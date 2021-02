Instituto Tecnológico desaparece recursos de 4 dependencias

Se observó una supervisión y control deficientes por parte del personal del ITSC, porque se identificaron incumplimientos del contrato; tales como omisión de la firma del supervisor de PEP en las minutas de visita de campo; no se incluyó en seis estimaciones la evidencia de que se llevaron a cabo reuniones diarias con el supervisor de PEP; no se identificaron en siete estimaciones las actividades de los especialistas “A”, “B1”, “B2”, “C1”, y “C2”; se detectaron errores en el llenado de dos estimaciones; y en seis estimaciones no se identificó evidencia alguna de que el especialista técnico “C2”, impartiera a los ejecutantes de las obras petroleras al servicio de PEP pláticas de inducción a la seguridad industrial y medio ambiente”.