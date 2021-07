INE multa a MC y a Samuel García con 56 mdp; avalan sanción al PVEM

El Instituto Nacional Electoral (INE) determinó multar al partido Movimiento Ciudadano (MC) con 55.4 millones de pesos y al gobernador electo de Nuevo León, Samuel García, con 448 mil 996 pesos, por haber recibido aportaciones prohibidas en especie por parte de la influencer y empresaria Mariana Rodríguez por un monto calculado en 27.8 millones de pesos.

La esposa de García aportó a su campaña por el gobierno de Nuevo León 45 fotografías y 1,300 historias publicadas en sus perfiles de redes sociales, de acuerdo con una revisión del INE.

Para la autoridad electoral, dichas publicaciones deben ser consideradas con un costo total de 27.8 millones de pesos: 1.8 millones por las fotos y 26 millones por las historias.

La presidenta de la Comisión de Fiscalización, la consejera Adriana Favela, expuso que la difusión que Mariana Rodríguez hizo de la campaña de su esposo lo benefició como candidato. Explicó que, al ser persona física, propietaria de su nombre como marca comercial, la convierte en un ente prohibido para hacer donaciones en dinero o especie a partidos políticos o candidatos.

En su investigación, la Unidad Técnica de Fiscalización del INE contabilizó que la influencer publicó mil 300 historias y 45 fotografías, durante los 90 días de campaña de García Sepúlveda como candidato. "Se puede decir que hizo suya la campaña... al señalar la expresión vota por nosotros cuando ella no era candidata", argumentó.

Subrayó que esto no puede considerarse como libertad de expresión, "porque no son las opiniones de una ciudadana, sino un personaje con relevancia pública en redes sociales". Y advirtió que, tanto el gobernador electo como su partido, estaban conscientes de las implicaciones jurídicas de este hecho.

El caso se consideró como gravedad especial con por aportaciones de 27.8 millones de pesos. Por 8 votos, el pleno del Consejo General avaló la multa al candidato por 500 UMAS (poco menos de medio millón de pesos) y al partido otra por 55.4 millones.

El tema género un amplio debate entre los consejeros electorales. El consejero Jaime Rivera consideró que el papel de la influencer sí fue propaganda electoral. Por si parte, el consejero José Roberto Ruiz manifestó su desacuerdo, pues consideró que fue un exceso tratar a la influencer como una marca más que como persona.

La consejera Dania Ravel consideró que el proyecto de dictamen "tiene muchas conjeturas" y opinó que los posteos y fotografías de la influencer no necesariamente fueron propaganda política.

El representante del partido ante el INE, Miguel Castro, acusó al pleno de consejeros por discriminación. "Ustedes calificaron a la señora Mariana Rodríguez como influencer y no como esposa... No hizo nada más que ayudar a su esposo, ¿van a prohibir la solidaridad entre marido y mujer?", cuestionó.

Y LO MULTAN POR SU FAMILIA...

Respecto a las aportaciones de familiares que recibió la campaña del gobernador electo, el INE consideró que las transferencias hechas por la madre y hermana de García Sepúlveda se realizaron mediante triangulación con otras empresas.

La consejera Carla Humphrey afirmó que, en conjunto, las aportaciones familiares ascienden a 12.4 millones de pesos, "pero con los datos actualizados asciende a poco más de 14 millones". Consideró que quedó en evidencia estrategias que tratan de evadir los mecanismos de fiscalización electoral y ejemplificó casos anteriores como el de la fundación "Amigos de Fox".

El representante del PRI, Gerardo Triana, pidió dar vista al Sistema de Administración Tributaria (SAT). Afirmó exceso de gastos por 40 millones de pesos en redes sociales y proveedores de internet, entre ellas Google y la empresa jalisciense Indatcom.

Clemente Castañeda, líder de MC, advirtió que impugnarán la resolución ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al no compartir los criterios del INE para las sanciones.

.@MovCiudadanoMX no comparte los criterios del @INEMexico que hoy determinó aplicar una multa millonaria por supuestas irregularidades en la campaña de @samuel_garcias.



Impugnaremos la decisión ante el @TEPJF_informa y confiamos en que nos dará la razón. pic.twitter.com/8g7P2TaIX7 — Clemente Castañeda H (@ClementeCH) July 23, 2021

AVALAN SANCIÓN AL VERDE

Por mayoría de votos, los consejeros electorales avalaron sancionar al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) por violar la equidad durante la veda y jornada electoral del pasado 6 de junio. Todos coincidieron en que lo sucedido no forma libertad de expresión.

El consejero presidente, Lorenzo Córdova, afirmó que el partido "defraudó la ley. Fueron conductas orquestadas para violarla y obtener una ventaja indebida".

Otros consejeros estimaron que, si bien, en 2015, una sanción económica no desincentivo al partido a repetir esta conducta en 2021, la sanción que les prohíbe hacer uso de spots de radio y televisión a nivel federal durante un año, podría ser suficiente.

En su defensa el representante del PVEM, Fernando Garay, defendió que las expresiones de los influencers fue en derecho de su libertad de expresión y sin pago de por medio.

Agregó que no hay manera de comprobar si lo sucedido benefició o perjudicó al partido en cuento al número de votos. Dijo que no hubo reincidencia "porque no existe igualdad de conductas". Y calificó las sanciones propuestas como desproporcionadas.

Además, calificó a Córdova y Murayama de "influencers", con base en sus cuentas de Twitter y número de seguidores. "Un influencer puede ser cualquier persona con una gran habilidad para comunicar".

Partidos de oposición pidieron votar una tercera sanción para iniciar el procedimiento de retiro del registro como partido político. Pero esta fue rechazada por unanimidad.

INE REGRESA A INVESTIGACIÓN SOBRE IRREGULARIDADES DE RICARDO GALLARDO EN SLP

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó devolver a la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) el reporte en materia de fiscalización de José Ricardo Gallardo Cardona, gobernador electo en San Luis Potosí por la coalición integrada por los Partidos Verde Ecologista y del Trabajo.

Aunque el proyecto de resolución a consideración del Consejo, propuesto por la Comisión de Fiscalización, disponía sobreseer el caso e imponer sanciones económicas a ambos partidos, el consejero Ciro Murayama intervino y propuso devolver este caso a la UTF, para "realizar una investigación más exhaustiva", por haber otras tres quejas estatales relacionadas con el caso.

"En la sesión correspondiente de la Comisión de Fiscalización propuse ampliar las indagatorias de tres quejas presentadas contra el candidato y solicité su devolución porque las investigaciones no estaban concluidas [...] Son denuncias de la misma campaña, sobre el mismo actor, para que tengamos, en unos días o semanas, un nuevo proyecto. Por eso solicito la devolución para acumulación", dijo.

Marco Gómez, consejero legislativo del Partido Verde en el INE, rechazó la propuesta. Afirmó que Murayama carece de argumentos para devolver el caso a la unidad de investigación y aseguró que Gallardo Cardona solo era acreedor a sanciones por 73 mil pesos, y no millones como denunció el PAN. "Esta queja es infundada y frívola", acusó.

Respecto al caso del aspirante de la coalición Va por México, Octavio Pedroza, el Partido Verde lo acusó de haber recibido recursos financieros de los gobiernos en funciones de San Luis Potosí y Tamaulipas.

Sin embargo, el dictamen que votaron los consejeros consideró que, después de varias investigaciones, esta acusación es infundada. El ex consejero electoral y ahora diputado del Partido Verde, Marco Gómez, propuso abrir un oficio al respecto. Su propuesta también fue rechazada por mayoría de votos.

Ayer, el denominado Frente Ciudadano Anticorrupción envió una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador para urgir a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda, y a la Fiscalía General de la República (FGR) hacer efectivas las indagatorias en contra Ricardo Gallardo, investigado por desvío de recursos, lavado de dinero y presunción de enriquecimiento ilícito.

Gallardo Cardona se reunió, el pasado 13 de julio, con el presidente López Obrador, en Palacio Nacional, quien ostenta constancia de mayoría como ganador de la elección por la gubernatura de San Luis Potosí.

Ese mismo día, La Silla Rota publicó que, de acuerdo con la sentencia de un Tribunal Unitario en Sonora Gallardo Cardona, fue liberado de prisión, en diciembre de 2015, porque se integró mal el expediente para comprobar el desvío de más de 209 millones de pesos de las arcas del municipio de Soledad, y no por ser inocente del ilícito.

El fallo, de 47 páginas, consultado por La Silla Rota, menciona que Gallardo Cardona salió de prisión porque la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), así como el Ministerio Público de la federación, tipificaron de forma errónea los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita que buscaban imputarle.

PROPONE INE SANCIONES DE MIL 329 MDP A PARTIDOS POLÍTICOS POR IRREGULARIDADES

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) propone multar a los partidos políticos con mil 329 millones de pesos, por haber cometido irregularidades y faltas en la fiscalización de las campañas correspondientes al Proceso Electoral 2020-2021.

Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, afirmó que ningún partido político estará exento por sanciones en materia de fiscalización y dijo que el monto "sería histórico en materia de rendición de cuentas".

En lo que será una larga sesión del Consejo General, Córdova señaló que el 75 % de las sanciones se refieren a ingresos y egresos no reportados o no comprobados. La Silla Rota ha dado seguimiento este tema; hace unos días público las irregularidades en materia de fiscalización tan sólo por campañas de aspirantes a la Cámara de Diputados.

Si hay algo en común en estos rubros es la intencionalidad de ocultar información y engañar a la autoridad sobre el dinero invertido en la competencia electoral [...] todos los partidos, sin excepción, serán sancionados en proporción a sus faltas, incluyendo partidos de nueva creación

Celebró que "la gran mayoría del dinero que se inyectó en las campañas es de origen conocido. Hay transparencia y democracia como resultado de este ejercicio". Y destacó que la fiscalización no puede ser equiparable a un ejercicio punitivo.

LOS NÚMEROS

De las 27 mil 327 candidaturas fiscalizadas, sólo 269 rebasaron el tope de gastos, es decir cerca del 1 %. De éstas, 267 son candidaturas locales; 32 de ellas ganaron los comicios, pero solo en cinco casos podrían perder el cargo ganado. Las otras 2 candidaturas son federales.

