Hay que cuidar y atender al niño, no solo encargarlo y pagar: directora de estancia

“No es solo encargar niño, pagas y punto”, dijo la directora de la estancia infantil Centro Histórico, Belén Pérez Chávez.

Entrevistada por LA SILLA ROTA dijo que en las estancias se debe estar pendiente de los niños que reciben, de 12 meses a tres años; verificar su comida, que vaya picada acorde con la edad, que si están en época de aprender a ir al baño lo hagan adecuadamente, y estar listas las maestras para situaciones especiales como los sismos, incendios o fugas de gas.

Pensar que solo bastará con dar dinero a las mamás para educarlos, es algo grave, consideró.

#VIDEO Belén Pérez Chávez, directora de la estancia infantil Centro Histórico, pidió a los padres de familia esperar para conocer cómo operarán las estancias infantiles

La directora está en espera de las reglas de operación para las estancias, luego de que por determinación del gobierno federal no han recibido subrogaciones de la Secretaría de Desarrollo Social y no han recibido dinero desde enero de este año.

Compartió que para recibir el subsidio de la dependencia deben comprobar que los menores estuvieron por lo menos 15 días del mes, y que esos días hayan estado cinco horas. En caso de inconsistencias, Sedesol pide a los beneficiarios que de su puño y letra justifiquen las faltas o si se equivocaron en los tiempos, reconocerlo.

#VIDEO Belén Pérez Chávez, directora de una estancia infantil, aseguró que el cuidado de los niños debe estar en manos de personas capacitadas para evitar situaciones como en la Guardería ABC

“Es como nos llega el subsidio, si no, no hay pago. Yo no entiendo que digan qué hay corrupción. Si el presidente (Andrés Manuel López Obrador) está tan seguro de qué hay corrupción, ¿por qué no presenta las estancias y ubicaciones?”, cuestionó, ante el anuncio hecho por el primer mandatario que el recorte es por la corrupción en la entrega del dinero a estancias.

Ante ese panorama, los padres que dejan a sus hijos en algunas estancias han debido compensar el pago que hacía la Sedesol. En el caso de la estancia Centro Histórico la directora aseguró que no ha pedido apoyo a los padres adicional a las mensualidades, porque tenía unos ahorros, pero si está preocupada que ya no haya subrogación y no sabe cómo se pondrá la situación en marzo.

#VIDEO Belén Pérez Chávez, directora de la estancia infantil Centro Histórico, aseguró que si @SEDESOL_mx no realiza el pago del subsidio deberá convertirse en escuela particular

Otras estancias infantiles sí han subido la mensualidad. Es el caso de Carrusel, en Xochimilco. Conchita, una de las mamás que lleva a su hijo ahí, compartió con LA SILLA ROTA que desde enero les aumentaron la mensualidad de 850 a mil 600 pesos. Pero además los padres deben llevar comida o ayudar a prepararla, y les han dicho que es la única manera para que siga abierta y poder cuidar a los niños.

Económicamente, sí se trata de un golpe al bolsillo de Conchita, pero tampoco puede abandonar su empleo de trabajadora doméstica.

“Tenemos que recortar gastos y apartamos en otras cosas”.

Algunos papás no pudieron adaptarse a la nueva tarifa y dejaron de llevar a sus hijos, pero otros han llegado, debido a que otras estancias han cerrado.

Cuestionada sobre esta posibilidad planteada por el presidente y también por el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, de que los padres reciban el dinero directamente y encarguen los niños a los abuelitos, Conchita consideró que no es viable.

“Es más problema, hay que adaptarlos a los tiempos de los abuelitos. Los abuelitos tienen sus horarios y no es su responsabilidad cuidarlos al 100% y en la guardería sí, ese es su trabajo”, consideró.

Pero además un abuelito no le enseña cosas que sí aprende en la escuela.

“Prefiero pagarle a una guardería, lo cuidan, le dan de comer y le enseñan”.

Otro caso es el de Lourdes, quien lleva a su hijo a la estancia infantil Pandin, en la colonia Letrán Valle.

Entrevistada por LA SILLA ROTA, explicó que debido a que tiene trabajos eventuales y no tiene acceso a estancias del IMSS o ISSSTE, las cuales además están saturadas.

Pero además, ella no tiene a familiares en la ciudad a quien dejarle a su hijo.

Los controles que usan en Pandin, que van desde revisar las uñas largas de los niños, hasta hacer firmar rigurosamente a los padres, así como que tengan nutriólogo, la hace sentir segura.

Recordó que además los controles de la Sedesol funcionan, pues recordó que ella llevaba a su hijo a una estancia en la Escandón, pero que como no cumplía con los requisitos, cerró.

EL PROGRAMA

El programa de estancias infantiles de la Sedesol sufrió un recorte de 2 mil millones de pesos, lo que llevó a que trabajadores y madres que llevan a sus hijos a estancias protestaran afuera de Palacio Nacional el 5 y 6 de febrero.

El presidente López Obrador explicó que el recorte fue porque organizaciones se beneficiaban de esta subrogación de 950 pesos que al mes recibían las estancias por cada niño y anunció que ahora el apoyo se entregaría de manera directa cada dos meses.

“Se les va a entregar el apoyo directo a las madres, a los padres, no a las estancias infantiles, sino directo a las niñas, a los niños, a través de sus padres, y que ellos, con lo que les corresponde, puedan entregar esos recursos a quienes manejan o administran las estancias infantiles o que utilicen esos recursos de la manera que ellos decidan, porque hay irregularidades en el manejo de las estancias infantiles”, afirmó el presidente.

Entre las irregularidades se detectó que de los alrededores de 300 mil niños registrados, no se entregaban los fondos completos.

“Tenemos pruebas de que había corrupción en la entrega de los apoyos a la gente”, aseguró, aunque evitó dar nombres para evitar conflictos.