Juan Carlos Muñoz: "Haremos una Feria de León itinerante que salga a la ciudad"

Juan Carlos Muñoz renunció a su cargo como diputado federal para dirigir la Feria de León. ¿Un preámbulo a la alcaldía?

"Las instituciones se respetan y hay que respetar los tiempos de la gente, que no quiere saber nada de eso. La gente quiere que la actual administración dé buenos resultados", afirma Juan Carlos Muñoz, propietario de la empresa de Transportes Castores, que heredó de su familia.

Juan Carlos Muñoz cuenta ya con una amplia carrera política y ha participado en prestigiosas instituciones. Fue presidente de la Cruz Roja, del Banco de Alimentos y del Parque Bicentenario. Su reciente nombramiento como Presidente del Patronato de la Feria podría propulsar su carrera. Aunque asegura que fue una casualidad. Su renuncia al acta de diputado tiene que ver con una decisión laboral y familiar.

"Renuncié al honor de ser diputado por temas personales. Agradezco el voto de confianza de la gente. Estamos haciendo una reestructura en la empresa y de esta dependen 7 mil 500 familias", señaló Muñoz.

Te puede interesar El 'Castor' asume el mando de la Feria de León

Lo del Patronato de la Feria surgió después. Cuando le comunicó a los líderes del partido que volvía a León nació está posibilidad. "Nunca lo hubiera imaginado, pero me encantó la idea". A pesar de no estar afiliado al Partido Acción Nacional, Juan Carlos Muñoz se siente identificado con los ideales del partido. "Es un tema de valores. En su momento no pude pero ahora sí me voy a afiliar", avanzó.

A pesar de los rumores, el empresario explicó que la Feria de León es un tema coyuntural que hace tres meses no le pasaba por la cabeza.

"Vi un interés. Conocí al alcalde en un tema social, cuando fui presidente del Parque Bicentenario. Es una gran responsabilidad ciudadana que me permite seguir vigente en la escena pública y atender la empresa", destacó.

Aún así reconoce que estar a la cabeza de la Feria de León abre muchas puertas y es un trampolín a la alcaldía, como sucedió en su momento con Luis Ernesto Ayala.

Su prioridad será la Feria. Reconoció que el consejo saliente ha dejado la vara muy alta, por lo que tiene un gran reto por delante.