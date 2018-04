BUSCA MÁS DEBATES

Meade reta a debate a AMLO y Anaya sobre patrimonio

El candidato del PRI llama a debatir sobre su situación inmobiliaria y patrimonial a Ricardo Anaya y Andrés Manuel López Obrador; excluye a Margarita Zavala

REDACCIÓN 02/04/2018 08:33 a.m.

José Antonio Meade, candidato del PRI (Especial/Archivo)

El candidato de la coalición Todos Por México, José Antonio Meade, lanzó esta mañana de lunes un reto a un debate público a los dos rivales que le llevan ventaja rumbo a la elección presidencial del próximo 1 de julio.

A través de su cuenta de Twitter, Meade llamó a Andrés Manuel López Obrador, candidato de Juntos Haremos Historia, y a Ricardo Anaya, de Por México al Frente, a debatir sobre su situación inmobiliaria y patrimonial. Dejó de lado a la candidata independiente Margarita Zavala.

"Reto a @lopezobrador_ y a @RicardoAnayaC a un debate público sobre nuestra situación inmobiliaria y patrimonial. El que nada debe nada teme. Que todos sepan quién es quién en esta elección. ¿Le entran?", tuiteó.

Asimismo, en entrevista con Ciro Gómez Leyva, en Radio Fórmula, detalló que como él ya escogió el tema, deja a sus rivales definir el lugar y la modalidad del debate, pues –dijo- vale la pena resolver este tema.

Ante la posibilidad de una negativa a este nuevo llamado al debate, Meade comentó que preocupa quien no quiera debatir, pues o no tiene ideas o no quiere defenderlas.

Sobre los debates oficiales del INE, el candidato del PRI-PVEM-Panal manifestó que espera que no sean acartonados y con monólogos, pues es necesario discutir y contrastar ideas.

Aseguró que logrará ser la alternativa que más crezca en la campaña y podrá ganar la elección.

Responde Anaya

El candidato del PAN, Ricardo Anaya, descartó aceptar el reto de Meade, pues dijo que con el único que quiere debatir es con Andrés Manuel López Obrador y no con quien va tercero en las encuestas.

