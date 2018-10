CORRUPCIÓN

Vila, el gobernador de Yucatán de las empresas fantasma

El ex alcalde de Mérida que este lunes protesta como mandatario dio contratos millonarios a compañías fachada en su gestión

Estaría yo muy feliz si a mi esposo le pagaran 15 millones de pesos, con trabajo tenemos para vivir", comenta entre risas Marisa, la esposa de José Felipe Hau Canul, habitante de Ciudad Caucel, uno de los poblados más humildes de Mérida, ubicado a 27.9 kilómetros del centro, donde la gente vive por el bajo precio de la vivienda.

Es julio de 2017, a un año de las elecciones para gobernador en Yucatán, cuando Marisa comenta estar sorprendida al enterarse que su esposo aparece como socio de la empresa Mautimik S.A. de C.V., una compañía que ganó un contrato por 15 millones 808 mil pesos en el Ayuntamiento de Mérida. El concepto: "mantenimiento de poda y limpieza de avenidas y glorietas de la zona 1 del sector poniente".

LA SILLA ROTA encontró su domicilio tras revisar los contratos millonarios que la alcaldía de Mérida estaba dando a empresas en el rubro de limpieza: durante su gestión aumentó el gasto por este concepto aumentó el doble.

El esposo de Marisa aparece como socio en el acta constitutiva de la compañía con el contrato DA-2016-MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ÁREAS-01-04, del Ayuntamiento en poder de La Silla Rota.

Pero Marisa asegura que su esposo sólo trabaja como chofer para "un señor" que tiene relaciones con la alcaldía de Mérida. "Yo no sé nada de su trabajo, sólo sé que él es chofer de su patrón, no sé cómo se llama. No sé cuánto le pagan".

El alcalde de Mérida, Mauricio Vila, de extracción panista, no sólo entregó este contrato millonario por este concepto a esa empresa. Para el servicio de 2017 el ayuntamiento dio contratos a 20 empresas para la limpieza de parques y áreas verdes por un total de 217 millones 81 mil 493 pesos, de acuerdo con el acta DA-2016-Mantenimiento de Parques y Áreas-01, muchas de ellas con las características de empresas fantasma y señaladas como inexistentes por el Sistema de Administration Tributaria (SAT) de la Secretaría de Hacienda

Este lunes 1º de octubre, los yucatecos tendrán un nuevo gobernador: el panista Mauricio Vila Dosal, quien arrastra denuncias penales por peculado, desvío de recursos y lavado de dinero durante su periodo como munícipe de Mérida de septiembre de 2015 a enero del 2018.

En la pasada jornada electoral, Vila Dosal encabezó la candidatura de la coalición Partido Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano (MC), en una reñida competencia con el priista Mauricio Sahuí Rivero, para suceder al gobernador Rolando Zapata Bello.

En julio del 2017, La Silla Rota documentó el modus operandi de la contratación de empresas por el ayuntamiento de Mérida, que sirvieron como fachada para dar contratos millonarios para limpieza de parques y jardines, aun cuando el ayuntamiento contaba con ese personal. En un trabajo de campo realizado por este medio se constató que la mayoría de estas compañías no contaban con personal ni equipo adecuado para prestar el servicio, estaban en predio abandonado, o bien, eran casas particulares donde no conocían a los supuestos dueños.

Además, los socios de las empresas beneficiados con recursos del erario público eran también personajes cercanos a Vila Dosal o a Acción Nacional. Pero también, personas humildes sin conocimiento de que sus nombres aparecían en los cheques millonarios.

Desde un joven barrendero, "socio" de una compañía que ganó más de 7 millones de pesos, un regidor del PAN que también aparecía como dueño de una empresa que ganó 6 millones de pesos en 2017; así como la cuñada de un funcionario del ayuntamiento, que recibió más de 14 millones de pesos.

Esta red de empresas fantasma para desviar recursos de Mérida fue denunciada penalmente ante la Procuraduría General de la República (PGR), la Fiscalía del Estado de Yucatán y en la Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY).

Estos son los folios de las denuncias interpuestas ante dicha instancia judicial, las cuales también investiga la Fiscalía Anticorrupción de Yucatán: M3/2133/2017, M1/2239/2027, M2/2043/2017 y M1/412/2018.

Incluso, durante el verano pasado fueron citados por la Fiscalía algunos funcionaros implicados como el entonces regidor y coordinador de la bancada panista en el Cabildo de Mérida, José Luis Martínez Semerena; el presidente del PAN, Mauricio Díaz Montalvo; el subdirector de Servicios Internos, Mauricio Cámara Leal y el tesorero municipal, Juan Carlos Rossel Flores.

El barrendero que inició todo

El nombre de Rogelio Ek Sulu aparecía en la lista de proveedores del Ayuntamiento de Mérida. En 2016, esta persona recibió 7 millones 489 mil 820 pesos, con la empresa Comercializadora de Servicios Generales EK por la limpieza de parques y camellones.

Sin embargo, el domicilio fiscal registrado ante el Servicio de Administración Tributario (SAT) era una casa abandonada, con maleza a su alrededor en un fraccionamiento llamado Jardindes de Caucel, en la capital Yucateca.

Rogelio Ek, es un joven de apariencia humilde, no mayor de 24 años. Al ser cuestionado de los millones que recibió, se mostró nervios y dudoso.

-Rogelio, ¿tienes una empresa de mantenimiento de jardinería?

-¿Una empresa de jardinería?... (se queda pensativo) Ah sí, ganamos contratos. Creo que el año pasado... sí, este ya no.

-¿Prestaste servicios para el ayuntamiento?

-Para el ayuntamiento, no. No, trabajo con el ayuntamiento.

Él era solo un barrendero, empleado del ayuntamiento con un sueldo de 1000 pesos mensuales.

Millonarios recursos a 21 empresas con características de "fantsama"

Durante la administración de Mauricio Vila Dosal, que inició el 1 de septiembre de 2015 se entregaron 220 millones de pesos a distintas empresas con las mismas características: domiciliso fiscales falsos o que eran casas humildes; socios que no sabían que eran dueños de las compaías, o empresas cuyas operaciones fueron declaradas inexistentes por el SAT.

Para el reportaje "Crea alcalde de Mérida empresas fantasma para desvíos", publicado el 25 de julio del 2017, La Silla Rota realizó un recorrido por los domicilios fiscales de estas firmas. Todas ellas carecían de equipo o trabajadores. La mayoría eran domicilios particulares o lotes baldíos y casas abandonadas.

Algunas de ellas están bajo estos nombres: Titania Cristal López Leirana, William Felipe Pavón, Freddy Molina Fernández, Eugenia Morales Gonzáles y Reyna Marlene Luna Magaña. Y, como personas morales, Redes y Canalizacions del Sureste S.A. de C.V; Mautimik S.A. de C.V. y Molino Lab S.C.P.

Además, este medio entrevistó a vecinos de estos domicilios, quienes confirmaron que en dichos lugares no operaban empresas como tal, ya que nunca vieron maquinaria o personal que diera cuenta de que se prestaban servicios de mantenimiento de parques.

Por mencionar algunos contratos, son: Mérida DA-2016-Mantenimiento de Parques y Áreas-01-12; DA-2016-Mantenimiento de Parques y Áreas-01-17; y DA-2016-Mantenimiento de Parques y Áreas-01.

Todas ellas recibieron un recurso total de 217 millones 81 mil 493 pesos, de las arcas del ayuntamiento de Mérida, a cargo de Mauricio Vila Dosal.

Desvíos millonarios en Cultura

No solo en el área de mantenimiento a parques ocurrieron estos desvíos con empresas que sirvieron como fachadas, sino también en el organismo "Mérida, Capital Americana de la Cultura 2017".

Con el mismo modus operandi, de empresas con domicilio fiscal en casas abandonadas, terrenos baldíos o domicilios particulares, se entregaron del erario de los meridanos 21 millones 315 mil 252 pesos.

De acuerdo con una denuncia interpuesta ante la delegación de la PGR en Yucatán, por desvío de recursos con folio M3/2133/2017, las empresas implicadas son MID Tácticas Estratégicas S.C.P., Grupo Ricoca S. de R.L., Imagen Diseño de Servicios de la Península S.A. de C.V., Publimanser S.A. de C.V., Remora Espectáculos y Representaciones S. de R.L., Ninfama S de R.L. de C.V., entre otras.

Algunas de estas firmas se crearon al inicio de la administración del panista Mauricio Vila.

SAT exhibe empresas fantasma usadas por Vila

Como parte de los informes que emite el Servicio de Administración Tributario (SAT), algunas empresas proveedoras del Ayuntamiento de Mérida aparecen catalogadas como: simulación de operaciones.

De acuerdo con la dependencia federal, esta lista incluye personas morales que emitieron comprobantes de pago sin contratar personal o infraestructura.

Los contribuyentes señalados emitieron comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes", cita el informe.

De esta lista de 279 empresas, publicada el 1º de febrero de 2018 destacan MID Tácticas Estratégicas S.C.P, Ninfama S de R.L. de C.V. e Imagen Diseño de Servicios de la Península S.A. de C.V.

Cinco denuncias penales contra el ahora gobernador

Mauricio Vila Dosal cuenta con cinco denuncias penales ante la Fiscalía de Yucatán y la PGR por los delitos de peculado, desvío de recursos y defraudación fiscal.

Además, el excandidato a la gubernatura por Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Joaquín Díaz Mena denunció al ahora gobernador ante la Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY) por el daño a las arcas del ayuntamiento de Mérida durante su gestión.

Junto con Mauricio Vila, en las denuncias de las que La Silla Rota tiene copia aparecen los nombres de sus más cercanos colaboradores y exfuncionarios municipales, quienes la mayoría, lo acompañarán ahora en la administración estatal.

Algunos de ellos son: María Dolores Fritz Sierra, secretaria municipal; Jorge Alberto Peraza Sosa, director de Administración; Luis Jorge Montalvo Duarte, director de Servicios Públicos Municipales; Alvaro Eduardo Juanes Laviada, coordinador general de Administración y presidente del comité de Adquisiciones; Jorge Alberto Espinosa Atoche, Subdirector de Administración; Juan Carlos Rosel Flores, director de Finanzas y Tesorero del municipio; Esteban Camara Bojórquez, director de gobernación y vocal del comité de adquisiciones, arrendamiento y prestación de servicios; y, Beatriz Millet Corona, secretaria ejecutiva de "Mérida, Capital Americana de la Cultura 2017".

En todo momento, tanto Vila Dosal como sus colaboradores negaron operar una red de desvío de recursos con el uso de empresas fantasma; incluso, durante la campaña acusaron a la Fiscalía de operar de manea política, pero, las indagatorias judiciales continúan.

