de México y los inmigrantes, de acuerdo con El País y Los Ángeles Times. (Foto tomada de la web)

Ante la nueva andanada del Donald Trump contra México por diversos reveses que ha sufrido su administración en materia de políticas antiinmigrantes y por la caravana de centroamericanos que van de camino hacia Estados Unidos, los periódicos El País y Los Ángeles Times realizaron un trabajo en el que evidencian "numerosos datos distorsionados, combinados con algunos reales, para dibujar un paisaje apocalíptico".

Las 5 grandes mentiras de Donald Trump

El mandatario estadounidense ha sido muy prolífico en los últimos días en su actividad a través de Twitter para acusar a México de pasividad y de tener una frontera sur muy débil. Se siente amenazado por la llegada grandes cantidades de inmigrantes de América Central.

Trump no ha logrado que el Congreso autorice recursos para levantar la totalidad del muro que desea construir en la frontera con México y en ese marco la Casa Blanca convocó el lunes a los legisladores a acabar con los "imanes" que atraen a inmigrantes indocumentados a embarcarse en el peligroso viaje a la Unión Americana, entre los que se encuentran, dice, endurecer las leyes de petición de asilo y facilitar la expulsión de menores, temas que están regulados por los tribunales y no los legisladores, señala el diario español.

Los dos diarios analizaron qué hay de cierto y falso en las afirmaciones de Trump sobre inmigración en los últimos días:

Caravana de inmigrantes: "La gran caravana de gente de Honduras, ahora viniendo a través de México hacia nuestra frontera de leyes débiles, debe ser frenada antes de que llegué aquí. La fuente de dinero del NAFTA está en juego, así como la ayuda exterior a Honduras y a los países que permiten que esto ocurra. ¡El Congreso debe actuar ahora!", clamó Trump este lunes en Twitter, al mezclar la renegociación del acuerdo de libre comercio con México y Canadá, con la ayuda exterior y el trágico recorrido de personas que huyen de la inestabilidad en Centroamérica.

The big Caravan of People from Honduras, now coming across Mexico and heading to our "Weak Laws" Border, had better be stopped before it gets there. Cash cow NAFTA is in play, as is foreign aid to Honduras and the countries that allow this to happen. Congress MUST ACT NOW! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 de abril de 2018

El País señala que Trump ha descrito como peligrosa y "grande" la caravana de inmigrantes centroamericanos, la mayoría hondureños, cuando es una iniciativa que ha ocurrido en los últimos años y fruto de un drama humanitario. Se calcula que viajan unas 1 mil 200 personas. El grupo se ha dividido en dos, uno que está en Matías Romero (Oaxaca) con unas 800 personas y otro de unas 400 que se movió hasta Ixtepec para tomar el tren conocido como La Bestia, que los conducirá hasta las afueras de Ciudad de México.

El diario explica que la diferencia respecto al pasado es que la emigración ya no es por motivos económicos sino que huyen de la violencia. En los últimos seis años, las peticiones de asilo en México han crecido más de un 1000%: de unos pocos cientos de casos en 2011 a casi 9 mil cinco años después, según ACNUR.

Y prevén el doble este 2018. La frontera sur de México: "México está haciendo muy poco, por no decir nada, en frenar la entrada de gente a través de su frontera sur y luego a Estados Unidos", denunció Trump el domingo. De acuerdo con Los Angeles Times, esto es falso pues desde que Barak Obama estuvo al frente de la nación, México ha sido presionado para intensificar la aplicación de las leyes de migración, sobre todo en la frontera con los países centroamericanos.

Mexico is doing very little, if not NOTHING, at stopping people from flowing into Mexico through their Southern Border, and then into the U.S. They laugh at our dumb immigration laws. They must stop the big drug and people flows, or I will stop their cash cow, NAFTA. NEED WALL! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 de abril de 2018

Y prueba de ello fue la puesta en marcha del Programa Frontera Sur. El diario estadounidense señala que su país capacitó a elementos de migración de México y este país recibió como donación torres de vigilancia y equipos de datos biométricos, lo que ha permitido un mayor control en carreteras y lugares concurridos por los inmigrantes.

De acuerdo con El País la frase de nuevo choca con la realidad, pues cada año transitan por México en dirección a Estados Unidos 400 mil personas, principalmente centroamericana. Frente a la indiferencia de antaño, el control de la migración que llega del sur se ha convertido en un tema prioritario para México gracias a la implementación de un plan, firmado en 2014, de colaboración con la Unión Americana contra el crimen organizado.

Desde entonces, México ha multiplicado los fondos y los controles en el sur del país lo que ha multiplicado las deportaciones. En los dos últimos años, superó a Estados Unidos en número de expulsiones. El año pasado Estados Unidos deportó a 96 mil migrantes frente a los 147 mil que deportó México, a un ritmo de 293 diarios, según cifras oficiales. Sin embargo, mientras que el 60% de los deportados por Estados Unidos han cometido algún delito, en México muy pocos de los expulsados tenía antecedentes penales, según datos de la Cruz Roja".

Honduras, Mexico and many other countries that the U.S. is very generous to, sends many of their people to our country through our WEAK IMMIGRATION POLICIES. Caravans are heading here. Must pass tough laws and build the WALL. Democrats allow open borders, drugs and crime! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 de abril de 2018

Muro fronterizo: Trump advierte de un "flujo masivo de drogas y gente" entrando a Estados Unidos y asegura que solo un muro, que complete las zonas actuales sin valla, puede frenarlo. Pero la llegada de inmigrantes, que son mayoritariamente centroamericanos, ha caído: en 2017 hubo 415 mil 191 arrestos de personas cruzando ilegalmente la frontera sur de Estados Unidos frente a las 563 mil 204 de 2016, según datos oficiales. En febrero, sin embargo, aumentaron las aprehensiones, lo que podría explicar el nerviosismo de la Casa Blanca", dice El País.

Para el diario español el tema de entrada de drogas desde México, el panorama es dual. Entre 2011 y 2016, según los últimos datos de la agencia fronteriza estadounidense, la captura de metanfetamina se disparó 347% y la de heroína 45% mientras que las de cocaína y marihuana cayeron 52% y 49% respectivamente.

La DEA, que es la agencia antidrogas, asegura que la mayoría de drogas de los carteles mexicanos entran en Estados Unidos a través de los puertos fronterizos oficiales escondida en vehículos o camiones, según informe de 2015 citado por el diario USA Today. Otro estudio, de 2017 de Brookings Institution, un laboratorio de ideas en Washington, señala: "Trabajadores indocumentados y drogas seguirán encontrando maneras de cruzar cualquier barrera. Y ese muro será irrelevante para la gente que se convierte en inmigrantes indocumentados al sobrepasar su visado".

En tanto, Los Ángeles Times señala que este reclamo puede ser discutible puesto que ha disminuido el nivel máximo de inmigrantes que viven en Estados Unidos de manera ilegal y los que están cruzando son cada vez más centroamericanos. Y muchos mexicanos están regresando a su país.

Refiere opiniones de expertos que señalan que un muro fronterizo no impedirá el flujo de inmigrantes; sólo los obligará a tomar caminos más peligrosos, afirma.

'Dreamers': Con respecto al programa que evita la deportación de inmigrantes indocumentados que llegaron a Estados Unidos siendo niños, conocidos como "dreamers", cancelado por el presidente el año pasado, Trump instó al Congreso a encontrar una solución. "DACA está muerto porque a los demócratas no les importaba o no actuaron, y ahora todo el mundo quiere subirse al vagón del DACA", escribió Trump el lunes.

These big flows of people are all trying to take advantage of DACA. They want in on the act! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 de abril de 2018

El País señala que el presidente utilizó el DACA como arma de negociación con los demócratas para que acordaran financiar el muro y endurecieran las leyes migratorias. Pero cuando los demócratas le prometieron fondos para el muro a cambio de los dreamers, Trump lo consideró insuficiente. Ahora el futuro del DACA depende de los tribunales, que han obligado al Gobierno a renovar el permiso a los receptores pero ya no se aceptan nuevas peticiones. Además, no solo es culpa de los demócratas sino también de numerosos republicanos que el Congreso solo haya financiado una ínfima parte del proyecto del muro con México.

A su vez, Los Ángeles Times aseguró que la caravana de migrantes quiere aprovecharse del DACA es falso dado que este programa protege a los migrantes que ya están en Estados Unidos y ninguno de los que van en la caravana podría ser elegible para ser protegido por el programa pues no cumplen con los requisitos, como el haber vivido en la país por lo menos cinco años.

...Congress must immediately pass Border Legislation, use Nuclear Option if necessary, to stop the massive inflow of Drugs and People. Border Patrol Agents (and ICE) are GREAT, but the weak Dem laws don´t allow them to do their job. Act now Congress, our country is being stolen! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 de abril de 2018

Detención de inmigrantes: Trump culpa a "leyes demócratas" del número de días que un inmigrante, capturado tras cruzar ilegalmente la frontera, puede estar detenido. Pero son sentencias judiciales y situaciones prácticas las que han impuesto esos límites. Por ley, a las 72 horas de su detención debe buscarse un lugar de acogida para los menores de edad no acompañados; mientras mujeres y niños de la misma familia no pueden estar más de 21 días en un centro de detención de inmigrantes indocumentados. Además, no hay camas suficientes en esos centros y hay otras sentencias que limitan la detención para personas de países que no quieren repatriarlos.

El diario apunta que muchos de los inmigrantes indocumentados tienen que esperar varios años hasta que se fije una fecha para el juicio que decidirá si serán deportados o no de la Unión Americana. Normalmente, durante ese tiempo, se les autoriza a que trabajen en el país para poder tener recursos de subsistencia durante el periodo de espera.

"Las leyes de nuestro país no nos permiten fácilmente enviar a aquellos que cruzaron la frontera sur de vuelta a dónde vinieron", se quejó Trump el lunes. Una ley, aprobada en los últimos días del gobierno del republicano George W. Bush, impide la deportación inmediata de menores indocumentados que no sean de Canadá o México. Otra normativa también permite a los inmigrantes, que tengan "un miedo creíble" de volver a sus países y no sean considerados peligrosos, ser liberados de los centros de detención e iniciar una petición de asilo. La Administración Trump asegura que la ley es demasiado genérica y eso hace que se aprueben un 75% de lassolicitudes de asilo.

As ridiculous as it sounds, the laws of our country do not easily allow us to send those crossing our Southern Border back where they came from. A whole big wasted procedure must take place. Mexico & Canada have tough immigration laws, whereas ours are an Obama joke. ACT CONGRESS — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 de abril de 2018

"México está haciendo una fortuna con el TLCAN": Los Ángeles Times señala que catalogar esta afirmación como verdadera o falsa es complejo "pues por un lado el TLCAN eliminó la mayoría de los aranceles en todo el continente, lo que aventajó a México en cuestión de generación de millones de empleos, también es cierto que el gobierno mexicano ha mantenido los salarios mínimos extremadamente bajos; además destaca que el tratado entró en vigencia no ha habido cambios en el número de mexicanos que viven por debajo del índice de pobreza".

Mexico is making a fortune on NAFTA...They have very strong border laws - ours are pathetic. With all of the money they make from the U.S., hopefully they will stop people from coming through their country and into ours, at least until Congress changes our immigration laws! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 de abril de 2018

