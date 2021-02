Madres de familia protestan en Senado por recortes a Estancias Infantiles

Tras confirmar el Gobierno Federal que detectó anomalías en las instancias infantiles como no dar cobertura a la población para la que fueron creadas, la asignación con criterios arbitrarios, cobros no permitidos y débiles controles en el ejercicio de los recursos asignados, este jueves profesoras y madres de familia demandaron a los senadores regresar el presupuesto que se tenía para estancias infantiles y comentaron que, de ser necesario, se ponga un candado para que los recursos no se utilicen de manera inadecuada.

En las escalinatas del acceso a Cámara de Senadores, alrededor de 300 mujeres de distintos estados pidieron a los legisladores su intervención para que el presidente Andrés Manuel López Obrador le regrese dichos recursos.

ASF detectó desde 2013 irregularidades en estancias infantiles

Respaldadas por los coordinadores del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong, y del PRD Miguel Ángel Mancera, así como los senadores del tricolor Manuel Añorve, Nuvia Mayorga; las panistas Josefina Vázquez Mota y Kenia López; de Movimiento Ciudadano, Patricia Mercado y Verónica Delgadillo, y la morenista Malú Michel, las mujeres hablaron sobre la importancia de que los niños puedan asistir a estancias infantiles y no quedarse al cuidado de familiares.

Al inicio de la sesión ordinaria, Mayorga Delgado pidió al presidente de la mesa directiva, Martí Batres, que las mujeres pudieran ingresar al Senado para exponer su situación.

CONAPRED LLAMA AL DIÁLOGO

El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), emitió un pronunciamiento en el que hace un llamado a las instituciones responsables de la operación y financiamiento del programa de Estancias Infantiles para que analicen la decisión de eliminarlas sin un diagnóstico previo basado en evidencia, pues ello puede contribuir a mantener las barreras que enfrentan las mujeres para ejercer derechos fundamentales como el trabajo y la seguridad social.

