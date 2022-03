México concentra las 8 ciudades más violentas del mundo: ONG

Por quinto año consecutivo México aparece en el Ranking de las 50 ciudades más violentas del mundo, presentado este lunes por Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal.

Según el ranking, durante 2021 las ocho ciudades más violentas del mundo se ubicaron en México destacando Zamora, Ciudad Obregón, Zacatecas, Tijuana, Celaya, Juárez, Ensenada y Uruapan, con ello el país cuenta con el mayor número de ciudades violentas: 18 de 50.

México ya lleva tres años como epicentro mundial de la violencia homicida urbana. No es una casualidad, sino el resultado de la política de "abrazos, no balazos", practicada por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

De acuerdo con el informe del Consejo Ciudadano, el año pasado la ciudad más violenta del mundo fue Zamora, en Michoacán, donde la tasa 196.63 homicidios por cada 100 mil habitantes de esta ciudad es la segunda más alta registrada desde que este ranking se realiza, sólo superada por la tasa de Juárez de 229.06 homicidios por cada 100 mil habitantes en 2010.

Estas elevadas tasas de homicidios sólo se observaron en ciudades como Medellín y Cali, Colombia entre finales de los años 80 e inicios de los 90, cuando los narcotraficantes escalaron al máximo su guerra contra el Estado colombiano y las matanzas entre facciones rivales.

Además de las ciudades incluidas en el ranking, hay otras ciudades mexicanas que no llegan a los 300 mil habitantes pero tienen tasas por encima de los 100 homicidios por cada 100 mil habitantes, como es el caso de Fresnillo, Manzanillo, Guaymas y Tecate. Destaca esta urbe con una tasa de 247 homicidios por cada 100 mil habitantes en 2021.

NOVEDADES DEL RANKING

1,- En el informe descara que no se incluyó ninguna ciudad de Venezuela, no porque en ese país haya desaparecido la violencia, sino porque simplemente no hay forma de medirla.

2.- En el ranking de 2021 salieron de las lista de las ciudades más violentas se encuentran: Rio Branco y Maceió (Brasil); Minatitlán y Victoria (México); Barquisimeto, Caracas, Cumaná, Guayana, Maturín y Valencia (Venezuela).

3.- En contraste las ciudades que ingresaron al ranking de 2021 fueron: Macapá y Manaus (Brasil); Buenaventura y Palmira (Colombia, la primera por primera vez y la segunda reingreso); Milwauke y Filadelfia (Estados Unidos, ambas por primera vez); Puerto Príncipe (Haití, reingreso); Guadalajara y Zamora (México, la primera reingreso y la segunda por primera vez).

4.- De las 50 ciudades del ranking 2021, México se ubica en la posición 18; Brasil 11; Estados Unidos 7; Sudáfrica 4; Colombia 4, en Honduras con dos y hay una de Puerto Rico, una de Haití, una de Ecuador y una de Jamaica.

5.- Resulta que de las 50 ciudades más violentas 46 se ubican en el continente americano y 38 en América Latina.













kach