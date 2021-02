Carlos Jonguitud Carrillo, líder del Sindicato de Trabajadores para la Educación (STE) e hijo del histórico líder del SNTE, Carlos Jonguitud Barrios, quien en 1989 fue obligado a renunciar por el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari para dar paso a Elba Esther Gordillo como lideresa, hizo un llamado a los trabajadores de la educación para que su sumen y sean un “magisterio unido” y cierren filas con Andrés Manuel López Obrador; siempre y cuando “La Maestra” no sea quien represente esa nueva época.

El STE agrupa a alrededor de 500 mil profesores afiliados; mientras que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), afirma tener más de un millón 600 mil afiliados.

Gordillo no volverá a tomar las riendas del SNTE”: Jonguitud.

Al cuestionársele a Carlos Jonguitud Carrillo sobre la postura de Elba Esther Gordillo quien hizo un llamado a los integrantes del SNTE para pedir ir “unidos y sin miedo”, él consideró que “todo aquel que llame a la unidad y que se una al llamamiento del presidente electo está bien, sea Elba Esther o sea quien sea”.

Sin embargo, no consideró que ella vuelva a tomar las riendas del sindicato y en caso de que eso pase, “nosotros no participaríamos. Si Elba Esther va a la cabeza de todo el movimiento entonces nosotros ya no participamos”.

Vamos unidos por el SNTE: Elba Esther Gordillo

En entrevista, resaltó que todos los trabajadores para la educación votaron por quien dijo derogar la reforma educativa.

Es más que suficiente para que todos nosotros entendemos y acudimos al llamado del patrón solidario, AMLO. Nuestro patrón es el secretario de Educación (en referencia al próximo titular, Esteban Moctezuma Barragán) pero nuestro patrón solidario es el presidente de la República, entonces nosotros acudimos a su llamado como Sindicato de Trabajadores para la Educación (STE)”.

Por ello, hizo un llamado a todos los agremiados y simpatizantes a unir esfuerzos para lograr el fortalecimiento de un solo gremio, donde quepan todos y donde todos puedan expresar libremente sus inquietudes y aportaciones para concretar esta transformación.

Saqué el acuerdo el sábado para que los coordinadores estatales y de las 16 alcaldías conviniéramos junto con el comité y yo como consejero que acudíamos al llamado del presidente electo” indicó Jonguitud Carrillo.

