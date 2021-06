¿Cuánto debes ganar al mes para ser clase media?

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en su análisis "Cuantificando a la clase media en México", el 42.4% de los hogares mexicanos, en los que vive el 39.2% de la población de México, pertenece a clase media.

En términos absolutos 12.3 millones de hogares y 44 millones de personas constituyen la clase media en el país siendo que tres cuartas partes de ambas magnitudes se ubican en el ámbito urbano.

Si del conjunto de hogares que en el estudio quedaron clasificados como de clase media se seleccionara uno al azar, lo más probable es que ese hogar cuente al menos con computadora, gaste alrededor de 4,400 pesos al trimestre en consumir alimentos y bebidas fuera del hogar, haya quien tenga tarjeta de crédito así como un integrante inserto en el mercado laboral formal; lo encabece alguien que cuente al menos educación media superior y que su estado civil sea casado, conformando un hogar nuclear de cuatro personas.

Viri Ríos, analista de la política mexicana y doctora en Gobierno por la Universidad de Harvard, escribió una columna en el New York Times sobre la clase media en México, en donde dijo que solo el 12% de la población pertenece a este sector.

"En México muchos creen ser clase media pero no es así. El 61 por ciento de la población se identifica como tal pero solo el 12 por ciento lo es. La mitad del país vive con un serio malentendido sobre su nivel de ingreso, confusión que comparten ricos y pobres por igual", dijo.

De acuerdo con Ríos, para ser clase media una familia de cuatro integrantes necesitaría ganar 64 mil pesos mensuales, un nivel salarial que solo gana el 10 por ciento más rico de México.

Para ser clase media, de acuerdo con el Índice de Desarrollo Social de Evalúa de Ciudad de México, se necesita tener ingresos suficientes para satisfacer necesidades de :

-Educación

-Salud

-Servicios sanitarios

-Drenaje

-Teléfono, electricidad, combustible

-Seguridad social

-Bienes durables básicos

-No trabajar más de 48 horas a la semana

La analista afirmó que en promedio, la clase media en México logra esto ganando en promedio 16 mil pesos por persona.

En el informe "Bajo presión: la reducción de la clase media", la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) dijo que en promedio 61% de la población en el organismo internacional se encuentra en este grupo de ingreso, mientras que en México es 45%.

Señala que en la mayoría de los países de la OCDE, la clase media se ha reducido debido a que, para las generaciones jóvenes, es cada vez más difícil alcanzar la clase media, definida como unos ingresos de entre 75% y 200% del ingreso nacional mediano.

¿Pero cuánto se debe ganar en México para poder pertenecer a la clase media?

La OCDE presentó la calculadora ¿Perteneces a la clase media? en la que se debe de ingresar el país, número de miembros de la familia e ingresos (en moneda nacional).

En México los ingresos medios mensuales de un hogar de dos personas son de 7,128 pesos, por lo que si tiene ingresos entre 5,346 y 14,256 pesos, pertenece a la clase media (según la metodología de la institución).

Tener ingresos iguales o mayores a los 14,257 pesos te ubicaría en la clase con mayores ingresos del país, al que pertenece el 19% de la población.

¿HAS VIVIDO ENGAÑADO?

De acuerdo con The New York Times, en México muchos creen ser clase media pero no es así. Refirió que 61 por ciento de la población se identifica como tal pero solo el 12 por ciento lo es. La mitad del país vive con un serio malentendido sobre su nivel de ingreso, confusión que comparten ricos y pobres por igual.

La realidad es que el 84 por ciento de la población no tiene seguridad laboral o un sueldo que les permita satisfacer las necesidades de su familia, pero lo niega. Negar la realidad impide tener demandas políticas concretas y claras.

Destacó que los ricos piensan que son clase media. Citó los estudios de Alice Krozer que han mostrado que aún entre el 1 por ciento más rico del país, dos terceras partes creen ser clase media. El mito de todos-somos-clase-media se repite en todo nivel de ingreso: mexicanos que ganan 120,000 pesos mensuales, por ejemplo, creen que tienen un sueldo "promedio" cuando en realidad ganan más que el 90 por ciento del país.

Lo mismo sucede entre los más pobres. Considerando que el 61 por ciento de los mexicanos cree ser clase media, incluyendo dos terceras partes de los más ricos, existen al menos 43 millones de mexicanos que viven en condición de pobreza moderada pero que creen que son clase media. No lo son, porque para ser clase media necesitarían ganar 64.000 pesos mensuales para una familia de cuatro integrantes, un nivel salarial que solo gana el 10 por ciento más rico de México.





















