Mencionan por primera vez a Peña Nieto en juicio de Lozoya

Por primera vez, el Ministerio Público hace mención del nombre de Enrique Peña Nieto durante la audiencia 211/2019 contra Emilio Ricardo Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Según la información del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), en la audiencia que se lleva a cabo en el Centro de Justicia Penal en el Reclusorio Norte, el Ministerio Público mencionó que Lozoya participó en la campaña de Enrique Peña Nieto.

La FGR, a través de los fiscales, asegura que Lozoya, durante el periodo de transición de gobierno, fue representante de asuntos internacionales de Peña Nieto, periodo en el que el exdirector de Pemex recibió tres depósitos.

El primero por 500 mil dólares, y dos más, ambos por un millón de dólares, respectivamente. Según la FGR, el dinero recibido por Lozoya equivale a 34 millones 133 mil 400 pesos, dinero que utilizó para comprar una casa ubicada en Ladera 20 en el Residencial La Retana de la Colonia Lomas de Bezares por un valor.

Ese dinero fue transferido a una cuenta bancaria de Tochos Holdings Limited, de la cual Emilio era beneficiario, pero después transfirió sus derechos a su hermana Gilda Susana, quien al momento de recibir el dinero era estudiante, lo que originó una investigación por parte de un banco en Suiza.

“Llamó la atención que una empresa adquiriera un bien inmueble, dado que no tenía sentido de inversión y no representaba una ganancia para la entidad mercantil, ya que el que ser titular del bien inmueble era una persona que no tiene nada que ver con la entidad jurídica mercantil”.

(Luis Ramos)