Indagará 4T contratos a modo entregados por Conafe

El presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó investigar la entrega de más de 448 millones de pesos en contratos a modo, que habrían salido desde el Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe), en la gestinón de Cuauhtémoc Sánchez Osio.

En conferencia mañanera, el presidente respondió a la información difundida este martes en la primera plana del diario Reforma.

"No tengo información al respecto, pero vamos a investigar. Volvemos a lo mismo, nosotros no somos corruptos, y si hay un acto de corrupción en el gobierno se castiga a quien sea, no hay impunidad, porque no establecemos relaciones de complicidad con nadie. La gente votó por un cambio verdadero y lo principal si me preguntan de nuevo ¿cuál es el plan?, ¿qué es lo que se está haciendo y seguirán haciendo? Dígalo en una frase, usted que ni siquiera habla de corrido, dígalo en un solo pie: acabar con la corrupción ese es el plan", remarcó López Obrador.

El diario informó que el Conafe, dependiente de la SEP que se encarga de promover la educación en zonas marginadas, realizó las compras denunciadas entre septiembre y diciembre de 2019 con proveedores cercanos a su director.

Se trata de empresas coludidas para lograr beneficios gubernamentales, las cuales cuentan con sanciones de organismos internacionales.

El director del Conafe, Cuauhtémoc Sánchez Osio, acumula señalamientos de acoso laboral y hostigamiento, de los que La Silla Rota dio cuenta a finales de 2019. Otros empleados acusaron despidos injustificados.

Algunas de estas empresas apoyaron a Sánchez Osio cuando fue candidato a delegado en Tlalpan, en 2015, por la coalición PRI-PVEM.

El Conafe de este personaje firmó un contrato en agosto por 9 millones de pesos con la empresa Oficinas y Comercios para la impresión de 26 mil 955 tapetes didácticos. La compañía ganadora es de Alejandro Crispín Montiel Rodríguez, empresario poblano que en 2015 apoyó la candidatura de Sánchez Osio, aunque perdió la elección con la actual jefa de Gobierno, la morenista Claudia Sheinbaum.

Otro de los contratos polémicos fue el de la compra de 472 mil 913 litros de gel antibacterial a una proveedora que se encuentra sancionada por el Banco Mundial, esto sucedió en diciembre, meses antes de la llegada de la pandemia de coronavirus a México.

Brenda Ponciano Mendoza obtuvo este contrato de más de 10 millones de pesos, quien según datos del BM, está inhabilitada por siete años, después de incurrir en prácticas de colusión y corrupción.

(Luis Ramos)