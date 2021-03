Gobernador de Tamaulipas responde por escrito a Sección Instructora

El gobernador tamaulipeco Francisco García Cabeza de Vaca envió a la Sección Instructora su respuesta por escrito ante la denuncia que presentó la FGR en su contra para solicitar que sea llevado a un juicio de desafuero, tras acusarlo de "probables delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y evasión fiscal equiparada".

El mandatario panista ha declarado en diversas entrevistas ser víctima de una "embestida" dese Palacio Nacional en su contra por no someterse al Poder Ejecutivo y tener en contra haber hecho público un documento apócrifo de CFE relacionado con los apagones de diciembre 2020.

El presidente de la Sección Instructora, Pablo Gómez, confirmó a La Silla Rota haber recibido ya la respuesta por escrito del gobernador panista.

"Nos envió ya un texto, ahora la Sección Instructora se reunirá en los próximos días para abrir el período de pruebas cuya duración es de 30 días".

Colaboradores cercanos al gobernador panista también confirmaron a este portal que dicha respuesta fue enviada este lunes a este órgano jurídico.

¿Y EN QUÉ VA EL CASO TOLEDO?

El caso de desafuero del diputado petista Mauricio Toledo dio un giro dentro de la Sección Instructora (SI) de la Cámara de Diputados.

Esta tarde se hizo oficial en la gaceta parlamentaria dos relevos específicamente en este caso. El diputado Francisco Saldívar del PT suplirá a su compañera de bancada, Ana Ruth García. Y tocará a él votar específicamente si procede o no, la recusación que el 4 de marzo se presentó contra ella como integrante de la comisión jurisdiccional. Al momento se desconoce quién realizó tal solicitud y bajo qué argumentos, pero que afecta directamente el caso Toledo.

LEE MÁS: Arranca análisis para desafuero de Mauricio Toledo

El oficio publicado señala que la diputada de Morena, Martha Patricia Ramírez, secretaria de la SI, informó a la Junta de Coordinación Política haber recibido una solicitud de recusación contra García. La Jucopo determinó que el PT debía designar un suplente para relevarla "a efecto de que ejerza funciones como integrante de la Sección Instructora en la resolución que deberá dictarse en el incidente señalado".

El segundo relevo se refiere al diputado de Morena, Sergio Luna, quien suplirá al diputado Pablo Gómez para resolver y votar específicamente si procede o no, la recusación que solicitó Toledo contra él como presidente de la SI luego de que hace tres semanas argumentara un conflicto de interés tras señalar que Gómez era su "enemigo político".

Este portal ha dado seguimiento al tema, luego de que el 25 de enero la Fiscalía de Justicia capitalina presentara al Congreso una solicitud de desafuero de Toledo a quien acusó por "presunto enriquecimiento ilícito".

Desde esa fecha Toledo ha logrado retrasar por diversas vías legales, que la Sección Instructora aborde y resuelva su caso, para votar o no ante el pleno si se le debe retirar el fuero para que la Fiscalía capitalina pueda proceder. Primero lo logró al solicitar la recusación de Pablo Gómez; ahora se conoce de la recusación de Ana Ruth García.

PABLO GÓMEZ EXPLICA LAS IMPLICACIONES DE ESTO

En entrevista telefónica con La Silla Rota el vicecoordinador de Morena detalló lo que esto significa. "Hay dos suplentes, pero no como miembros de la SI sino para exclusivamente resolver el tema de las recusaciones, para completar el número de 4 integrantes", precisó.

"Se nombraron suplentes para que voten las recusaciones. Al momento nadie está recusado, sólo hay dos solicitudes de recusación. Nadie ha salido de la Sección Instructora. Cómo se trata de dos de sus miembros, esos dos son sustituidos por unos suplentes para tratar este tema porque los recursados no pueden votar", explicó.

"Yo fui recusado por el inculpado", dijo. "Ana Ruth García fue recusado por un integrante de la comisión jurisdiccional, no conozco este último oficio en particular, esta recusada para actuar en el mismo caso de Toledo", adelantó. "Los recusados no necesariamente no van a poder actuar en ese tema, lo va a deliberar la SI y nombró dos suplentes para sustituir a los recursos y poder tomar una decisión valida".

El tercer cambio sí es una sustitución. Claudia Pastor suple a Anilú Ingram del PRI quién solicitó licencia la semana pasada en busca de un nuevo cargo popular de frente a las elecciones del 6 de junio.