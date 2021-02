Le reclaman "ya chole" y AMLO acusa campaña de linchamiento contra Salgado

El presidente Andrés Manuel López Obrador respondió en la mañanera de este viernes a la lluvia de críticas luego de que usara la expresión "ya chole" ante las críticas sobre la candidatura de Félix Salgado Macedonio a la gubernatura de Guerrero.

El mandatario mexicano comentó que en el caso de Salgado hay una campaña de linchamiento por parte de los medios de comunicación y que a él ya lo "están uniendo".

"Con el caso de Félix Salgado Macedonio, ya me están uniendo. Hay una campaña de linchamiento, retomando al clásico, una lanzada en todos los programas de radio, en la prensa, en contra de Félix Salgado Macedonio. Yo lo que planteo es, a ver, hay que preguntarle al pueblo de Guerrero, a las mujeres y a los hombres de Guerrero, al pueblo de Guerrero y por qué ahora esta campaña, de parte de quién", lanzó.

Remarcó que hay mucha "politiquería" y esperó que este asunto se resuelva en los mejores términos.

LOS RECLAMOS A AMLO

La senadora Martha Lucía Mícher Camarena presentó una carta ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena para que, junto con la dirigencia nacional, reflexionen la designación de Félix Salgado Macedonio como candidato al gobierno de Guerrero.

En su misiva, Malú Mícher dijo que "como feminista, como mujer, como activista de izquierda y como defensora de los derechos humanos", exige al partido priorizar el respeto a los derechos humanos y revisar el proceso de asignación de candidaturas.

"En estos momentos de recrudecimiento de la violencia contra las mujeres a lo largo y ancho del país, resulta indispensable que como instituto político se revise a fondo el proceso de selección de candidatos, para evitar que sobre éstos pese cualquier atisbo de duda o de cuestionamiento sobre su conducta", señaló.

Les comparto que como senadora, feminista, mujer, activista de izquierda y defensora de los derechos de las niñas y mujeres, he considerado pertinente enviar esta comunicación a los órganos directivos del @PartidoMorenaMx, así como al mismo precandidato Félix Salgado Macedonio. pic.twitter.com/EPsOYlCUyH — Martha Lucía Mícher Camarena (@MaluMicher) February 19, 2021

La legisladora, presidenta de la Comisión de Igualdad en el Senado de la República, advirtió que su exhorto es "sin ánimo de juzgar", pero la violación a derechos de las mujeres debe prevenirse y sancionarse, partiendo de sus testimonios.

"El testimonio de mujeres víctimas de violencia sexual resultan ser la base para la intervención de las instituciones. No se puede descalificar a priori su veracidad pues su palabra es el principio de la actuación justa", resaltó.

La senadora también hizo un llamado al propio Félix Salgado para que "reflexione de manera exhaustiva" sus deseos de ser candidato. "Para que se decida lo mejor para la ciudadanía, priorizando los principios que nos rigen en la cuarta transformación", escribió.

#Entérate La diputada federal @AdrianaDavilaF manda el siguente mensaje al presidente @lopezobrador_ sobre la candidatura de Salgado Macedonio, pide justicia y no más violencia a las mujeres #rb pic.twitter.com/8I8XtpPs7v — La Silla Rota (@lasillarota) February 19, 2021

GERMÁN MARTÍNEZ LE PIDE RENUNCIE A CANDIDATURA

Por la mañana, el senador de Morena, Germán Martínez pidió a su compañero Félix Salgado Macedonio renuncie a la candidatura por la gubernatura de Guerrero y lo llamó a someterse a la investigación por las acusaciones de abuso sexual que enfrenta el legislador con licencia.

''Le pido a Félix que él sea el que renuncie a la candidatura y le digo Félix rompe el pacto, el pacto de patriarcado el pacto agresor, no pongas en aprietos al Movimiento de Regeneración Nacional que tanto ha hecho por la mujeres, por las mujeres más pobres. Félix rompe el pacto, no te lo mereces tú, no se lo merecen las mujeres, no lo merece Guerrero, sométete a la investigación y espera una nueva oportunidad", dijo el legislador en el espacio noticioso de Ciro Gómez Leyva, por la mañana.

Martínez Cázares comentó que Salgado Macedonio no cuenta con las mejoras galas para ser candidato, incluso el senador exhibido un letrero hecho en un folder donde escribió ''Félix rompe el pacto''.

El senador morenista Germán Martínez le pidió en #PorLaMañana a @FelixSalMac que sea él quien #RompaElPacto y renuncie a la candidatura al gobierno de Guerrero. pic.twitter.com/yIKD82UMsh — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) February 18, 2021

El senador Germán Martínez llamó a los mujeres que no se callen, que no se deje nada en silencio.

Salgado Macedonio se registró el pasado lunes como candidato de Morena a la gubernatura de Guerrero, pese a la ola de protestas y denuncias que enfrenta por abuso y acoso sexual, así como violación.

Y AMLO DICE "YA CHOLE" ANTE PROTESTAS CONTRA SALGADO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo "ya chole" con los ataques de campañas promovidas en contra Félix Salgado Macedonio, tras confirmarse que irá como candidato de Morena la gubernatura de Guerrero.

Así respondió al ser cuestionado en conferencia mañanera sobre la campaña que impulsaron ayer miércoles activistas, escritoras, investigadoras y actrices que exigieron al presidente López Obrador romper el pacto del machismo que sostiene con la candidatura de Salgado Macedonio.

"Ellos tenían los periódicos, los conservadores, cómo manejaba Hitler su propaganda, pues igual, entonces, como dicen algunos, ya chole, porque van a hacer una campaña en los medios, que el REFORMA, El Universal, los programas de radio, como era antes, con expertos, analistas, pontificando, sentenciando, juzgando, si nosotros padecimos eso durante años, ataques tras ataques, entonces cómo no voy a estar desconfiado o actuar de manera precavida.

"Tienen su derecho (las mujeres), como también tiene su derecho el pueblo de Guerrero, los que apoyan a Félix, es lo mismo, son derechos de todos a la libertad, y, ¿cómo se dirime? Pues como se tienen que ver estas cosas mediante procedimientos democráticos y la ley, denuncias, para eso está el Ministerio Público, el juez, no campañas promovidas", lanzó López Obrador.

Indicó que este caso debe dirimirlo el pueblo de Guerrero y las autoridades responsables, aunque también apuntó que hay personajes muy interesados en la gubernatura de ese estado y otros buscan debilitar a Morena.

"Las respeto mucho y ya expliqué yo que esto corresponde al pueblo de Guerrero y a las autoridades competentes, y di a conocer que en época de elecciones los rivales, los que quieren el mismo cargo, se dice en política que se es amigo, hasta que se compite por el mismo cargo. Hay quienes están muy interesados, unos que quieren el cargo y otros que no quieren que determinado partido gane y buscan debilitarlo", comentó.

SÁNCHEZ CORDERO FIJA POSTURA SOBRE SALGADO MACEDONIO

En un acto público y sin mencionarlo por su nombre, la Secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, marcó postura respecto a la candidatura de Félix Salgado Macedonio a la gubernatura de Guerrero por el partido de Morena; pese a contar con señalamientos por abuso sexual. Y sugirió que la firma de la declaración 3 de 3 debe ser el camino a seguir por todos los partidos políticos respecto a sus candidatos.

"Subrayo que esta es mi posición, por si alguien dudaba de mi posicionamiento. Es responsabilidad y prerrogativa de cada partido político demostrar que sus candidatos están a la altura de la circunstancia y proceder de acuerdo con las leyes y las mejores prácticas para la prevención de la violencia de género en todos los ámbitos", afirmó.

"Cualquier candidato con sentencia o resolución por violencia doméstica, delitos sexuales o como deudores alimentarios, no podría firmar su 3 de 3 y por tanto, su candidatura no podría ser la predilecta para su propio partido político". Su postura fue aplaudida por los presentes durante la presentación del programa "Proigualdad" cuya finalidad es promover la igualdad entre mujeres y hombres.

Las acusaciones contra Salgado Macedonio han sido un tema cuestionado desde diferentes ámbitos, tanto en lo electoral como en lo feminista; sin embargo en lo político Morena se ha resistido a tomar acciones contundentes y sostiene al actual candidato que cuenta con el respaldo del presidente López Obrador.

La funcionaria federal señaló que la defensa de los derechos políticos de la mujer es resultado de la postura que marcó el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral, a propuesta de la consejera Carla Humphrey. "El INE aprobó los lineamientos para que los partidos nacionales y locales prevengan y reparen la violencia política contra le mujer... Ahí se establece el famoso 3 de 3 contra la violencia y se solicita a los aspirantes a una candidatura firmar de buena fe que no han sido condenados por una resolución por uno de estos delitos", dijo.

"Hace veinte años no podíamos imaginarnos cuestionar la idoneidad de un candidato a un escaño político por alguna conducta que pudiera sugerir violencia hacia las mujeres. Hoy esta exigencia esta presente por el respeto irrestricto a las mujeres a vivir una vida libre de violencia es una condición necesaria para ser un representante popular", subrayó.

La exministra de la Corte destacó que el tema es contexto en este año electoral y recordó que en noviembre hombres y partidos políticos manifestaron resistencias claras contra la postura del INE tras proponer que siete de las quince candidaturas para gobernadoras, fueran de manera obligatoria asignadas a mujeres. "De no tener esta paridad continuaremos solo con una gobernadora y una jefa de gobierno", advirtió.

"YA CHOLE CON LA VIOLENCIA"

La senadora Xóchitl Gálvez, del PAN, criticó la frase del presidente López Obrador de "ya chole". En sus redes sociales posteó:

Sr. Presidente @lopezobrador_ , nosotras también decimos:

#YaChole con los 10 feminicidios al día.

#YaChole con que 6 de cada 10 mujeres sufran violencia.

#YaChole con la impunidad.

#YaChole con la misoginia desde Palacio Nacional.

Sr. Presidente @lopezobrador_, nosotras también decimos:#YaChole con los 10 feminicidios al día.#YaChole con que 6 de cada 10 mujeres sufran violencia.#YaChole con la impunidad.#YaChole con la misoginia desde Palacio Nacional. #PresidenteRompaElPacto https://t.co/NQZd3WbSoW — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) February 18, 2021

Posteriormente, a un tuit del excandidato presidencial, Ricardo Anaya, donde también criticó al mandatario con el mensaje: "¿Ya chole con Salgado Macedonio? ¿Ese es el mensaje del Presidente a las víctimas? Esa es precisamente la raíz del problema: los que como AMLO minimizan, solapan y encubren a los abusadores; en lugar de escuchar y apoyar a las víctimas, investigar a fondo y actuar con firmeza", Gálvez posteó una imagen con el título "Ya chole" con la violencia.

En redes sociales, cibernautas recordaron a frase "ya chole" con el famoso "ya me cansé" del entonces procurador Jesús Murillo Karam, ante cuestionamientos sobre los avances de las investigaciones sobre la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa en septiembre de 2014.

También recordaron una foto de Lóepz Obrador con Salgado Macedonio.

Con información de Erika Flores





