Confirma Gobierno Federal anomalías en estancias infantiles

El Gobierno Federal confirmó que entre las anomalías detectadas el no dar cobertura a la población para la fueron creadas; la asignación de estancias con criterios arbitrarios; cobros no permitidos y débiles controles en el ejercicio de los recursos asignados, figuran entre las principales causas que dieron origen a la decisión.

"Por ejemplo, se tiene comprobado que muchas estancias fueron asignadas como resultado de la discrecionalidad de funcionarios públicos. Incluso, una sola persona llegó a contar con ´redes´ de estancias, en ocasiones con la intervención de personas allegadas", informó a través de un comunicado donde además resaltó que el Gobierno Federal pagaba subsidios por niños fantasma, niños inexistentes o que simplemente nunca asistieron a recibir el servicio.

Por ello, justificó que la reducción del presupuesto a las Estancias Infantiles se debe al trato discrecional en las asignaciones; a la falta de atención a sectores prioritarios de la población; a los cobros indebidos y diversos actos de corrupción asentados por las autoridades competentes.

Lo anterior, como resultado de la Auditoría de Desempeño 2017-0-20100-07-0265-2018 aplicada al programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras (PEIAMT), adscrito a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

LA SILLA ROTA publicó el pasado lunes 11 de febrero que desde 2013 la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó anomalías en las estancias infantiles operadas por la Sedesol, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Fallas por las que incluso la Auditoría promovió responsabilidades administrativas sancionatorias y se registraron denuncias. Entre las irregularidades figuran pagos indebidos a estancias que no operaban, no identificar el riesgo de otorgar subsidios a beneficiarios que no fueran parte de su población objetivo, falta de monitoreo de algunas estancias por parte de la dependencia, y que pese a crecer el programa, no se llegaba a la población objetivo.

En una auditoría financiera y de cumplimiento de la ASF, realizada al PEIAMT, de 2014, se detectó un probable daño o perjuicio a la Hacienda Pública Federal por un monto de 70 mil pesos, por el pago indebido a la estancia infantil "con ID 23682 ubicada en el estado de Michoacán, cuya incorporación al Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, no procedió".

En 2017 el programa volvió a ser auditado por la ASF, y se detectó que no tenía impacto en las poblaciones más marginadas al no poner estancias en dichas zonas, pese a ser su objetivo.

En ese mismo año, de las 319 estancias afiliadas al programa, el 55 por ciento (178) se ubicó en localidades con grado de marginación muy bajo, el 21.3 por ciento (68), medio; el 18.2 por ciento (58) bajo; el 3.4 por ciento (11) alto y el 1.2 por ciento (4), muy alto, "por lo que no se priorizaron las localidades con las mayores desventajas en su situación geográfica, económica y social, aún cuando se debió dar preferencia a las localidades ubicadas en municipios con alto y muy alto grado de marginación.

SEGUIRÁ OFRECIENDO RESPALDO A PADRES

El Gobierno Federal se comprometió a que las Estancias Infantiles adscritas a la Secretaría de Bienestar (antes Sedesol) seguirán ofreciendo respaldo a madres y padres a través de una estrategia nacional que cumplirá cabalmente lo estipulado en la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil atendiendo el principio de interés superior de las niñas y los niños.

El Gobierno de México informa que, para el cumplimiento de dicho objetivo, actualmente se trabaja bajo un esquema coordinado entre las instituciones del sistema de salud, el Sistema DIF y los gobiernos locales.

LOS 5 MOTIVOS PARA LA TRANSFORMACIÓN DE LAS ESTANCIAS INFANTILES

· Para dejar atrás el paternalismo y transitar hacia el reconocimiento de personas que toman sus propias decisiones en total libertad.

· Para entregar directamente los apoyos a las mamás y los papás.

· Para eliminar trámites que propician corrupción y trato discrecional,

· Para dar prioridad a quienes históricamente han sido vulnerados por la pobreza y por la falta de atención, como las niñas y los niños indígenas o con discapacidad.

· Para hacer uso transparente, responsable y eficiente de los recursos públicos.

LOS 3 PRINCIPALES CAMBIOS AL PROGRAMA DE ESTANCIAS

El subsidio se entregará directamente a madres y padres:

· Mil 600 pesos bimestrales por cada niña o niño de 1 año y hasta un día antes de cumplir los 3 años.

· Mil 600 pesos bimestrales por cada niña o niño indígena de 1 año y hasta un día antes de cumplir los 4 años.

· 3 mil 600 pesos bimestrales por cada niña o niño con discapacidad de 1 año y hasta un día antes de cumplir los 4 años.

Es importante señalar que tendrán prioridad las familias con las siguientes características:

· Que no cuenten con seguridad social.

· Que pertenezcan a comunidades indígenas.

· Que vivan en zonas con altos niveles de violencia.

Además, las niñas y los niños que ya están registrados en el padrón, seguirán recibiendo el apoyo, aunque tengan más de 3 años.

OBSERVACIONES DE LA ASF

En 2018, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) emitió una serie de observaciones en cuatro rubros: afiliación, capacitación a responsables de las estancias, otorgamiento de subsidios y reglas de operación.

Lo anterior, como resultado de la Auditoría de Desempeño 2017-0-20100-07-0265-2018 aplicada al programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, adscrito a la Sedesol.

Entre otros hallazgos, se desprende que Sedesol:

1. Debía afiliar estancias que cumplieran requisitos, pero no acreditó la admisión de 319 estancias en 2017 ni que se hubiera cumplido con la norma.

2. No priorizó localidades con las mayores desventajas en su situación geográfica, económica y social.

3. No acreditó la impartición de capacitación básica, inicial y complementaria, aun cuando reportó la capacitación de 22 mil responsables de estancias.

4. Otorgó subsidios a 9 mil 399 estancias infantiles en 2017, aunque no acreditó que los responsables de las estancias hubieran cumplido los siete criterios y 12 requisitos establecidos en las reglas de operación del programa, lo que no garantiza:

a) que el personal cuente con las capacidades requeridas para otorgar los servicios

b) que los inmuebles sean los adecuados para la atención, cuidado y seguridad de niñas y niños

5. Tampoco acreditó el Convenio de Concertación de 659 estancias, es decir, el 7 por ciento de las 9 mil 399 que operaron y debieron suscribirlo. Cabe señalar que el Convenio de Concertación es el instrumento mediante el cual se formaliza la entrega de los subsidios.

6. No acreditó que el 62.8 por ciento de personas incorporadas en 2017 (es decir, 195 mil 179 usuarios) cumplieran los requisitos para recibir el subsidio a madres, padres y tutores. El total, ese año se entregaron subsidios a 310 mil 968 personas.

