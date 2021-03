Juez Gómez Fierro no está siendo investigado: Arturo Zaldívar

El juez Juan Pablo Gómez Fierro, titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, que ha otorgado siete suspensiones contra la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador, no cuenta con ninguna investigación, confirmó Arturo Zaldívar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

''Hasta el momento se no se abierto, está en análisis en el área respectiva del Consejo de la Judicatura Federal'', dijo el ministro.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, el ministro dijo que la constitucionalidad de la nueva ley eléctrica probablemente llegue a la Suprema Corte.

El también titular del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), comentó que le parece un contrasentido decir que el Poder Judicial está sometido al Ejecutivo y señaló que la queja del presidente López Obrador demuestra que por primera vez en mucho tiempo hay una auténtica división de poderes y autonomía judicial.





Zaldívar reiteró que mayoría de los jueces son honestos, aunque reconoció que también hay casos de corrupción y que se está combatiendo con energía.

El ministro presidente de la SCJN, aseguró que no puede opinar sobre la decisión del juez Gómez Fierro, porque le corresponde al Tribunal Colegiado de Distrito determinar si su fallo es acorde a derecho o no, "yo me vería muy mal si critico, sería como violar su independencia y autonomía".

El lunes, el presidente López Obrador pidió una investigación al CJF por la actuación del juez Juan Pablo Gómez Fierro, quien concedió amparos para frenar la entrada en vigor de su reforma a la Ley eléctrica, pues señaló que esta suspensión se dio de manera veloz "y se cumplió como pocas veces de que la justicia tiene que ser expedita; fue vía rápida".





