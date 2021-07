"La clase media somos los que mantenemos al presidente"

Edgar Pastor se considera de clase media baja. Es dueño de una taquería en la Ciudad de México, desde donde siente los "ramalazos" de la crisis económica por la pandemia de covid-19. Antes de la llegada del coronavirus, dice, sacaba más de 10 mil pesos al mes en su negocio, y hasta empleados tenía.

Ahora saca entre 6 mil y 8 mil pesos, y quien le ayuda es uno de sus hijos. Pero recuerda que hace unos años su situación era más complicada, y vivían al día. "No me gustaría volver a eso", dice a La Silla Rota.

Su mamá obtuvo un crédito bancario y se hicieron del negocio familiar, la taquería Los Pastorcitos, que ahora él maneja, ya que su padre falleció por la covid-19. Explica que se siente de la clase media baja porque tiene el negocio, su auto y además puede descansar los domingos. Aunque quizá no gaste miles de pesos en un restaurante.

Ante el desplome de las ventas y el fallecimiento de su papá, dejó su propio local y debió atender el negocio que ahora es el sostén de él y su mamá. Aunque pidió apoyos al gobierno local y federal para la taquería, no se lo otorgaron. "No nos lo dieron por no estar en un censo, es que no me senté con ellos en 2018 para inscribirme, porque ignoraba que iba a haber una pandemia", ironiza.

(Foto ilustrativa / Cuartoscuro)

De acuerdo con el Inegi, Edgar pertenece a la clase media. Tiene un ingreso arriba de los 7 mil pesos mensuales, tiene auto, la casa donde vive es propia –de su mamá, en este caso–, servicios, sus hijos estudian.

Pertenece a ese segmento -el 45 % de la población- que en México se puede considerar clase media, según la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). Un grupo poblacional que en México es más chico que en el resto de los países que integran al organismo internacional, que es el 61 % en promedio.

TAMBIÉN LEE: ¿CUÁNTO DEBES GANAR AL MES PARA SER CLASE MEDIA?

De acuerdo con la OCDE, la clase media, además, tiene, por lo menos, una computadora en casa, la cabeza del hogar tiene al menos educación media superior, y los hijos asisten a una escuela pública. Una clase media que ha sido golpeada en América Latina, región a la que pertenece México, por la pandemia, de acuerdo con el Banco Mundial.

"La covid-19 empujó, el año pasado, a 4.7 millones de personas de la clase media a la vulnerabilidad o la pobreza en América Latina y el Caribe, posiblemente revirtiendo décadas de avances sociales", ha señalado el organismo.

En México, los integrantes de la clase media se convirtieron, además, luego de las elecciones intermedias del 6 de junio, en los villanos del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien los responsabilizó de votar en contra de su proyecto en la Ciudad de México. Los ha llamado "inescrupulosos, individualistas, manipulables" e incluso ha asegurado que la clase media hizo posible la llegada de tiranos como Adolfo Hitler, Alemania, y Augusto Pinochet, en Chile.

"CON MUCHO ESFUERZO, SOY DE LA CLASE MEDIA"

Una de esas personas que ya ha sentido tambalear su pertenencia a la clase media es Karla Torrero, abogada que, debido a la pandemia, se quedó sin clientes para juicios. "A nadie le interesó sus pendientes legales con los juzgados cerrados y la crisis económica encima".

Hasta 2019, su profesión como litigante le permitió estabilidad económica y pagar la secundaria de su hijo en una escuela privada, pero si él continúa allí es porque ella buscó ´chambitas´ para compensar su economía.

"Tengo 49 años, era litigante. A partir de la pandemia hago de todo: vendo por catálogo, vendo helados y reparto comida. Con mucho esfuerzo pertenezco a la clase media y para sobrevivir adelgacé mis gastos porque con la educación a distancia el pago de luz en casa se fue al cielo. Muchas amigas -al menos 10- cambiaron a sus hijos a escuelas públicas".

"Hoy estoy en el límite de la clase media, hacia abajo; conozco gente que se encuentra en una situación más precaria que la mía porque tienen varios hijos y no pudieron con el pago de la escuela. Hubo quienes vendieron coches y hasta su propia ropa porque no les alcanzaba", dice a La Silla Rota.

Para Torrero, las declaraciones del presidente en contra de la clase media "están fuera de lugar. "La clase media es quien mantiene al presidente; sus hijos se dan la gran vida mientras otros cambiaron a sus hijos de escuela. Es una vergüenza".

"YA NO SOY CLASE MEDIA"

La historia de Denise Long es similar. Long es una emprendedora, microempresaria, que comenzó un negocio para fabricar cajas de cartón para negocios; la pandemia le dio un giro a su iniciativa y perdió al 90% de sus clientes durante el confinamiento.

"¿Qué es clase media? Si lo ves, desde el punto de vista educativo y cultural, no hay situación económica ni gobierno que te lo quite, pero si la clasificación es por ingresos, entonces sí, ya no soy clase media", asegura.

Long enfrentó la crisis con el 10 % de la clientela que le quedó y fabricó caretas para médicos. Su optimismo se acabó en agosto de 2020, frente a la competencia de la llegada de caretas chinas. "Puedo asegurar, en este momento, desde el estrato económico, que ya no soy clase media, estoy rayando en el estrato más bajo, el límite".

Denisse se entera que el Inegi dice que la clase media gana en promedio 7 mil pesos al mes. Se ríe. "Ja, ja, ja. ¡Ni de chiste! En este momento busco autoemplearme de manera digital, haciendo traducciones. Me está costando mucho trabajo encontrar un empleo con una paga digna. Domino el inglés y me ofrecen, justamente 7 mil pesos mensuales por 52 horas semanales. Con eso apenas me alcanza para el alquiler, la gasolina y dos visitas al súper".

(Foto ilustrativa / Cuartoscuro)

Por eso reclama: "el presidente no piensa en lo que dice de nosotros, no se da cuenta que somos la fuerza económica del país. Somos quienes más pagamos impuestos, incluido su sueldo y el de la ralea que tiene su servicio. Nos escupe y ofende. Debería tener cuidado y bajarle a su soberbia o al rato no tendrá impuestos para pagar sus dádivas sociales".

"NO VOTAMOS POR MORENA PORQUE ESTAMOS INFORMADOS"

Luis Arturo Canales es economista, tiene 28 años, no duda en asumirse de la clase media y lo explica a La Silla Rota, mediante un video que él mismo graba, edita y envía a través de su celular.

"Si estás viendo este video con datos móviles o wifi, probablemente eres clase media. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque el presidente de México ha estado atacando a la clase media; y yo siento que no votamos por su partido porque estamos informados, no nos alineamos a lo que él dice o piensa", opina.

Muestra su desacuerdo con las declaraciones de López Obrador. "Esto es un insulto muy grave, porque no solamente te insulta a ti como parte de la clase media, insulta a tus padres y a tus abuelos porque yo estoy donde estoy actualmente por la educación de mis padres, que nacieron al igual que yo, en pobreza, pero van creciendo sus ingresos para ser clasemedieros, aspiracionistas, como él dice".

"¿Es malo ser aspiracionista y querer mejorar a toda costa? Depende, por ejemplo, hay clasemedieros que lo hicieron por la vía legal, otros que no, como el crimen organizado, que roba, mata, secuestra y a ellos no los ataca, al contrario, los felicita, "se portaron muy bien". ¿Qué clase de presidente tenemos, que ataca a la clase media y no al crimen organizado?", plantea.

"CON LA PANDEMIA, NO NOS SENTIMOS CLASE MEDIA"

Nelly González estudió en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y su formación académica le hace plantearse si en realidad pertenece a la clase media, ya que, debido a la pandemia, su esposo perdió su trabajo, y donde ella trabaja carece de prestaciones.

"¿Qué si me siento de clase media? De acuerdo con la información del Inegi, sí; pero en realidad, no nos consideramos así. Clase media no, porque no tenemos un plan a futuro, no tenemos algunas cosas que harían creer que podemos tener una solvencia y seguridad económica, no tenemos seguridad social, ni ningún servicio médico", dice.

Ella trabaja de lunes a viernes, busca ahorrar y no tener deudas, y así mantener esas condiciones que esquemáticamente la hacen pertenecer a la clase media. En lo que no tiene dudas es en asumirse como aspiracionista, porque sí busca darle una mejor calidad de vida a sus dos hijos.

Daniela Martínez es abogada, de 28 años, dice que pertenece a la generación que no le gusta ser identificada por clase social y desearía mayor igualdad, aunque identifica que, por su modo de vida, puede ser considerada de clase media.

"Se necesita menos clasismo y más ganas de superar la brecha de desigualdad, pero en México y comparándolo con la calidad de vida en otros países, pertenecer a una clase, aunque no me gusta el término, podría asociarse al nivel de privilegios con que una persona cuenta en comparación con el promedio y en ese sentido, hay bastantes de los que me veo beneficiada", reconoce.

Explica que, conforme a los datos del Inegi, su sueldo es más alto al de los 7 mil pesos y, además, no tiene dependientes económicos. Tiene seguridad social, seguro de gastos médicos mayores y una jornada laboral conforme a derecho y, donde vive, tiene índices de inseguridad más bajos que otros lugares e incluso la policía es más eficaz.

"En la pandemia es cuando más se pueden evidenciar los privilegios de cierta población, en la que me incluyo, como hacer home office, tener dispositivos electrónicos, el espacio y la privacidad. Si tengo una reunión en la oficina, puedo viajar en transporte privado y exponerme menos a un contagio. Vivo cerca de mi trabajo, no debo usar dos transportes y ya tuve covid".

LA CLASE MEDIA MEXICANA NO ES LA DE EUROPA

Luis Rubio, columnista y coautor del libro Clasemediero explicó, en entrevista con La Silla Rota, los altibajos de la definición de clase media. Para empezar, es un sector aspiracional, más no igual a la clase media de Estados Unidos o Europa, aclaró.

Destacó que en el caso mexicano una familia de clase media se compone de diversos integrantes que suman sus ingresos, el papá con un empleo formal, la mamá como un puestito informal y el hijo con una beca.

"El conjunto de todos estos ingresos les da la posibilidad de irse un fin de semana de vacaciones o comprarse una lavadora". Pero difirió del Inegi respecto a los ingresos mensuales por 7 mil pesos. "Con eso apenas se sobrevive y mal", afirmó.

Por ingreso, la clase media está considerada como aquella en cuyos hogares perciben entre 7 mil y hasta 20 mil pesos por hogar, explicó José Luis de la Cruz Gallegos, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento.

Derivado de la crisis económica, se generó una caída de empleo, cierre de empresas y pequeños negocios que son los que alimentan a la clase media en cuanto a ingresos, añadió. Se estima un incremento de 10 millones de mexicanos que se sumaron a pobreza, muchos provenientes de la clase media.

Otro factor es que no hay programas gubernamentales diseñados para la clase media, ya que la mayor parte estaba dirigido a las familias más pobres y las de altos ingresos tienen recursos propios, pero la clase media se quedó sin estrategia de apoyos y dependen de que haya empleo y los pequeños y medianos negocios sufrieron mucho con la crisis.

Un día después de conocerse las derrotas de Morena en ocho alcaldías, emergieron las burlas, en redes sociales, para mostrar el nuevo mapa político en la capital, que mostraba a la ciudad dividida: de un lado las alcaldías gobernadas por la Alianza Va por México, integrada por el PAN, PRD y PRI, y del otro las morenistas. En un lado, según los autores de los "memes", habitaban los que pagaban impuestos, del otro, los que vivían de subsidios, de un lado gente blanca, del otro lado morena. El clasismo hecho chiste.

Se le preguntó a Federico Navarrete, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y autor del libro Alfabeto del racismo en México, cómo se manifiesta esa forma de discriminación en la clase media.

"Justamente muchas personas que son de clase media y que viven con ingresos de clase media, profesionistas y que son de la alcaldía Benito Juárez, no ganan más que los señores que vienen de Iztacalco y son mayoristas y comerciantes y viven en casas grandes. Hay un sector amplio de personas prósperas que tiene más dinero que quienes viven en colonias de clase media".

"La gran diferencia es que las personas de clase media ejercen el clasismo que las distingue, son más blancos, tienen cierta manera de comportarse, hacen de todo para ser de clase media, y a las personas que tienen mejores autos y casas pero que no tienen tantos estudios, ahí hacen la distinción de quién es más rico y quien no. La clase media no solo es dinero sino la que se dice más culta, con mejor gusto, con estatus", consideró.





bl