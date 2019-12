"Viví acoso en Conafe, pero no esperaba un despido así tras 25 años de trabajo"

"Yo no esperaba un despido así después de 25 años en el Consejo Nacional de Fomento Educativo", relata Lorena Marín Maceda, quien señalan que fue víctima de acoso sexual y de humillaciones de quien era su jefa en la Dirección de Coordinación Territorial.

Lorena tenía un puesto de base presupuestal en este órgano desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública, en donde comenzó a trabajar el 16 de junio de 1994 y fue cesada el pasado 4 de noviembre, sin que le dieran una justificación.

Relata que sufrió acoso sexual de parte de Estefanía Partida Contreras, jefa de Departamento en la Dirección de Coordinación Territorial, quien era su superior directo y con quien estuvo trabajando desde principios de este año.

"Desde que yo tuve contacto en el trabajo, ella siempre tuvo una actitud de desplante en un sentido de evidenciar mi trabajo enfrente de mis compañeros, me gritaba y me decía ´no porque tengas una maestría vas a ser más o mejor que yo´", dice Lorena.

Pero la situación laboral que ya era tensa llegó a su punto más complejo el 30 de octubre, sólo unos días antes de que fuera despedida de su cargo de coordinadora de Unidad de Servicios Especializados en Conafe.

"El día 30 de octubre ella se va a cercando al módulo en donde estaba, yo por cortesía la saludé de beso, pero en ese momento en el que me saluda, hace un movimiento y me planta el beso cerca de la comisura del labio del lado derecho, yo me hice para atrás y le dije: ´Respeto tus preferencias y tu persona, no me vuelvas a saludar de esa manera, ni de mano, ni de otra manera´. Entonces ella me contesta: ´ah sí, entonces atente a las consecuencias por no haber accedido´", narra Lorena, quien ya interpuso una denuncia por acoso en contra de quien era su jefa.

En el periodo de Día de Muertos Lorena solicitó días económicos y regresó al trabajo el 4 de noviembre, cuando se encontró con la sorpresa de que estaba despedida del Conafe, sin que le dieran una justificación y hasta ahora no ha recibido el finiquito que le corresponde.

Explica que en ese mismo periodo hubo gran cantidad de despidos en el Conafe, situación que atribuye a que en esa quincena les tenían que pagar el retroactivo de sueldos desde el 1 de enero, el aguinaldo de 40 días, la gratificación de un mes de sueldo que es una prestación que tienen y en su caso los días económicos que tomó.

Lorena asegura que cumplía con su trabajo en tiempo y forma, por lo que considera que su despido fue por no haber accedido a lo que quería su jefa y señala que cuando sucedió el hecho, "opté por quedarme en silencio, callada, porque es una persona de jerarquía, que es amiga y colaboradora cercana del director (del Conafe), Cuauhtémoc Sánchez Osio. Ella entró cuando él inició su gestión".

Tras vivir esta situación, Lorena interpuso una denuncia y espera ser reinstalada en el Conafe, pero en otra área. Resalta que este tiempo que lleva sin empleo ha sido complicado porque mantiene su hogar y a sus dos hijas, de 22 y 19 años, quienes actualmente están estudiando la universidad.

El caso de Lorena es sólo uno de los más de 500 despidos que se han registrado en el Conafe durante la gestión de Sánchez de Osio. El pasado 25 de noviembre, LA SILLA ROTA dio a conocer el caso de Rosa Magdalena Aguilar Ramos, quien renunció a su cargo de subdirectora de Comunicación y Difusión por la violencia laboral que sufrió de parte del director general.

Dos días después un grupo de extrabajadores denunciaron que fueron cesados del Conafe sin justificación alguna y que no han recibido su finiquito, por lo que solicitaron ser reinstalados en sus puestos.

MJP