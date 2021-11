Ganar sólo un estado sería una catástrofe: Damián Zepeda

El Partido Acción Nacional continúa en el ojo del huracán luego de que su presidente nacional, Marko Cortés, acusara de mentiroso al gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco, quien afirmó que el líder del blanquiazul daba por perdidas las elecciones de 2024.

Los dimes y diretes del día se desataron luego de que Orozco declarara en conferencia de prensa que efectivamente Marko Cortés daba por perdidas las elecciones en Tamaulipas, Durango, Hidalgo, Oaxaca y Quintana Roo que se realizarán en 2022 para elegir gobernadores.

Además, el gobernador de Aguascalientes agregó que la estrategia electoral rumbo a la elección presidencial de 2024 de Marko Cortés consistiría en utilizar el prestigio de gobernadores como Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, de Guanajuato, Mauricio Vila de Yucatán, o María Eugenia Campos de Chihuahua para rescatar lo que sea posible rumbo a que el PAN pierda las elecciones de 2024.

"Porque le agrego algo que seguramente también causará ruido pero es el momento. Me dice: No, es que es la realidad. Y buscaremos impulsar y motivar a Diego, el gobernador de Guanajuato, a Mauricio Vila, gobernador y que lo sepan mis compañeros porque los estimo, gobernador de Yucatán, y a Maru, gobernadora de Chihuahua para ver qué logramos rescatar en el 24", afirmó Martín Orozco.

El gobernador también afirmó que nunca ha estado de acuerdo con la dirigencia de Marko Cortés y calificó como una desfachatez el hecho de que el dirigente panista se reeligiera en el puesto para un segundo período.

El calificativo de Orozco se debe, además de su discrepancia con Cortés, al hecho de que la declaración de que el PAN perdería las próximas elecciones, fueron hechas por parte del dirigente nacional antes de ser reelecto.

Además, voces en el PAN cuestionaron que en el proceso de elección interno de la nueva estructura partidaria resultó poco democrático debido a que únicamente se presentó una planilla encabezada por Cortés.

"O sea, me adelantó que el 24 también lo iba a perder. No le dije así pero yo diría ahorita: qué descaro y desfachatez porque en ese momento andaba buscando la reelección y donde cabe reelegirse un presidente, con esta visión de derrota", afirmó Orozco.

La declaración del gobernador de Aguascalientes despertó la furia del presidente nacional del partido albiazul que unas horas después de la declaración hecha por Orozco, el presidente del PAN publicó en Twitter que Martín Orozco mentía y que si el PAN había ganado Aguascalientes era incluso a pesar del propio Orozco.

"¡Mientes, @MartinOrozcoAgs! No le hagas el juego a @lopezobrador_, la gran batalla y el adversario está afuera, no adentro del partido. Ganamos en Aguascalientes en 2019 y 2021, no por ti, sino a pesar de ti, y ganaremos en 2022", publicó Cortés en su cuenta de Twitter.

Las declaraciones anticipadas de derrota electoral de Marko Cortés desataron una serie de intensas críticas de los propios panistas como el senador Gustavo Madero que, además, hace unas semanas anunció su salida de la bancada del PAN para conformar el nuevo Grupo Plural pero que continúa militando.

"NO SON UN TIRO DE GRACIA": PRD

El gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, acusó que la derrota anticipada significa derrotismo y afirmó que el PAN debe sacudirse la mediocridad para ganar elecciones.

En entrevista en la Mesa de Opinión de La Silla Rota y El Heraldo de México, el dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano, afirmó que las declaraciones no se tratan de un tiro de gracia a la coalición Va Por México de la que forman parte junto con el PAN y el PRI.

Sin referirse a la vida interna del partido blanquiazul, Zambrano afirmó la necesidad de que la oposición al gobierno actual se mantenga unida pues, señaló, es no sólo una necesidad electoral sino una solicitud de la gente que está empezando a volver a confiar en la oposición.

Por su parte, Ernesto Ruffo Apel, exgobernador de Baja California, afirmó que es necesario que haya un cambio en la dirigencia del PAN que permita recuperar el entusiasmo de los militantes de base y también de la ciudadanía.

"Ya dejar de estar utilizando las viejas caras, los compromisos políticos que lo único que han logrado es que se pierda el entusiasmo. Necesitamos apertura. Algo que nos inspiraría a todos en el PAN y creo que al público y la gente simpatizante con la coalición, sería que se cree un nuevo CEN del PAN", afirmó Ruffo.

Además recalcó que es necesario que se creen mecanismos de participación y democratización del propio PAN de tal manera que se rompa el control irrestricto de la vida interna del partido.

El panista también afirmó que las declaraciones del dirigente nacional del PAN confirman que la dirección de Cortés no ha logrado avances y que se tendría que modificar el rumbo del partido para recuperar la confianza de la población en la coalición.

Zambrano reiteró que no dan por perdida ninguna elección y que pelearán todo lo posible para ganar no sólo Aguascalientes, en donde el PAN podría ganar incluso yendo en solitario en la boleta electoral, sino todas las gubernaturas e, incluso, la elección presidencial de 2024 y la mayoría en el Congreso de la Unión.

"El 2024 hay que hacer todo lo posible para sacar a Morena de Palacio Nacional y ganar la mayoría en la Cámara de diputados y senadores; hay que resaltar el valor de la unidad de la coalición y si se puede hacer más amplia que la que tuvimos en Va por México para las elecciones de junio", afirmó Zambrano.

"Jamás entrega de la plaza sin dar la pelea. No me doy por vencido de antemano. Vamos a pelear hasta el último, hasta donde nos den los esfuerzos", concluyó el presidente nacional del PRD.

GANAR SÓLO UN ESTADO SERÍA UNA CATÁSTROFE: SENADOR PANISTA DAMIÁN ZEPEDA

El senador panista Damián Zepeda afirmó que considerando los estados de la República que actualmente son gobernados por el panismo, considerar que únicamente se van a ganar las elecciones en uno de ellos, sería una catástrofe para el partido.

"El mínimo resultado esperado es retener los estados que ya gobiernas y debes de salir a ganarlos todos. Pero lo mínimo, si pierdes ya es un fracaso, pero si ganas sólo uno, es una catástrofe", afirmó el senador.

Zepeda también cuestionó que cuando hay crisis, no sirve taparse los ojos sino que es necesario hablar las cosas de frente y reconocer los errores y cuestionó a la dirigencia nacional que no se deben generar problemas internos sino sentarse a resolverlos; además cuestionó que bajo la actual dirigencia ya han perdido gubernaturas por lo que es urgente cambiar el rumbo y no tener actitudes soberbias como la del actual dirigente del PAN, Marko Cortés.

"Hoy tenemos una crisis generada por las muy lamentables declaraciones de la dirigencia nacional. Primero, es una tristeza escuchar en voz del dirigente la afirmación de que sólo se espera ganar una de seis estados que están en elecciones el año entrante, yo por supuesto que ni lo comparto ni me representa ese dicho", afirmó el senador.

Zepeda también afirmó que esa no es una actitud que represente a todos los militantes del partido pues en el PAN se debe discutir más a fondo qué candidatos se tienen que elegir para que ganen las elecciones.

"No nos representa. No es mi forma de pensar y como muchos, estoy dispuesto a pelear lo que sea necesario", afirmó Zepeda.

El senador también afirmó que cuando su partido ha tenido elecciones complicadas en otros años, el PAN ha buscado ganar a pesar de las dificultades.

En relación con las declaraciones del gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco, quien confirmó la actitud de Marko Cortés sobre la posible pérdida, incluso, de las elecciones de 2024, el senador Damián Zepeda afirmó que el problema es que se empiezan a manejar versiones en lugar de resolver la crisis.

También recomendó que la dirigencia reconozca el error en lugar de entrar en una dinámica de control de daños que únicamente empeoró la situación, lo que abrió un pleito interno.

"Yo lo digo con toda claridad. No, ese gobernador, puede caer bien o mal, pero es uno de los mejores evaluados del país y es un gobernador panista", afirmó Zepeda.

Asimismo declaró que las dirigencias deben centrar en resolver los problemas y dialogar con las distintas opiniones; además afirmó que es necesario que el panismo esté a la altura de las circunstancias y garantice continuar siendo el principal partido político de oposición al gobierno que encabeza Morena.

"Ser y comportarnos como la alternativa de cambio futuro para México", declaró Zepeda en entrevista con Radio Fórmula.